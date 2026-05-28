แรงกระแทกปริศนา: เทขาย IBIT 1.3 พันล้านดอลลาร์ผ่าน Dark Pool ฉุดบิตคอยน์ร่วง

ธุรกรรมเทขายหุ้นกองทุนบิตคอยน์ IBIT ของ BlackRock มูลค่ามหาศาล 1,300 ล้านดอลลาร์ ผ่านระบบ Dark Pool สร้างแรงสั่นสะเทือนให้ตลาดคริปโต ราคาบิตคอยน์ดิ่งลงทันที 1.5% และยังคงซึมตัวต่อเนื่อง รวมทั้งมีเงินทุนไหลออกจากกองทุน Bitcoin ETF สูงเป็นประวัติการณ์
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลต้องเผชิญกับแรงกระแทกอย่างรุนแรงจากธุรกรรมปริศนาที่เกิดขึ้นในระบบ Dark Pool ซึ่งเป็นเครือข่ายซื้อขายส่วนตัวของสถาบันการเงิน โดยมีการเทขายหุ้นกองทุน iShares Bitcoin Trust ( IBIT ) ของ BlackRock มูลค่าสูงถึง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 29.2 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 43.16 ดอลลาร์ ธุรกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เวลา 10:30 น.
ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ราคาบิตคอยน์กำลังร่วงลงอย่างรุนแรง นักเทรดรายดังกล่าวซึ่งเป็นปริศนาที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ ได้ทำการปล่อยขายหุ้นจำนวนมหาศาลผ่าน Dark Pool ซึ่งเป็นช่องทางที่สถาบันการเงินมักใช้ในการทำดีลขนาดใหญ่แบบเงียบๆ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อราคาในกระดานซื้อขายสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากดีลยักษ์นี้กลับส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งตลาดคริปโตในทันที ข้อมูลจาก TradingView เปิดเผยว่า ราคาบิตคอยน์ดิ่งลงทันที 1.5% จากระดับ 77,875 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 76,720 ดอลลาร์ ภายในเวลาเพียง 10 นาทีหลังจากเกิดธุรกรรม จากนั้นราคาก็ค่อยๆ ซึมลงต่อเนื่อง จนแตะจุดต่ำสุดของวันที่ 75,600 ดอลลาร์ ในอีก 12 ชั่วโมงต่อมา คิดเป็นการปรับตัวลดลงรวม 2.8% ในวันนั้น นักวิเคราะห์จาก Bloomberg อย่าง Eric Balchunas ระบุว่า การเทขายครั้งนี้มีขนาดใหญ่กว่าคำสั่งขายที่ใหญ่เป็นอันดับสองของวันถึง 22 เท่า ซึ่งตอกย้ำถึงความไม่ปกติของวอลุ่มที่ทะลักออกมาในคราวเดียว แม้ว่าราคาบิตคอยน์จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในวันนั้น แต่สถานการณ์นี้ก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนอย่างมาก โดยเฉพาะกับเม็ดเงินที่ไหลออกจากกองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ ที่ทำสถิติติดต่อกันยาวนานถึง 8 วัน โดยในวันอังคารเพียงวันเดียวมีเงินไหลออกสุทธิ 333.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงยอดจากกองทุน IBIT ของ BlackRock เองถึง 192.4 ล้านดอลลาร์ การถือกำเนิดของกองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนโฉมหน้าตลาดคริปโตไปอย่างสิ้นเชิง เพราะมันเป็นสะพานเชื่อมที่เปิดทางให้กลุ่มทุนสถาบันจากวอลล์สตรีทเข้ามาลงทุนได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้บิตคอยน์มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นสหรัฐฯ มากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างเช่น Jane Street ซึ่งเป็นบริษัทมาร์เก็ตเมกเกอร์ระดับโลก ได้ลดสัดส่วนการถือครอง Bitcoin ETF ลงถึง 70% ในไตรมาสแรก ขณะที่ Goldman Sachs ก็ปรับลดลง 10% เช่นกัน สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มทุนใหญ่กำลังลดความเสี่ยงและถอนเงินออกจากกองทุน ETF เร็วกว่าเม็ดเงินใหม่ที่ไหลเข้ามา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของความไม่มั่นใจในทิศทางราคาระยะสั้นของบิตคอยน์ การเทขายผ่าน Dark Pool ในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มันอาจเป็นสัญญาณของการปรับพอร์ตครั้งใหญ่ของสถาบันการเงินที่ต้องการลดความเสี่ยงท่ามกลางความผันผวนของตลาด เมื่อมองในภาพรวม การไหลออกของเงินทุนจากกองทุน Bitcoin ETF รวมกันแล้วมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ ภายในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีเงินไหลเข้าสุทธิ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ นอกจากนี้ การเทขายหุ้น IBIT จำนวนมากผ่าน Dark Pool ยังอาจเป็นผลมาจากการปรับสมดุลพอร์ตของกองทุนขนาดใหญ่ หรืออาจเป็นสัญญาณของการ Shorted Bitcoin ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม เหตุการณ์นี้ได้ส่งผลให้ตลาดคริปโตเกิดความผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้นักลงทุนต้องหันมาให้ความสนใจกับความเชื่อมโยงระหว่างตลาดการเงินแบบดั้งเดิมกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นกว่าที่เคยผ่านม
