แม่น้อย โพธิ์งาม ไหลน้ำตารับปริญญาโทหญิง รฐา นำรูปพ่อใบสุดท้ายมอบเป็นของขวัญขออโหสิกรรมคำร้ายอดีต
แม่น้อย โพธิ์งาม ภูมิใจลูกสาวหญิง รฐา สำเร็จปริญญาโท มธบ. คณะวิทยาศาสตร์ชะลอวัย นำรูปถ่ายอดีตสามีใบเดียวที่เก็บรักษาไว้มอบเป็นของขวัญรับปริญญา เพื่อส่งสัญญาณให้พ่อที่จากลาไปได้รับรู้ความสำเร็จและขออโหสิกรรมความเข้าใจผิดในอดีต พร้อมกล่าวขอบคุณลูกเขยตุลย์ที่ดูแลหญิงดีเกินคาด
เหตุการณ์ที่สร้างความปลาบปลื้มใจและคลุกเคล้าด้วยความรู้สึกเศร้าสลดปนปนกันอย่างยิ่ง สำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวชื่อดัง หญิง รฐา ธนกฤต กับ คุณ แม่น้อย โพธิ์งาม เมื่อครั้งพิธีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดสิ้นสุดของปณิธานและความตั้งใจมั่นที่ยึดมั่นมาอย่างยาวนาน โดย หญิง รฐา ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะ วิทยาศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรับปริญญาสำเร็จตามเป้าหมายที่ตนเองเคยสัญญากับคุณแม่ไว้ตั้งแต่อดีต เมื่อความสำเร็จบังเกิดขึ้น หญิงได้รีบโทรศัพท์แจ้งข่าวดีกับแม่ที่บ้านทันทีด้วยประโยคสั้นๆ ที่อัดอั้นด้วยความรู้สึกว่า หญิงทำได้แล้วแม่ ซึ่งประโยคนี้เองที่ทำให้คุณแม่น้อยถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ เปิดอกบอกผ่านสื่อมวลชนว่าตนเองรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจในลูกสาวอย่างที่สุด เพราะหญิงเคยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะคว้าใบปริญญามามอบให้แม่ชื่นใจให้ได้ จนกระทั่งวันที่ความฝันเป็นจริง หญิงจึงรีบเข้าไปแจ้งข่าวที่บ้านทันที แม่น้อยยังได้กล่าวถึงลูกเขยคนเก่งอย่าง นายตุลย์ ศิวภูมิ ที่เป็นลูกชายที่ดีและคอยดูแลหญิงแทนแม่ได้เป็นอย่างดี จนเกินความคาดหวังที่แม่เคยตั้งไว้ว่าจะขอให้ดูแลได้สักครึ่งหนึ่งของแม่ แต่ในวันนี้ตุลย์ทำให้เกินครึ่ง ทำให้แม่มีพลังและมีแรงสู้ชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ อีกหนึ่งช่วงเวลาที่มีความหมายและบีบคั้นจิตใจอย่างยิ่งคือ พิธีการรับมอบปริญญาบัตรซึ่งระหว่างนั้นแม่น้อยได้拿出了รูปถ่ายของคุณพ่อของหญิง หรืออดีตสามีของแม่น้อย ซึ่งเก็บรักษาไว้อย่างดีตั้งแต่สมัยที่หญิงเกิดมา โดยแม่น้อยเปิดเผยว่ารูปถ่ายส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับอดีตสามี ตนได้ทิ้งไปหมดแล้ว เหลือเพียงรูปใบนี้ใบเดียวที่เก็บรักษาไว้เพื่อรอให้ถึงวันสำคัญนี้ คือวันที่ลูกสาวประสบความสำเร็จ เพื่อให้พ่อที่จากลาไปได้รับรู้ว่าลูกทำสำเร็จแล้ว แม่น้อยยังได้กล่าวคำขอ อโหสิกรรม และลบล้างความเข้าใจผิดหรือคำพูดร้ายๆ ที่เคยมีต่อกันในอดีต พร้อมทั้งหวังว่าพ่อจะรับรู้ได้ว่าตนเลี้ยงดูลูกสาวมาดีที่สุดแล้ว ส่วน หญิง รฐา ก็ได้เล่าเบื้องหลังความสำเร็จที่ยากลำบาก ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อน เคยเรียนปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์จนเกือบจะเสร็จสิ้นวิทยานิพนธ์ แต่เนื่องจากถูกเรียกตัวกลับไปแสดงละครที่ช่อง 3 ทำให้มีงานแสดงเข้ามาอย่างต่อเนื่องและต้องหยุดเรียนไป จนเกินระยะเวลาที่กำหนด กลายเป็นความค้างคาใจที่อยากจบปริญญาโทให้แม่ตลอดมา จนเมื่อสองปีก่อน หญิงตัดสินใจกลับมาเรียนอีกครั้ง ในสาขา วิทยาศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ที่ห่างไกลจากวงการ บันเทิง และยากต่อการทำความเข้าใจ หญิงยอมรับว่าในช่วงเทอมแรกมีความท้อแท้และเกือบจะถอดใจอยากดร็อปเรียนอีกครั้งเนื่องจากเนื้อหาที่ยากเย็น แต่ด้วยกำลังใจจากเพื่อนร่วมรุ่นและคณาจารย์ที่ช่วยกันแนะนำและเคี่ยวเข็ญ ทำให้หญิงสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและสำเร็จการศึกษาได้ในที่สุด โดยหญิงกล่าวว่าวันที่สอบผ่านตนโทร.
แจ้งแม่ทันที แต่เชื่อว่าแม่คงภูมิใจมากที่สุดในวันที่เห็นหญิงสวมชุดครุยในวันนี้ และหญิงยังได้ทิ้งท้ายด้วยอารมณ์ขันว่า คงไม่ต้องขอรอปริญญาเอกแล้ว เพราะความสำเร็จในระดับนี้สำหรับหญิงถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับ effort ที่เสียไปอย่างมาก
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