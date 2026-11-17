แสนสิริเผย T77 Community เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ 15-20% วาเลส เฮาส์ ก่อสร้างคืบ 80%
แสนสิริเผย T77 Community มีอัตราการเข้าพักจริง 90% และมูลค่าทรัพย์สินเติบโต 15-20% วาเลส เฮาส์ คืบ 80% เจาะธันวาคมนี้ พร้อมเปิดตัวไฮริส เฮาส์ โครงการที่ 5 บนความร่วมมือกับโตคิว
นายองอาจ สุวรรณกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาโครงการคอนโด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกลยุทธ์การขับเคลื่อนชุมชนเมืองผ่าน T77 Community บนถนนสุขุมวิท โดยเน้นการสร้างสังคมที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนและตอบสนองวิถีชีวิตจริงในพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง ซึ่งแตกต่างจากโครงการทั่วไปที่มุ่งเน้นกำไรระยะสั้นเพียงอย่างเดียว
ความสำเร็จ T77 เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ 15-20%
ข้อมูลเชิงลึกจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ระบุว่า โครงการภายใน T77 Community มีอัตราการอยู่อาศัยจริงสูงถึง 90% ซึ่งสะท้อนความต้องการใช้งานที่แท้จริง (Real Demand) จากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่ม Expatriate ที่พักอาศัยระยะยาว ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์ของโครงการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่าง 15-20% ในการซื้อขายเปลี่ยนมือ (Resale)ในตลาดปัจจุบันAlso readThaiBMA เสนอยกระดับมาตรฐานควบคุมหุ้นกู้เสี่ยงสูง ก.ล.ต. จ่อเคาะเกณฑ์ต้นปี 70
4 เสาหลักสร้างสังคม T77 อยู่อาศัย
นายองอาจ อธิบายว่าความโดดเด่นของ T77 Community สร้างขึ้นบน 4 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ 1. สังคมอยู่อาศัยท่ามกลางบริบทธรรมชาติบริเวณคลองพระโขนง และสวนส่วนกลางที่มีเส้นทางเดิน-วิ่งกว่า 2.8 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ 2. Habito Mall ที่เป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์และการสร้าง Well-being ของคนในย่าน 3. International Hub ที่อยู่ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep ดึงดูดกลุ่มผู้บริหารและ Expatriate คุณภาพสูง และ 4. Contextual Architectural Design ที่ออกแบบอาคาร 10 โครงการให้กลมกลืนกับบริบทเฉพาะตัว
วาลเลส เฮาส์ คืบหน้า 80% เตรียมโอน ธ.ค.
ด้านพีร์ โปษยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รายงานความคืบหน้าของโครงการ วาลเลส เฮาส์ คอนโดโลว์ไรส์สูง 7 ชั้น 3 อาคาร รวม 408 ยูนิต มูลค่า 2,800 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้ามากกว่า 80% และมียอดขายกว่า 70% โดยกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 4.69 ล้านบาท
โครงการ วาลเลส เฮาส์ ได้รับการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ หุบเขา พร้อมนวัตกรรม Double Skin Balcony สำหรับสัตว์เลี้ยง และระบบบ้านปลอดฝุ่นกรองอากาศแรงดันบวกทุกยูนิต รวมถึงสระว่ายน้ำระบบเกลือยาว 44 เมตร และระบบวารีบำบัด (Hydrotherapy) รองรับสุขภาวะผู้อยู่อาศัยอย่างครบถ้วน
แสนสิริจับมือโตคิว เปิดตัวไฮริส เฮาส์
เพื่อรองรับความต้องการในตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ได้ร่วม Strategic Partnership พัฒนาโครงการ ไฮริส เฮาส์ ซึ่งเป็นโครงการลำดับที่ 5 ภายใต้ซีรีส์แบรนด์ HAUS บนทำเล T77 Community
โครงการ ไฮริส เฮาส์ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ มูลค่า 2,800 ล้านบาท ออกแบบด้วยแนวคิดธารน้ำแข็ง ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น 3 อาคาร รวม 320 ยูนิต โดยเป็นอาคาร Pets Welcome ถึง 2 อาคาร รองรับครอบครัวขนาดใหญ่ด้วยห้องนอน 1-4 ห้องนอน พื้นที่ 35-140 ตร.ม. พร้อมการันตี Rental Yield สูงสุด 6% และ Capital Gain สูงถึง 15% เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้อยู่อาศัยในระยะยาว
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy