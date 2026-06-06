แรงงานไทย 8.7 ล้านคนเสี่ยงถูก AI กระทบ เร่งพัฒนาทักษะรับการลงทุนศูนย์ข้อมูล

บทความวิเคราะห์ผลกระทบของ Generative AI ต่อแรงงานไทย 8.7 ล้านคน และความจำเป็นในการพัฒนาทักษะ พร้อมเจาะลึกการลงทุนศูนย์ข้อมูลมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ที่อาจปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศ
จากจำนวน แรงงาน ทั้งหมดของประเทศไทย 40 ล้านคน ประมาณ 8.7 ล้านคน (21.8%) คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก ปัญญาประดิษฐ์ เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) ในจำนวนนี้ 6.5 ล้านคนจะถูกเสริมบทบาทแทนที่จะถูกแทนที่ เนื่องจาก AI จะจัดการงานที่เป็นระบบ ความจำเป็นใน การพัฒนาทักษะ แรงงาน ใหม่ (Reskilling) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้จะมีนโยบายของรัฐ เช่น 'MHESI for AI' แต่การดำเนินการที่สม่ำเสมอและกว้างขวางยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ประเทศไทยมีศักยภาพในการได้รับประโยชน์จากความต้องการศูนย์ข้อมูล โดยมีบริษัทระดับโลกลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ประเทศยังต้องสร้างระบบนิเวศรอบศูนย์เหล่านี้ ตามข้อมูลของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การลงทุนในไตรมาสแรกปี 2569 นำโดยภาคดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการดิจิทัลมีมูลค่า 873,741 ล้านบาท (27.
3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ใน 48 โครงการ ครอบคลุมศูนย์ข้อมูลและบริการคลาวด์ ชื่อที่ร่วมลงทุนได้แก่ TikTok และ Skyline Data Center & Cloud Services ไทยกำลังวางตำแหน่งเป็นศูนย์กลางศูนย์ข้อมูล ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก อเมซอนลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ใน 15 ปี TikTok 8.8 พันล้านดอลลาร์ใน 5 ปี และไมโครซอฟท์ 1 พันล้านดอลลาร์ใน 2 ปี แรงจูงใจของ BOI สำหรับศูนย์ข้อมูลรวมถึงการยกเว้นภาษีนิติบุคคล การยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร และการอำนวยความสะดวกในการถือครองที่ดินของต่างชาติ สิ่งที่ประเทศควรมีมากขึ้นคือเกณฑ์ เช่น ข้อกำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและข้อผูกพันด้านการวิจัยและพัฒนาในระยะยาว ภูมิทัศน์การลงทุนกำลังเปลี่ยนจากยุคสินทรัพย์เบา เช่น บริษัทซอฟต์แวร์ ไปสู่ HALO (Heavy Asset, Low Obsolescence) หรือโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่ AI ไม่สามารถแทนที่ได้ การลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์เป็นบวกสำหรับไทย และประเทศได้รับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพบนดินแดนของตนที่ให้บริการประชากร อย่างไรก็ตาม การมีโครงสร้างพื้นฐานไม่เหมือนกับการเป็นเจ้าของหรือใช้ประโยชน์จากมูลค่าที่ศูนย์เหล่านี้จะสร้าง ไทยจะต้องทำให้แน่ใจว่าการกำกับดูแลแรงงานสอดคล้องกับความทะเยอทะยานในภูมิภาค เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับศูนย์ข้อมูล เนื่องจากต้องใช้ไฟฟ้าต่อเนื่อง ความต้องการไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลของไทยคาดว่าจะถึง 6 TWh ภายในปี 2573 คิดเป็น 2.5% ของการใช้พลังงานทั้งหมด การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกระจุกตัวใน EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) แต่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่นั้นออกแบบมาสำหรับโหลดอุตสาหกรรมทั่วไป ทำให้รองรับความต้องการไฟฟ้าของศูนย์ขนาดใหญ่ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงได้ยาก การบูมของศูนย์ข้อมูลกำลังบังคับให้เกิดการปฏิรูปพลังงานที่ไทยจำเป็นต้องพิจารณาอยู่แล้ว การลงทุนเหล่านี้สร้างแรงจูงใจทางการเมืองในการเร่งการใช้พลังงานหมุนเวียนและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก (SMR) ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตไฟฟ้าในสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความต้องการสูง ในขณะที่ไทยกำลังเผชิญกับข้อถกเถียงเรื่อง TH-AI Passport มูลค่า 1.6 หมื่นล้านบาท รัฐต้องตอบคำถามบางประการ การพูดถึง AI กลายเป็นประเด็นร้อนในรัฐสภาไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ โลกไม่มีความอดทนต่อการนำ AI มาใช้และการเร่งทักษะอย่างช้า
ปัญญาประดิษฐ์ แรงงาน การลงทุนศูนย์ข้อมูล การพัฒนาทักษะ พลังงานหมุนเวียน
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