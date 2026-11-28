แม่เหยื่อตึกสตง.ถล่ม ยืนยันได้รับเงินช่วยกมลาศรย์จากกันจอมพลัง 45,000 บาท
นางกุลรัตน์ แม่เหยื่อตึกสตง.ถล่ม ยืนยันหลานสาวได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิกันจอมพลัง 2 งวด รวม 45,000 บาท ไม่ทราบยอดรวมทั้งหมด
นางกุลรัตน์ อายุ 62 ปี มารดาของ นางสาว อรอุมา อายุ 33 ปี ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ ตึกสตง. แห่งใหม่พังทลายลงเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวนั้น ได้ให้ข้อมูลยืนยันกับสื่อมวลชนว่า ครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือจากทางมูลนิธิ กัน จอมพลัง จริง โดยเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีธนาคารของ นางกุลรัตน์ จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท
รายละเอียดการโอนเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิ
นางกุลรัตน์ เปิดเผยที่มาของข้อมูลว่า ได้ติดต่อสอบถามกับหลานสาวที่อยู่ทางโทรศัพท์ ซึ่งหลานสาวเป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือและยืนยันว่าเงินดังกล่าวเข้าบัญชีจริง โดยแบ่งการโอนเป็น 2 งวด คืองวดแรกจำนวน 20,000 บาท และงวดที่สองจำนวน 25,000 บาท ส่วนหลักฐานทางการเงินในสมุดบัญชีธนาคาร พบว่ามีธุรกรรมครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวครอบครัวกำลังจัดงานศพในเดือนเมษายนจึงไม่มีเอกสารลายลักษณ์อักษรยืนยันการรับเงิน ณ วันได้รับเงินAlso read'หมอสรณ' สร้องศาลปกครองสูงสุด ส่งศาล รธน. วินิจฉัยปมคุณสมบัติประธาน กสทช.
นางกุลรัตน์ และหลานสาว ยืนยันว่าเงินจำนวนนี้ได้รับจากมูลนิธิ กัน จอมพลัง จริง แต่หลักฐานหรือเอกสารบันทึกการรับเงินอยู่ในความครอบครองของทางมูลนิธิเพียงฝ่ายเดียว โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตมีเพียงเอกสารระบุอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการรับเงินเท่านั้น จึงไม่สามารถหาหลักฐานการรับเงินอื่นๆ เพิ่มเติมได้
ยอดเงินช่วยเหลือเทียบกับกรณีอื่น
สำหรับยอดเงินช่วยเหลือทั้งหมดที่ครอบครัวจะได้รับนั้น นางกุลรัตน์ ระบุว่าตนเองไม่ทราบข้อมูลว่ายอดรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าใด แต่เท่าที่จำความได้และการโอนเงินเข้าบัญชีมีเพียง 2 งวดดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 45,000 บาท ซึ่งไม่ทันยอดเงิน 100,000 บาท ส่วนครอบครัวผู้เสียชีวิตรายอื่น ๆ นั้น คาดว่าน่าจะได้รับเงินช่วยเหลือในวงเงินใกล้เคียงกันประมาณ 45,000 บาท เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นเพียงกรณีของ นายพันซ์ หรือ น้องพันซ์ ซึ่งต้องสูญเสียทั้งพ่อและแม่จากเหตุดังกล่าว โดยทราบว่าได้รับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนหลักแสนบาท ซึ่งแตกต่างจากครอบครัวอื่นที่ได้รับเงินช่วยเหลือในจำนวนที่น้อยกว่า
ท่าทีต่อข้อกล่าวหาตรวจสอบการเงิน
ในส่วนกรณีที่ นายกัน จอมพลัง กำลังถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องการเงินและเงินบริจาคนั้น นางกุลรัตน์ ระบุว่าครอบครัวไม่ได้คิดอะไรหรือมีความกังวล เนื่องจากมองว่านายกัน จอมพลัง เข้ามาช่วยเหลือและนำเงินมาบริจาคให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต สิ่งที่ครอบครัวทำได้ในปัจจุบันคือกล่าวขอบคุณต่อความช่วยเหลือที่ได้รับ
นางกุลรัตน์ ยอมรับว่าไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเงิน หรือขั้นตอนการจัดการงบประมาณของทางมูลนิธิ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของทางมูลนิธิที่ดูแลเรื่องการรับเงินและเอกสารยืนยัน จึงขอพึ่งพาความโปร่งใสของทางมูลนิธิในการจัดการเรื่องนี้ต่อไป โดยไม่มีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางนายกัน จอมพลัง
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at KhaosodOnline
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics