แรงเทขาย Bitcoin พุ่ง! ข้อมูล Onchain เผย Realized Loss ทะลุ 6 พันล้านดอลลาร์

ข้อมูล Onchain แสดงให้เห็นถึงแรงเทขาย Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยตัวเลข Realized Loss พุ่งทะลุ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นักวิเคราะห์ชี้ว่านักลงทุนที่เคยซื้อในราคาสูงกำลังตัดขาดทุน
ข้อมูล Onchain ชี้ให้เห็นถึง แรงเทขาย Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลข Realized Loss หรือมูลค่าความเสียหายจากการขายขาดทุนที่พุ่งทะลุ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ขณะที่ราคา Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 78,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่านักลงทุนที่เคยซื้อ Bitcoin ในราคาสูงระหว่าง 80,000 ถึง 95,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ใช้โอกาสที่ราคาปรับตัวขึ้นในเดือนเมษายนเพื่อลดความเสี่ยงและตัดขาดทุนออกจากตลาด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า แรงเทขาย นี้จะเริ่มอ่อนแรงลงเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงของดัชนี Coinbase Premium ที่กลับมาติดลบควบคู่ไปกับตัวเลข Realized Loss ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของแรงซื้อจากสถาบันการเงินและการเทขายเพื่อตัดขาดทุนจากนักลงทุนที่ถือครอง Bitcoin ในราคาที่สูงกว่าตลาด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการปรับฐานราคาในระยะสั้นได้ แรงซื้อจากนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดในเดือนเมษายนกำลังค่อยๆ ลดลง ข้อมูลจาก CryptoQuant แสดงให้เห็นว่าดัชนี Coinbase Premium ซึ่งเป็นตัววัดส่วนต่างของราคา Bitcoin ระหว่างกระดานเทรด Coinbase ที่เน้นให้บริการลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและกระดานเทรดในต่างประเทศ ได้พลิกกลับมาเป็นค่าลบในสัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ก่อนหน้านี้ ดัชนีดังกล่าวอยู่ในแดนบวกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึง 22 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นจาก 66,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปสู่จุดสูงสุดในช่วงสั้นๆ ที่ประมาณ 78,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยดัชนีนี้ทำจุดสูงสุดในวันที่ 22 เมษายน ก่อนที่จะค่อยๆ ลดลง โดยปกติแล้ว Coinbase มักถูกใช้เป็นตัวแทนในการประเมินกระแสเงินทุนจากสถาบันการเงินและนักลงทุนในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การที่ดัชนีนี้ติดลบอย่างต่อเนื่องจึงบ่งชี้ว่านักลงทุนชาวอเมริกันกำลังซื้อขาย Bitcoin ในราคาที่ต่ำกว่าภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งอาจตีความได้ว่าพวกเขากำลังเทขายอย่างหนัก หรือเพียงแค่ชะลอการซื้อเท่านั้น ข้อมูล Onchain สนับสนุนภาพดังกล่าวจากอีกมุมหนึ่ง โดยตัวชี้วัด Realized Loss รวม 7 วัน ซึ่งใช้ติดตามมูลค่าความเสียหายของ Bitcoin ที่ถูกขายขาดทุนทั่วทั้งเครือข่าย พุ่งขึ้นสู่ระดับ 5,970 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 24 เมษายน ขณะที่ Bitcoin ซื้อขายกันที่ราคาประมาณ 78,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สภาวะ Realized Loss เกิดขึ้นเมื่อผู้ถือครอง Bitcoin ตัดสินใจขายเหรียญในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนที่พวกเขาซื้อมาในตอนแรก การที่ตัวเลขการขาดทุนพุ่งใกล้ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ราคายังคงอยู่ที่ 78,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หมายความว่าผู้ขายส่วนใหญ่เคยซื้อ Bitcoin ในราคาที่สูงกว่านี้มาก Axel Adler Jr.
นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ระบุว่านักลงทุนกลุ่มนี้น่าจะเข้าซื้อ Bitcoin ในช่วงราคา 80,000 ถึง 95,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายปี 2025 ถึงต้นปี 2026 และใช้โอกาสที่ราคาฟื้นตัวในเดือนเมษายนเพื่อขาย Bitcoin ออกไปมากกว่าที่จะกลับเข้ามาลงทุนใหม่ ข้อมูลทั้งสองชุดนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันในสหรัฐอเมริกาเริ่มชะลอการซื้อ Bitcoin ผ่าน Coinbase ในขณะที่นักลงทุนที่ถือครอง Bitcoin เดิมเริ่มเทขายมากขึ้น ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายกันที่ประมาณ 76,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สิ่งที่นักเทรดต้องจับตาดูต่อไปคือตัวชี้วัด Realized Loss จะลดลงอย่างต่อเนื่องหรือไม่เมื่ออุปทานของ Bitcoin ที่นักลงทุนถือครองไว้ในราคาที่สูงเริ่มถูกระบายออกไปจนหมด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวได้ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดในวันที่ 24 เมษายน ลงมาอยู่ที่ 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 28 เมษายน ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงเทขายอาจเริ่มเบาบางลงแล้
Bitcoin Cryptocurrency Realized Loss Coinbase Premium แรงเทขาย
