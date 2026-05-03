แลนด์บริดจ์: โครงการเปลี่ยนเกมภาคใต้ หรือภาระใหม่?

เจาะลึกโครงการแลนด์บริดจ์ โครงการมูลค่าเกือบหนึ่งล้านล้านบาทที่รัฐบาลกำลังผลักดันอย่างเต็มที่ ผลกระทบต่อภาคใต้ ความคิดเห็นของประชาชน และรายละเอียดที่ควรรู้
เมื่อกล่าวถึงโครงการ แลนด์บริดจ์ หลายคนอาจมองข้ามไปเนื่องจากรู้สึกว่าเป็นโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนและดูเหมือนจะอยู่ไกลจากชีวิตประจำวัน แต่ทราบหรือไม่ว่าโครงการที่มีมูลค่าเกือบหนึ่งล้านล้านบาทนี้กำลังเป็นเดิมพันที่สำคัญของรัฐบาล และอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับ ภาคใต้ ?
โครงการแลนด์บริดจ์คืออะไร? ทำไมรัฐบาลจึงต้องผลักดันโครงการนี้อย่างเต็มที่? และประชาชนในภาคใต้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นมีความคิดเห็นอย่างไร?
ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่เรือบรรทุกสินค้าจากมหาสมุทรอินเดีย (เช่น ตะวันออกกลาง ยุโรป) ที่ต้องการเดินทางไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก (เช่น จีน ญี่ปุ่น) ต้องอ้อมลงไปทางใต้ผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสิงคโปร์และอินโดนีเซีย ช่องแคบมะละกากำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญคือคาดว่าจะเต็มความจุภายในประมาณ 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงสูงจากอุบัติเหตุทางเรือที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้น้ำตื้นเขินขึ้น ทำให้เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้โดยสะดวก ทางออกที่รัฐบาลนำเสนอคือแนวคิดการสร้างสะพานเศรษฐกิจ หรือ Landbridge ข้ามคอคอดกระของประเทศไทย โดยจะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกสองแห่ง ได้แก่ ท่าเรือในจังหวัดระนอง (ฝั่งทะเลอันดามัน) และท่าเรือในจังหวัดชุมพร (ฝั่งอ่าวไทย) จากนั้นจะใช้ระบบรางและมอเตอร์เวย์ในการขนส่งตู้สินค้าข้ามไปมาระหว่างสองฝั่ง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการแล่นเรืออ้อมช่องแคบมะละกาอีกต่อไป เป้าหมายระยะยาวของโครงการนี้คือการรองรับตู้สินค้าได้ถึง 20 ล้านตู้ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับศักยภาพของท่าเรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญกับโครงการนี้อย่างมาก และพยายามตอบโต้ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ โดยได้นำเสนอแผนงานที่ชัดเจนดังนี้: ประการแรก ลดความกังวลเรื่องการผูกขาดทุน โดยเดิมทีมีความกังวลว่าสัมปทานจะถูกให้แก่เอกชนต่างชาติเป็นระยะเวลายาวนานถึง 99 ปี รัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลาใหม่โดยจำกัดระยะเวลาสัมปทานไว้ไม่เกิน 50 ปี และประมาณการเงินลงทุนที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ 9 แสนล้านบาท (ไม่ใช่ 2 ล้านล้านบาทตามที่เคยมีข่าวลือ) ข้อมูลนี้อ้างอิงจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.
) ประการที่สอง พร้อมปรับแก้เพื่อประโยชน์ของประชาชน รัฐบาลยืนยันว่าเส้นทางก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนมีน้อยที่สุด แม้ว่าการปรับแก้ดังกล่าวอาจทำให้เอกชนต้องลงทุนเพิ่มขึ้นก็ตาม ประการที่สาม กำหนดไทม์ไลน์การตอกเสาเข็ม คาดว่าจะแล้วเสร็จการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ภายในปี 2570 และตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มตอกเสาเข็มได้ในปี 2573 โดยจะดำเนินการก่อสร้างและขยายโครงการเป็นระยะๆ โครงการนี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นความคิดเห็นของพวกเขาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาคใต้โดยนิด้าโพล (ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2569 จากตัวอย่างประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้) เผยให้เห็นภาพที่น่าสนใจ: ประการแรก ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ ประชาชนภาคใต้มากกว่าครึ่ง (54.43%) ระบุว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับโครงการนี้ แต่มีความเข้าใจเพียงเล็กน้อย (ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยังต้องทำงานหนักในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น) ประการที่สอง การสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ เสียงส่วนใหญ่สนับสนุนโครงการนี้ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 67.22% (รวมผู้ที่เห็นด้วยอย่างมากและเห็นด้วย) มองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อภาคใต้และประเทศชาติ โครงการแลนด์บริดจ์จึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต การดำเนินการโครงการนี้จึงต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างรอบคอบ เพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างแท้จริ
