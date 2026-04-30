แรงงานจีนทะลัก แย่งงานคนไทย ชลบุรี-ระยอง วิกฤต!

สถานการณ์แรงงานไทยเผชิญความท้าทายจากการเข้ามาของแรงงานจีนจำนวนมากในพื้นที่ชลบุรีและระยอง ส่งผลให้คนไทยตกงานและขาดอำนาจต่อรอง สภาลูกจ้างเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
สถานการณ์ แรงงาน ไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักจากการทะลักเข้ามาของ แรงงาน ข้ามชาติ โดยเฉพาะ แรงงาน จากประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การจ้างงาน ของคนไทยในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในพื้นที่ เศรษฐกิจ สำคัญอย่าง ชลบุรี และ ระยอง ประธานสภาลูกจ้างเปิดเผยว่านายทุนจีนได้นำ แรงงาน จีนเข้ามาทำงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับล่างสุดจนถึงระดับสูง ทำให้ แรงงาน ไทยตกงานและขาดอำนาจต่อรองในการเจรจา ค่าจ้าง ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ เศรษฐกิจ ที่ยังคงมีความผันผวน และการปรับค่าแรงขั้นต่ำที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ แรงงาน ได้ ในขณะที่ ค่าจ้าง พื้นฐานของ แรงงาน ไทยในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่สูงกว่า 400 บาทอยู่แล้ว การปรับค่าแรงขั้นต่ำจึงไม่ส่งผลกระทบมากนัก กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ SME ขนาดเล็ก ที่ยังคงต้องรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านการประกาศ ค่าจ้าง ขั้นต่ำเพื่อความอยู่รอด อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดคือการเข้ามาแย่งอาชีพของ แรงงาน ไทยโดย แรงงาน จีน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหลัก เช่น การประมูลงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทจีนสามารถเสนอราคาได้ต่ำกว่าบริษัทไทย ทำให้งานที่ควรจะเป็นของคนไทยกลับตกไปอยู่ในมือของ แรงงาน จีน การทะลักเข้ามาของ แรงงาน จีนยังขยายไปสู่ระดับ แรงงาน ไร้ฝีมือในภาคส่วนต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง และงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งกับ แรงงาน ไทย ดังเช่นกรณีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่าง แรงงาน จีนและ แรงงาน ไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ซับซ้อนนี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับช่องโหว่ทางกฎหมายที่ทำให้ แรงงาน จีนสามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้ แรงงาน ต่างชาติจากเพียง 4 สัญชาติเท่านั้น (พม่า, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม) ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาจึงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกฎหมาย แรงงาน การพัฒนาทักษะ แรงงาน ไทย และการปฏิรูปการศึกษาภาค แรงงาน เพื่อให้ แรงงาน ไทยสามารถแข่งขันกับ แรงงาน ต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของ แรงงาน ไทยในระยะยา.
สถานการณ์แรงงานไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักจากการทะลักเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ้างงานของคนไทยในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างชลบุรีและระยอง ประธานสภาลูกจ้างเปิดเผยว่านายทุนจีนได้นำแรงงานจีนเข้ามาทำงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับล่างสุดจนถึงระดับสูง ทำให้แรงงานไทยตกงานและขาดอำนาจต่อรองในการเจรจาค่าจ้าง ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงมีความผันผวน และการปรับค่าแรงขั้นต่ำที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานได้ ในขณะที่ค่าจ้างพื้นฐานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่สูงกว่า 400 บาทอยู่แล้ว การปรับค่าแรงขั้นต่ำจึงไม่ส่งผลกระทบมากนัก กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ SME ขนาดเล็ก ที่ยังคงต้องรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านการประกาศค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อความอยู่รอด อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดคือการเข้ามาแย่งอาชีพของแรงงานไทยโดยแรงงานจีน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหลัก เช่น การประมูลงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทจีนสามารถเสนอราคาได้ต่ำกว่าบริษัทไทย ทำให้งานที่ควรจะเป็นของคนไทยกลับตกไปอยู่ในมือของแรงงานจีน การทะลักเข้ามาของแรงงานจีนยังขยายไปสู่ระดับแรงงานไร้ฝีมือในภาคส่วนต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง และงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งกับแรงงานไทย ดังเช่นกรณีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างแรงงานจีนและแรงงานไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ซับซ้อนนี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับช่องโหว่ทางกฎหมายที่ทำให้แรงงานจีนสามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้แรงงานต่างชาติจากเพียง 4 สัญชาติเท่านั้น (พม่า, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม) ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาจึงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกฎหมายแรงงาน การพัฒนาทักษะแรงงานไทย และการปฏิรูปการศึกษาภาคแรงงาน เพื่อให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันกับแรงงานต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของแรงงานไทยในระยะยา
