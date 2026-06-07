แม่และลูกสาวต่อสู้ด้วยกำลังศิลปะ ปัดโจรที่กระชากสร้อยคอหญิงอายุ 73 ปีในบางบัวทอง

เหตุการณ์การปล้นและกระชากสร้อยคอของหญิงชรา 73 ปีในหมู่บ้านบางรักพัฒนา ทำให้แม่ลูกหญิงสองคนต่อสู้ด้วยการต่อยจนโจรต้องใช้มีดขู่และสุดท้ายหลบหนีด้วยจักรยานยนต์
เมื่อเช้าวันที่ 7 มิถุนายน พ.
ศ. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภาตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุการกระชากสร้อยคอของหญิงอายุ 73 ปี ผู้บาดเจ็บได้รับบาดแผลที่ลำคอและมีเลือดออก ภายในหมู่บ้านบางรักพัฒนา พบรอยคราบเลือดรองเท้าและร่มบนพื้น บ้านของผู้บาดเจ็บที่ถูกโจรกระทำ การกระทำดังกล่าวถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในพื้นที่ ข้อมูลภาพแสดงให้เห็นว่าผู้กระทำเป็นชายรูปร่างท้วมสูงประมาณหนึ่งหกสิบห้าถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร ขับจักรยานยนต์สีแดงโดยไม่ทราบหมายเลขทะเบียน วนรอบหน้าบ้านของผู้บาดเจ็บประมาณสองถึงสามครั้งก่อนจะจอดรถและเดินเข้าไปกระชากสร้อยคอของหญิงดังกล่าว หลังจากที่โจรพยายามวิ่งกลับไปที่รถจักรยานยนต์ จะเกิดเหตุรบกวนจากพลเมืองสองคนที่อยู่ในพื้นที่คือแม่ลูกหญิงอายุ 29 ปีและ 28 ปี ซึ่งกำลังมอเตอร์ไซค์ผ่านไปมาพบเหตุทำให้แม่และลูกสาวเข้ามาใกล้และเริ่มต่อสู้ด้วยการหมัดใส่โจรหลายครั้ง ทำให้จักรยานยนต์ของโจรล้มลง แต่โจรยังคงชักมีดออกมาขู่และพยายามใช้ความรุนแรงต่อผู้โดยสาร แม่จึงสั่งให้ลูกสาวถอยออกและพยายามหลีกหนีสถานการณ์ ความโหดร้ายของโจรทำให้เขาตัดสินใจขี่จักรยานยนต์หนีออกจากที่เกิดเหตุโดยหลบเข้าในกลีบเมฆของถนนซึ่งตามข้อมูลยังไม่ถูกตรวจจับได้ ณ ขณะนั้
ปล้น มอเตอร์ไซค์ หญิงชรา การต่อสู้ บางบัวทอง
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