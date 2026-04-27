แลนด์บริดจ์ชุมพร–ระนอง: โครงการยักษ์ท่ามกลางข้อกังขาและความท้าทาย

โครงการแลนด์บริดจ์ชุมพร–ระนอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ กำลังเผชิญกับแรงต่อต้านจากหลายภาคส่วนเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อกังขาเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุน
โครงการ แลนด์บริดจ์ ชุมพร – ระนอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจ พิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC ) ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก ระนอง - ชุมพร โครงการรถไฟรางคู่ช่วง ชุมพร -ท่าเรือน้ำลึก ระนอง และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) พรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญกับโครงการนี้อย่างมาก โดยมีการศึกษาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในด้านเทคโนโลยี ต้นทุนการก่อสร้าง และรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดรายได้และความมั่งคั่งทาง เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เผชิญกับแรงต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่และหลายภาคส่วน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ภาคการประมง การเกษตร วิถีชีวิต และอาชีพที่มั่นคง ผลการศึกษาจากหลายองค์กร รวมถึงสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.
) โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้ให้เห็นว่าโครงการแลนด์บริดจ์ระนอง–ชุมพร ไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด และไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ การศึกษาในอดีตโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ก็ระบุว่าการลงทุนสร้างแลนด์บริดจ์ไม่คุ้มค่าในแง่การแข่งขัน เนื่องจากเรือสินค้าต้องแวะท่าเรือทั้งสองฝั่งและมีการขนถ่ายสินค้าทางบก ซึ่งทำให้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขนส่งทางทะเลผ่านช่องแคบมะละกา นักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์ได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าโครงการนี้มีขนาดใหญ่และส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก แต่กลับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหาเสียงโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง และไม่ได้ถูกกล่าวถึงในการแถลงนโยบายของรัฐบาล แม้ว่าโครงการนี้จะถูกบรรจุอยู่ในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2561-2580 และได้รับการกล่าวอ้างว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มลงทุนต่างชาติ แต่ก็ยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับความคุ้มค่าและผลกระทบต่อระบบนิเวศและความมั่นคง รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าแลนด์บริดจ์จะสามารถรองรับตู้สินค้าได้ 5 ล้าน TEU ในเฟสแรก และเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้าน TEU เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์ และรัฐบาลจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้จริง รวมถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริง การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งแรกถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สนับสนุนโครงการ และชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยมีเวลาจำกัดในการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ยังถูกมองว่าอาจเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกหรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ เนื่องจากมีสาระสำคัญที่มอบสิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนและยกเว้นกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการรวบอำนาจตัดสินใจไว้ที่คณะกรรมการนโยบายระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ยังมีคำถามเกี่ยวกับจำนวนการจ้างงานที่คาดการณ์ไว้ การลงทุนของรัฐบาล และโอกาสที่นักการเมืองจะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากโครงการนี
