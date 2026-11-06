แสนสิริรุกพูลวิลลาภูเก็ตแรกครั้ง มุ่งตลาดที่อยู่อาศัยระดับนานาชาติ
แสนสิริเปิดตัวคอลเลกชัน 'เดอะ เทลส์' ลงทุนในภูเก็ตครั้งเดียวเต็มตัวเพื่อตอบโจทย์ดีมานด์ที่อยู่อาศัยระดับนานาชาติ ขยายพอร์ตสู่ 80,000 ล้านบาทภายในปี 2573
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขยายกลยุทธ์การบุกตลาด อสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัด ภูเก็ต อย่างเต็มรูปแบบ โดยหันมาพัฒนาโครงการ พูลวิลลา เป็นครั้งแรกภายใต้คอลเลกชัน 'เดอะ เทลส์' (The Tales) เพื่อรองรับความต้องการอยู่อาศัยระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านของ ภูเก็ต จากเมืองท่องเที่ยวสู่เมืองที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานสากล
การขยายพอร์ตการลงทุนสู่ตลาดที่อยู่อาศัย
ภูมิชัย มัธยมภพภิญโญ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการภาคใต้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากการเป็นเพียงเมืองท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่ที่มีความต้องการอยู่อาศัยจริงสูงขึ้นอย่างชัดเจน ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางนี้ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการเดินทาง ทั้งทางด่วนกะทู้-ป่าตอง และเมืองใหม่-เกาะแก้ว รวมถึงการขยายถนนสายหลักและการลงทุนในโรงพยาบาลระดับสากลAlso readมะเร็งครองแชมป์คร่าชีวิตอันดับ 1 ใน 4 กลุ่มโรค NCDs
นอกจากโครงสร้างทางกายภาพแล้ว ข้อมูลด้านดีมานด์จากชาวต่างชาติยังเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในภาคการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนนานาชาติกว่า 50 สัญชาติ จาก 19 โรงเรียน และเพิ่มขึ้นกว่า 51% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มลูกค้ามีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ ยุโรป คาซัคสถาน โปแลนด์ และอเมริกา ส่วนกลุ่มรัสเซียมีสัดส่วนลดลงเนื่องจากมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปก่อนหน้านี้แล้ว
เปิดตัวคอลเลกชันเดอะ เทลส์ กลยุทธ์ใหม่
แสนสิริจึงริเริ่มเจาะตลาดพูลวิลลาเป็นครั้งแรกภายใต้คอลเลกชัน 'เดอะ เทลส์' โดยโครงการแรกคือ 'เดอะ เทลส์ สตอรี่ วัน บางโจ' ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ จำนวน 13 หลัง มูลค่าโครงการ 650 ล้านบาท ออกแบบโดย Edward Tuttle มีพื้นที่ใช้สอย 317-413 ตารางเมตร เริ่มต้นที่ 45 ล้านบาท และ 'เดอะ เทลส์ สตอรี่ ทู ป่าสัก' บนที่ดินกว่า 8 ไร่ จำนวน 14 หลัง มูลค่าโครงการ 750 ล้านบาท พื้นที่ใช้สอย 491 ตารางเมตร เริ่มต้นที่ 49.5 ล้านบาท และสูงสุดที่ 80 ล้านบาท
สำหรับโครงการใหม่ล่าสุดคือ 'Else' ตั้งอยู่ในทำเลพรุจำปา เพื่อเจาะตลาดนักลงทุนในราคาเริ่มต้นที่จับต้องได้ง่าย โดยโครงการทั้งสามนี้จะเปิดขายต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนและชาวต่างชาติที่ต้องการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงในภูเก็ต
มาตรฐานบริการและข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
จุดแข็งหลักที่ทำให้โครงการพูลวิลลาของแสนสิริแตกต่างจากคู่แข่ง คือการให้ความสำคัญกับมาตรฐานการดูแลที่เข้าใจวิถีชีวิตและการอยู่อาศัยผ่านบริการ 'Sansiri Service Phuket: OWN WITH CONFIDENCE' ซึ่งสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบจริง ให้ลูกค้าตรวจรับคุณภาพก่อนโอนอย่างมั่นใจ พร้อมการรับประกันครอบคลุม 4 บริการหลัก ได้แก่ การดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การดูแลและบำรุงรักษาวิลลาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ การบริหารจัดการปล่อยเช่าครบวงจร และอำนวยความสะดวกเชื่อมต่อประสบการณ์ท้องถิ่น
ภูมิชัย มัธยมภพภิญโญ ชี้ให้เห็นว่า จุดเจ็บปวด (Pain Point) สำคัญของชาวต่างชาติคือการหาบ้านที่ไม่ได้คุณภาพตามคาดหวัง แสนสิริจึงแก้โจทย์ด้วยการสร้างบ้านเสร็จพร้อมให้ลูกค้าเดินมาดูบ้านก่อนตัดสินใจซื้อ ทำให้มีความน่าเชื่อถือในฐานะบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) ที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน และเป็น Selling Point สำคัญที่สร้างความแตกต่างในตลาด
ทิศทางตลาดพูลวิลลาและการเติบโตในระยะยาว
ข้อมูลจากซาวิลส์ (ประเทศไทย) ระบุในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 มีพูลวิลลาเปิดใหม่ 763 ยูนิต จาก 52 โครงการ ส่วนใหญ่อยู่ในทำเลบางเทา เชิงทะเล กมลา และราไวย์ และคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีซัพพลายใหม่ 1,200 ยูนิต ส่วนดีมานด์ชะลอตัวลงเหลือ 800 ยูนิต จาก 1,080 ยูนิตในปี 2568 เนื่องจากความกังวลทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม โครงการที่อยู่ในทำเลดีและdeveloperที่น่าเชื่อถือ ยังถือเป็น Rare Item ที่นักขายนทั่วโลกมองหาอย่างต่อเนื่อง
ภูมิชัย มองว่า แม้ภาพรวมตลาดอาจดูลบเนื่องจากปัญหา Nominee แต่แสนสิริที่ขายแบบ Leashold อยู่แล้ว ไม่ได้ทำโครงสร้างอื่นให้ลูกค้า ทำให้กลุ่มลูกค้าชาวยุโรปที่คุ้นเคยกับการซื้อแบบนี้เป็นสิบๆ ปี ยังมั่นใจในแบรนด์ขนาดใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใสในการซื้อขาย
การบริหารต้นทุนและการลงทุนในอนาคต
การบริหารต้นทุนก่อสร้างยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาโครงการในภูเก็ต ซึ่งจำกัดด้วยที่ดินและแรงงาน แสนสิริจึงให้ความสำคัญกับการประเมินโครงสร้างต้นทุนอย่างรอบคอบ พิจารณาระดับราคาขายที่ตลาดยอมรับได้ หาที่ดินในราคาที่เหมาะสม ไม่ไหลไปตามกระแส และใช้ระบบ Prefabricated Construction เพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ช่วยลดความเสี่ยงด้านแรงงานแม้จะมีค่าขนส่งเพิ่มขึ้นประมาณ 10%
ในภาวะที่ทุกบริษัทเร่งพัฒนาโครงการ การแข่งขันแย่งแรงงานส่งผลให้ค่าแรงสูงขึ้น เช่น ช่างปูกระเบื้องอาจคิดค่าแรงจาก 250 บาทต่อตารางเมตร ขยับขึ้นไปถึง 400 บาทต่อตารางเมตรในช่วงที่มีความต้องการสูง แสนสิริจึงใช้ระบบ Prefabricated เพื่อลดผลกระทบนี้
สำหรับทิศทางลงทุนในระยะ 5 ปี (2569-2573) แสนสิริยังแผนเปิดตัวอยู่ที่ 30 โครงการ มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้าน 13 โครงการ มูลค่า 15,000 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 17 โครงการ มูลค่า 25,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพิ่มพอร์ตสะสมในภูเก็ตเป็น 80,000 ล้านบาท ภายในปี 2573 สะท้อนความมั่นใจในการเปลี่ยนผ่านของภูเก็ตสู่เมืองที่อยู่อาศัยระดับนานาชาติ
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