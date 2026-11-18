แม่ลูกติดเตียงเสียชีวิตพร้อมกัน สมุทรปราการ ตร.ระบุเสียชีวิตตามธรรมชาติ
ครอบครัวแม่ลูกป่วยติดเตียง จ.สมุทรปราการ เสียชีวิตพร้อมกัน เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข่าวเด่นในพื้นที่ พระประแดง มีรายงานตำรวจยืนยันว่าไม่พบร่องรอยการเสียชีวิตจากผู้อื่น
เหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นในคืนวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 20.30 น. ที่บริเวณบ้านพักในหมู่ที่ 5 ตำบลบางยอ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ โดยทาง ร้อยตำรวจเอกศราวุธ เสริมกลิ่น รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธร พระประแดง ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านหลังเดียวกันจำนวน 2 ศพ ได้แก่ นางน้อย อายุ 63 ปี และ นายโกวิทย์ อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นแม่และลูกชายที่มีสภาพติดเตียง
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองประกอบด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางยอ พบว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว พบศพของนางน้อยอยู่บนเตียงนอนโดยป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง ส่วนนายโกวิทย์นอนอยู่บนที่นอนพื้นบ้านบริเวณประตูหน้าบ้านโดยไม่ใส่เสื้อผ้าและสวมเพียงผ้าอ้อมสำเร็จรูปซึ่งป่วยด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังและติดเตียงAlso readวิธีสะพายกระเป๋าเผยบุคลิกภาพของคุณ
ด้านนายอดิเรก อายุ 21 ปี ลูกชายคนเล็กซึ่งมีอาชีพไรเดอร์และเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ให้ปากคำว่า ในช่วงเช้าของวันดังกล่าวยังมองเห็นแม่และพี่ชายนอนอยู่ปกติ แต่เมื่อตนเองเลิกงานและกลับมาถึงบ้านประมาณ 17.00 น. ได้พบว่าพี่ชายเสียชีวิตแล้ว จากนั้นหันไปดูแม่กลับพบว่ามีอาการชักน้ำลายฟูมปากและหมดสติไปทันทีแม้จะพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ได้ทั้งคู่จึงเสียชีวิตพร้อมกัน
ผลการตรวจสอบบริเวณภายในบ้านพักไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือการรื้อค้นทรัพย์สินแต่อย่างใด สภาพศพทั้งสองรายก็ไม่มีบาดแผลภายนอกที่บ่งบอกถึงการถูกทำร้ายทำให้ตำรวจมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าทั้งสองน่าจะได้เสียชีวิตจากโรคประจำตัวที่สะสมมานาน rather than การกระทำที่ผิดกฎหมาย
นางน้อย ป่วยติดเตียงมาประมาณ 1 ปีเศษ ส่วนนายโกวิทย์ติดเตียงมาประมาณ 6 เดือน โดยครอบครัวนี้ประกอบด้วยนางน้อยมีบุตรทั้งหมด 4 คน เป็นชาย 3 คนและหญิง 1 คน นางไสว แสงเสงี่ยม อายุ 71 ปี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลบางยอซึ่งช่วยเหลือด้านสุขอนามัยผู้ป่วยยืนยันว่าแพทย์เคยแจ้งว่าแม่มีเนื้องอกในสมองขนาดค่อนข้างโตและกระดูกก้นกบหักจากการล้ม ส่วนลูกชายมีประวัติติดสุราและเคยได้รับผ้าอ้อมสำเร็จรูปจากการบริจาค
ทั้งนี้ทางญาติของผู้เสียชีวิตไม่ได้ติดใจต่อการเสียชีวิตในครั้งนี้จึงอนุญาตให้เจ้าหน้าที่นำศพไปประกอบพิธีกรรมตามศาสนาอย่างถูกต้องต่อไป โดยเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาระหนักของผู้ดูแลและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ช่วยชีวิตและคนดูแลในครอบครัวที่จำกัด
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