และได้รับเงินจากการประมูลนาฬิกาหายากรวมกันทั้งหมดถึง 42,309,684 ดอลลาร์ นับเป็นยอดการประมูลนาฬิกาจากเจ้าของหลายคนรวมกันสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ครั้งนี้คือนาฬิกา Cartier รุ่น London Crash จากปี 1990 ที่ถูกประมูลไปในราคา 2,028,800 ดอลลาร์ หรือมากกว่า 65.9 ล้านบาท ขึ้นแท่นกลายเป็นนาฬิกา Cartier ที่ถูกซื้อขายด้วยเงินสดในราคาสูงสุด และได้รับการประมูลไปในราคาสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยนาฬิกาข้อมือทองคำ 18K หายากเรือนนี้โดดเด่นด้วยกลไกตัวล็อก Deployant Clasp กับตัวเรือนและหน้าปัดรุ่น Crash ดั้งเดิม และซิกเนเจอร์ Cartier London ที่ปรากฏอย่างเด่นชัด บวกกับสัญลักษณ์ JC ของ Jacques Cartier และตราประทับ London ปี 1990 ซึ่งล้วนทำให้เหล่านักสะสมต่างอยากครอบครองเป็นเจ้าของ และส่งผลต่อมูลค่าของนาฬิกาเรือนนี้จน Christie’s สามารถปิดราคาประมูลได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มากท่ามกลางบรรยากาศการประมูลอันดุเดือด อีกทั้งยังทำลายสถิติของ Sotheby’s ที่เพิ่งออกประมูลนาฬิกา Cartier ด้วยราคาสูงที่สุดในโลกไปเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้วแม้ว่านาฬิกา Cartier Crash จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับแบรนด์ แต่นาฬิกาที่ได้รับการประมูลไปในราคาสูงที่สุดของงานนี้คือนาฬิกาจากแบรนด์อิสระรุ่น F.P. Journe Platinum Tourbillon Souverain อันหายากยิ่ง โดยเจ้าของเพียงคนเดียวของนาฬิกาเรือนนี้ซื้อมาในวันคริสต์มาสอีฟเมื่อปี 2000 ส่งผลให้สงครามการประมูลดันราคานาฬิกาขึ้นไปถึงจำนวน 3,121,920 ดอลลาร์ นับว่าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 5 เท่า นอกจากนั้นยังมีนาฬิกาเรือนอื่นๆ ที่ได้รับการประมูลไปในราคาสูงเป็นประวัติการณ์อีกมากมาย
Journe Platinum Tourbillon Souverain อันหายากยิ่ง โดยเจ้าของเพียงคนเดียวของนาฬิกาเรือนนี้ซื้อมาในวันคริสต์มาสอีฟเมื่อปี 2000 ส่งผลให้สงครามการประมูลดันราคานาฬิกาขึ้นไปถึงจำนวน 3,121,920 ดอลลาร์ นับว่าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 5 เท่า นอกจากนั้นยังมีนาฬิกาเรือนอื่นๆ ที่ได้รับการประมูลไปในราคาสูงเป็นประวัติการณ์อีกมากมา
