แม่น็อต กฤติน เปิดตัว THE KNOT SIX SENSE MUTELU 2027 เวทีหนุ่มหล่อสายมู
แม่น็อต กฤติน พร้อมแม่ครูชื่อดัง เปิดตัว THE KNOT SIX SENSE MUTELU 2027 เวทีเฟ้นหา 13 FATE WARRIORS สายญาณ พญานาค ยักษ์ ครุฑ ณ เอเชียทีค 24 พ.ย. 69
แม่น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน นำทีม The Knot Thailand เปิดตัวเวทีประกวดหนุ่มหล่อสายมู THE KNOT SIX SENSE MUTELU 2027 อย่างยิ่งใหญ่ ณ คาลิปโซ่ คาบาเร่ต์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเฟ้นหา 13 ผู้กล้าสายญาณภายใต้คอนเซปต์ 13 FATE WARRIORS, Three power, One destiny
พิธีเปิดตำหนักและบุคคลสำคัญ
งานแถลงข่าวและพิธีบวงสรวงเปิดตำหนักอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากพ่อครูแม่ครูระดับประเทศเข้าร่วมเสริมสิริมงคล ได้แก่ แม่ครูอ้วน รีเทิร์น แม่ครูป้อม วินิจ และพ่อครูเก่ง ธชย พร้อมแขกพิเศษแม่เล็ก คุณเล็ก บุณณดา ทิพย์ภิบาล ผู้ถือลิขสิทธิ์ The Tom Thailand ร่วมสร้างบรรยากาศขลังAlso read“จังซีลอน” ปลุกใช้จ่ายไฮซีซั่น จัดใหญ่อีเว่นต์คริสมาส-ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดึงทราฟฟิกเพิ่ม 20%
ภายในงานมีการอัญเชิญองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาให้กราบสักการะ ได้แก่ องค์พ่อพระพิฆเนศและองค์แม่กาลีจากวัดไผ่เงิน องค์ท้าวเวสสุวรรณจากวัดเกาะเปิด จังหวัดจันทบุรี องค์พญาครุฑจากวัดโพธิ์ทอง และองค์พญานาคดำแสนสิริจากฤาดี เพื่อสร้างพลังแก่ผู้เข้าร่วมงาน
กติกา 13 ผู้กล้าและสายญาณ
เวที THE KNOT SIX SENSE MUTELU 2027 ที่นำเสนอโดย Crown Clinic Uthai Thani จะเฟ้นหา 13 FATE WARRIORS ที่จะเข้าสู่เส้นทางของ 3 สายญาณ ได้แก่ พญานาค ยักษ์ และพญาครุฑ โดยมีอาจารย์ท๊อป สื่อกรรม เป็นผู้คัดเลือกสายญาณเข้าทีมเพื่อทดสอบความขลังและความเป็นผู้นำ
แม่น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ในฐานะผู้นำทีมผู้ถือลิขสิทธิ์ The Knot Thailand และไดเรกเตอร์ทนายบี สถาพร ฉวีกุลมหันต์ เนรมิตพื้นที่ตำหนักศักดิ์สิทธิ์ เน้นย้ำว่าในยุคปัจจุบันการมีเพียง外貌หรือความสามารถไม่เพียงพอ แต่ต้องมีดวงและแรงศรัทธาหนุนนำเชื่อมโยงกับมหาเทพทั้งสาม
การสนับสนุนและช่องทางติดตาม
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลากหลายแบรนด์เช่น Auntie Anne's, เวลาลิปสติก VELALip, Bennyai, AVATARMIRACLEBANNR, AIUTHAITHANI, NOBELBEAUTE, แพทผ่านภพ, ไร่เขาโอบเราบ้านไร่อุทัยธานี, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี, ผึ้งหลับ, ลักษณ์จามูดี, Joopzplus, วิจิตรศิลป์ถ้วยรางวัล, Lebeauty88, เฌอเอมยาดมสมุนไพรติดใจติดมือ, Aunyavillaresortuthaithani, OptimusEA, แจ่มจรุงอาหารคลีน, มิสเตอร์บำรุงสุข, ยุวนิช เที่ยงธรรมโอสถ, CLEOS SECRET, TANAWAN Holistic Herbs DCH, HELIX, Money Gold Group และบริษัทโอมิน ประเทศไทย จำกัด
ผู้ที่สนใจและแฟนคลับนายงามสายมูสามารถติดตามกติกาการรับสมัครและลุ้นว่าใครจะเป็น 13 FATE WARRIORS ตัวจริงได้ที่โซเชียลมีเดียทางการของกองประกวด THE KNOT SIX SENSE MUTELU 2027 ผ่านลิงก์ https://www.facebook.com/theknotthailandofficial อย่างใกล้ชิดเร็วๆ นี้
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