แม่วัย 45 ปี จ.อุดรธานี แจ้งความจับลูกชายวัย 27 ปี เสพสารเสพติด ข่มขู่ทำร้ายและคุกคามบุตรสาว
หญิงวัย 45 ปีในจังหวัดอุดรธานี ตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีกับลูกชายวัย 27 ปี หลังพบว่ามีการเสพยาเสพติด อาละวาดทำร้ายร่างกายและคุกคามบุตรสาววัย 17 และ 6 ขีดอย่างร้ายแรง
สถานการณ์ความรุนแรงภายในครอบครัวในเขตเมืองอุดรธานีมีความรุนแรงขึ้นเมื่อ นางยุพิน อายุ 45 ปี ชาวตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี เพื่อขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายไกรวิทยา หรือ "ทิว" อายุ 27 ปี ซึ่งเป็นบุตรชายแท้ๆ ของตนเอง โดยกรณีนี้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้และก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ อย่างร้ายแรง
เหตุการณ์ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการเงินจำนวน 100 บาทเพื่อใช้สอยประจำวัน แต่เมื่อได้รับการปฏิเสธ นายไกรวิทยาได้แสดงพฤติกรรมที่รุนแรงด้วยการอาละวาด ทำลายข้าวของภายในห้องพักเช่าและขู่ทำร้ายนางยุพินผู้เป็นมารดา ซึ่งถือเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้แม่เลี้ยงเดี่ยวรายนี้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากยังคงปล่อยปละละเลยต่อการกระทำของบุตรชายต่อไปAlso read3 วันเกิดโชคดีที่สุดในวัยผู้ใหญ่ ตามหลักโหราศาสตร์และตัวเลข
พฤติกรรมการคุกคามบุตรสาวและสัญญาณเตือนภัย
นอกจากความรุนแรงต่อแม่แล้ว ข้อมูลที่สำคัญและเป็นแรงผลักดันหลักในการแจ้งความคือ พฤติกรรมของนายไกรวิทยาที่มีต่อเด็กหญิงสองคนในบ้าน ได้แก่ น้องสาววัย 17 ปี และเด็กหญิงวัย 6 ปี ซึ่งเป็นบุตรสาวแท้ๆ ของนางยุพิน โดยนางยุพินเปิดเผยว่าตนเองมีภาวะตาบอดข้างขวา และจำเป็นต้องทำงานเป็นแม่บ้านในช่วงเวลากลางคืน ทำให้ต้องปล่อยลูกๆ ทั้งสามคนอยู่ร่วมกันในบ้านเพียงลำพังในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งสร้างความกังวลใจอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของเด็กๆ
นางยุพินระบุว่า ที่ผ่านมาตนเองเคยพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยและไร้ความเหมาะสมของลูกชาย ได้แก่ การช่วยตัวเองภายในบ้าน และการพยายามเข้าไปกอดหรือดมกลิ่นน้องสาวทั้งสองคน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยของเด็กๆ และทำให้แม่ผู้เลี้ยงเดี่ยวต้องตัดสินใจขั้นเด็ดขาดเพื่อปกป้องบุตรสาวทั้งหกราย
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจพิสูจน์สารเสพติด
ในเวลา 17.00 น. ของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดย ร.ต.อ.ถิรโยธิน ทรพจน์สินธุ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ได้เดินทางไปยังแหล่งที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านถ่อน ก่อนที่จะเข้าควบคุมตัวนายไกรวิทยาขณะกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องนอน จากนั้นได้นำตัวส่งยังสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ภายหลังการควบคุมตัว ทีมเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะนายไกรวิทยาตามระเบียบแบบแผน ซึ่งผลการตรวจยืนยันพบสารเสพติดอยู่ในร่างกาย ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันถึงสาเหตุของพฤติกรรมรุนแรงและความแปรปรวนทางอารมณ์ที่แสดงออกมาต่อผู้เกี่ยวข้องในครอบครัว โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
เจตนารมณ์ของผู้แจ้งความและความคืบหน้าคดีกรรโชกทรัพย์
แม้ว่านางยุพินจะต้องเผชิญกับความเศร้าเสียใจในการดำเนินคดีกับเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเอง แต่เธอยืนยันแน่วแน่ถึงความต้องการให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายในข้อหา "กรรโชกทรัพย์" ตามที่ได้แจ้งความไว้ เพราะเหตุผลหลักคือการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับบุตรสาวทั้งสองคนในอนาคต โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่นางยุพินต้องออกจากบ้านไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวในยามวิกาล
การตัดสินใจนี้สะท้อนถึงความจำเป็นในการแทรกแซงจากกระบวนการยุติธรรมเพื่อจัดการกับวงจรความรุนแรงและการติดยาเสพติดในครัวเรือน ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าอับอายแต่เป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาชีวิตและจิตใจของเหยื่อที่มีความเปราะบางอย่างเด็กเล็กและสตรีที่มีความบกพร่องทางร่างกายให้ปลอดภัยจากภัยใกล้ตัวภายในบ้านเอง
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