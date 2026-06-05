แม่ค้าปลาทู ผันตัวเปิดร้านข้าวแกง 10 บาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

แม่ค้าปลาทู เจอวิกฤตน้ำมัน ต้องผันตัวมาเปิดร้านขายข้าวแกงชื่อครัวพุงกาง เสริฟ์อาหารในราคาย่อมเยาเมนูละ 10 บาท ให้ลูกค้าอิ่มท้องในราคาประหยัด ขายสู้เศษฐกิจ ส่วนข้าวจานละ 10 บาท ตักเอง เติมได้ไม่อั้น
อิ่มอร่อยสู้วิกฤตค่าครองชีพสูง!
แม่ค้าปลาทู เจอวิกฤตน้ำมัน ต้องผันตัวมาเปิดร้านขายข้าวแกงชื่อครัวพุงกาง เสริฟ์อาหารในราคาย่อมเยาเมนูละ 10 บาท ให้ลูกค้าอิ่มท้องในราคาประหยัด ขายสู้เศษฐกิจ ส่วนข้าวจานละ 10 บาท ตักเอง เติมได้ไม่อั้น 5 มิถุนายน 2569 - ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ร้านข้าวแกง 10 บาท ชื่อครัวพุงกาง ตั้งอยู่ที่บริเวณริมถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี เลยทางเข้า โรงพยาบาลป่าโมก ประมาณ 100 เมตร หมู่2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ช่วยลดค่าครองชีพ แม้ต้นทุนพุ่ง ลูกค้าแห่อุดหนุนคึกคัก พร้อมเสิร์ฟ ให้ลูกค้าอิ่มท้องในราคาประหยัด ขายสู้เศษฐกิจ แต่ละวันแม่ค้าจะทำแกงวันและ 8-10 อย่าง พร้อมตักใส่ถ้วยไว้บริการใน ราคา 10 บาท ส่วนข้าวก็ให้บริการตัวเองตักได้เต็มที่จานละ10 บาท และยังเติมข้าวได้ไม่อั้นหากยังไม่อิ่มท้อง ส่วนลูกค้าที่ต้อง แกงใส่ถุงกลับบ้าน ราคาถุงละ 20บาท ลูกค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อิ่มอร่อย คุ้มค่า ในราคาที่แสนถูก เปิดให้อิ่มท้องได้ ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น.
นางสาว กัญธมล หอมระรื่น แม่ค้าวัย 45ปี หรือ เจ๊อิ๋ง ครัวอิ่มท้อง เล่าให้ฟังว่า ช่วงนี้เศษฐกิจไม่ดี อยากให้ชาวบ้านได้กินของถูก อิ่มท้องในราคาประหยัด ลูกค้าอยู่ได้ แม่ค้ากำไรน้อยก็อยู่ได้ กับข้าวแต่ละวันจะมีประมาณ 8-10 อย่าง แกงเขียวหวาน ต้มข่าไก่ พะโล้ จะยืนพื้น ซึ่งกับข้าวนั้นทางร้านทำตักไว้ในถ้วยราคา10บาท ส่วนข้าว ตักเอง 10บาท เติมได้ไม่อั้น น้ำแข็งแก้วแรก2บาท เติมได้ฟรีไม่คิดเพิ่ม ซึ่งที่ผ่านมาเป็นแม่ค้าขายปลาทู มากระทบช่วงน้ำมันแพงราคาปลาขึ้น ไปต่อไม่ไหว ก็เลยหันมาเป็นแม่ค้าข้าวแกง 10 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ใช้แรงงาน กำไรน้อยลง แต่เน้นขายในปริมาณมากเพื่อความอยู่รอดต่อไ
แม่ค้าปลาทู ข้าวแกง 10 บาท ครัวพุงกาง ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ใช้แรงงาน
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