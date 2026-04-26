แม็คฟาร์เลนรับเผือกร้อน! นำเชลซีลุยเอฟเอ คัพ รอบรองฯ

แม็คฟาร์เลนรับเผือกร้อน! นำเชลซีลุยเอฟเอ คัพ รอบรองฯ
เชลซีแม็คฟาร์เลนเอฟเอ คัพ
📆4/26/2026 5:21 AM
📰siamsport_news
แม็คฟาร์เลนกลับมาคุมทีมเชลซีอีกครั้งในฐานะกุนซือขัดตาทัพ เตรียมพาทีมลงแข่งขันเอฟเอ คัพ รอบรองชนะเลิศ พบกับ ลีดส์ ยูไนเต็ด แม้สภาพทีมจะไม่สมบูรณ์ แต่แม็คฟาร์เลนยืนยันว่านักเตะทุกคนพร้อมสู้เพื่อถ้วยแชมป์ใบสุดท้าย

การแต่งตั้งให้ แม็คฟาร์เลน เข้ามาคุมทีม เชลซี ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากการพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2026 เมื่อ เอ็นโซ่ มาเรสก้า ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งกุนซือ แม็คฟาร์เลน ซึ่งขณะนั้นกำลังใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวและวางแผนที่จะพาครอบครัวไปชมงานแสดงแสงสีที่วินด์เซอร์ ได้รับโทรศัพท์ด่วนจากบอร์ดบริหารของสโมสร เชลซี เรียกตัวให้กลับมาทำงานอย่างเร่งด่วน แม้จะต้องยกเลิกแผนการพักผ่อนที่วางไว้ แต่เขาก็ไม่ลังเลที่จะตอบรับคำขอของสโมสร โดยภารกิจแรกคือการนำทีมบุกไปเยือน เอติฮัด สเตเดี้ยม เพื่อพบกับทีมแมนฯ ซิตี้อันแข็งแกร่งของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า แม้จะเป็นการเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ยากจะเอาชนะ แต่ แม็คฟาร์เลน ก็สามารถนำทีม เชลซี ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ โดยสามารถบุกไปเสมอได้ถึง 1-1 ซึ่งสร้างความพอใจให้กับบอร์ดบริหารของสโมสรเป็นอย่างมาก แม้ว่าในนัดต่อมาทีมจะพ่ายแพ้ให้กับฟูแล่มด้วยสกอร์ 1-2 ในสถานการณ์ที่ต้องเล่นด้วยผู้เล่นน้อยกว่า แต่ผลงานที่ผ่านมาก็เพียงพอที่จะทำให้ แม็คฟาร์เลน ได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสต๊าฟฟ์ของ โรซีเนียร์ และเมื่อ โรซีเนียร์ ถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากที่ทีมแพ้ติดต่อกันถึง 5 นัดในลีก โดยไม่สามารถทำประตูได้เลย แม็คฟาร์เลน ก็ได้รับโอกาสให้กลับมาทำหน้าที่กุนซือขัดตาทัพอีกครั้ง ภารกิจแรกในฐานะกุนซือขัดตาทัพของ แม็คฟาร์เลน คือการนำทีม เชลซี ลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของ เอฟเอ คัพ พบกับคู่ปรับตลอดกาลอย่าง ลีดส์ ยูไนเต็ด ที่สนามเวมบลีย์ ซึ่งถือเป็นเกมที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของสโมสร อย่างไรก็ตาม แม็คฟาร์เลน ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ นั่นคือปัญหาเรื่องสภาพความพร้อมของทีม โดย เอสเตเวา วิลเลี่ยน ดาวรุ่งพุ่งแรงของทีมได้รับบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ส่วนผู้เล่นตัวหลักอย่าง โคล พาลเมอร์ และ เจา เปโดร ยังคงต้องรอการประเมินสภาพร่างกายจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนการแข่งขัน แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แต่ แม็คฟาร์เลน ก็ยังคงแสดงความมั่นใจและยืนยันว่านักเตะทุกคนในทีมยังคงมีความสามัคคีและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์ใบสุดท้ายที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ เขาเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้ความเข้าใจในตัวนักเตะแต่ละคนเป็นอย่างดี และความเคารพที่ได้รับจากผู้เล่นและทีมงานทุกคนที่คอบแฮม จะทำให้เขาสามารถนำทีม เชลซี ผ่านพ้นวิกฤตในฤดูกาลที่แสนสับสนนี้ไปได้ แม็คฟาร์เลน ไม่ใช่เพียงแค่กุนซือขัดตาทัพ แต่เป็นบุคคลที่เข้าใจถึงจิตใจและศักยภาพของนักเตะแต่ละคนเป็นอย่างดี เขามีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้เล่นทุกคนทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อทีม ความสัมพันธ์อันดีกับนักเตะและทีมงานทุกคนที่คอบแฮม ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจและความเคารพจากทุกคนในสโมสร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เขาสามารถนำทีม เชลซี ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ การแต่งตั้งให้ แม็คฟาร์เลน กลับมาทำหน้าที่กุนซือขัดตาทัพในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นความเชื่อมั่นของบอร์ดบริหารของสโมสรว่าเขาคือบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการดับไฟในฤดูกาลที่แสนสับสนนี้ และนำทีม เชลซี กลับสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จอีกครั้ง แม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถของ แม็คฟาร์เลน รวมถึงความสามัคคีของนักเตะทุกคน ทีม เชลซี ก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างปาฏิหาริย์และคว้าแชมป์ เอฟเอ คัพ มาครองได้ในฤดูกาลนี.

การแต่งตั้งให้ แม็คฟาร์เลน เข้ามาคุมทีมเชลซีในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากการพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2026 เมื่อ เอ็นโซ่ มาเรสก้า ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งกุนซือ แม็คฟาร์เลน ซึ่งขณะนั้นกำลังใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวและวางแผนที่จะพาครอบครัวไปชมงานแสดงแสงสีที่วินด์เซอร์ ได้รับโทรศัพท์ด่วนจากบอร์ดบริหารของสโมสรเชลซี เรียกตัวให้กลับมาทำงานอย่างเร่งด่วน แม้จะต้องยกเลิกแผนการพักผ่อนที่วางไว้ แต่เขาก็ไม่ลังเลที่จะตอบรับคำขอของสโมสร โดยภารกิจแรกคือการนำทีมบุกไปเยือน เอติฮัด สเตเดี้ยม เพื่อพบกับทีมแมนฯ ซิตี้อันแข็งแกร่งของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า แม้จะเป็นการเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ยากจะเอาชนะ แต่แม็คฟาร์เลนก็สามารถนำทีมเชลซีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ โดยสามารถบุกไปเสมอได้ถึง 1-1 ซึ่งสร้างความพอใจให้กับบอร์ดบริหารของสโมสรเป็นอย่างมาก แม้ว่าในนัดต่อมาทีมจะพ่ายแพ้ให้กับฟูแล่มด้วยสกอร์ 1-2 ในสถานการณ์ที่ต้องเล่นด้วยผู้เล่นน้อยกว่า แต่ผลงานที่ผ่านมาก็เพียงพอที่จะทำให้แม็คฟาร์เลนได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสต๊าฟฟ์ของ โรซีเนียร์ และเมื่อ โรซีเนียร์ ถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากที่ทีมแพ้ติดต่อกันถึง 5 นัดในลีก โดยไม่สามารถทำประตูได้เลย แม็คฟาร์เลนก็ได้รับโอกาสให้กลับมาทำหน้าที่กุนซือขัดตาทัพอีกครั้ง ภารกิจแรกในฐานะกุนซือขัดตาทัพของแม็คฟาร์เลนคือการนำทีมเชลซีลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของเอฟเอ คัพ พบกับคู่ปรับตลอดกาลอย่าง ลีดส์ ยูไนเต็ด ที่สนามเวมบลีย์ ซึ่งถือเป็นเกมที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของสโมสร อย่างไรก็ตาม แม็คฟาร์เลนต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ นั่นคือปัญหาเรื่องสภาพความพร้อมของทีม โดย เอสเตเวา วิลเลี่ยน ดาวรุ่งพุ่งแรงของทีมได้รับบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ส่วนผู้เล่นตัวหลักอย่าง โคล พาลเมอร์ และ เจา เปโดร ยังคงต้องรอการประเมินสภาพร่างกายจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนการแข่งขัน แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แต่แม็คฟาร์เลนก็ยังคงแสดงความมั่นใจและยืนยันว่านักเตะทุกคนในทีมยังคงมีความสามัคคีและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์ใบสุดท้ายที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ เขาเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้ความเข้าใจในตัวนักเตะแต่ละคนเป็นอย่างดี และความเคารพที่ได้รับจากผู้เล่นและทีมงานทุกคนที่คอบแฮม จะทำให้เขาสามารถนำทีมเชลซีผ่านพ้นวิกฤตในฤดูกาลที่แสนสับสนนี้ไปได้ แม็คฟาร์เลนไม่ใช่เพียงแค่กุนซือขัดตาทัพ แต่เป็นบุคคลที่เข้าใจถึงจิตใจและศักยภาพของนักเตะแต่ละคนเป็นอย่างดี เขามีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้เล่นทุกคนทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อทีม ความสัมพันธ์อันดีกับนักเตะและทีมงานทุกคนที่คอบแฮม ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจและความเคารพจากทุกคนในสโมสร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เขาสามารถนำทีมเชลซีผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ การแต่งตั้งให้แม็คฟาร์เลนกลับมาทำหน้าที่กุนซือขัดตาทัพในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นความเชื่อมั่นของบอร์ดบริหารของสโมสรว่าเขาคือบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการดับไฟในฤดูกาลที่แสนสับสนนี้ และนำทีมเชลซีกลับสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จอีกครั้ง แม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถของแม็คฟาร์เลน รวมถึงความสามัคคีของนักเตะทุกคน ทีมเชลซีก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างปาฏิหาริย์และคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ มาครองได้ในฤดูกาลนี

เชลซี แม็คฟาร์เลน เอฟเอ คัพ ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก

 

