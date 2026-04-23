แม่ทัพภาค 4 เยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี ร่วมหารือแนวทางเสริมสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนกิจการศาสนา

พลโท นรธิป ก่อเกิด แม่ทัพภาคที่ 4 เข้าเยี่ยมคารวะ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เพื่อหารือแนวทางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและขับเคลื่อนกิจการศาสนาอิสลามให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิมและสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดความกังวลจากประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพภาคที่ 4
การสร้าง ความเข้าใจ อันดีและความร่วมมือระหว่างกองทัพและองค์กร ศาสนาอิสลาม เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงและ สันติสุข ของชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเร็วๆ นี้ พลโท นรธิป ก่อเกิด แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ณ ห้องรับรองสำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย การพบปะครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน สืบเนื่องจากประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพภาคที่ 4 ไม่ว่าจะเป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับถ้อยคำที่ใช้ในการสื่อสาร ประเด็นความคืบหน้าในคดีการลอบยิง สส.
กมลศักดิ์ และข้อกังวลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนปอเนาะ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความไม่สบายใจและความกังวลในหมู่พี่น้องมุสลิมและสังคมโดยรวม การหารือระหว่างแม่ทัพภาคที่ 4 และจุฬาราชมนตรีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนกิจการศาสนาอิสลามให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิมและสังคมไทยโดยรวม จุฬาราชมนตรีได้แสดงความขอบคุณต่อกองทัพภาคที่ 4 ที่ให้การสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามมาโดยตลอด และยืนยันความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนต่างศาสนาในสังคมไทย การหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนปอเนาะให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยคำนึงถึงการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและศาสนาของพี่น้องมุสลิมด้วย การเข้าพบและหารือกันในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่แน่นแฟ้น ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการศาสนาอิสลามของประเทศให้เจริญก้าวหน้า และส่งเสริมความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามอย่างจริงใจและการเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนา จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสามัคคีและความปรองดองในชาติ การหารือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความหวังให้กับพี่น้องมุสลิมและสังคมไทยโดยรวมว่า รัฐบาลและกองทัพให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาอย่างแท้จริง การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและองค์กรศาสนาอิสลาม จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความมั่นคงของประเทศชาต
แม่ทัพภาค 4 จุฬาราชมนตรี ศาสนาอิสลาม สันติสุข ความเข้าใจ โรงเรียนปอเนาะ สส. กมลศักดิ์