แม็คโครสรุปความสำเร็จ Makro HORECA 2026 ดึงผู้เข้าร่วมกว่า 5 หมื่นคน
แม็คโครโดยซีพี แอ็กซ์ตร้า สรุปงานมหกรรมอาหาร Makro HORECA 2026 ยอดผู้เข้าร่วมสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 50,000 คน สร้างโอกาสทางธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรม HORECAอย่างยั่งยืน
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) โดย แม็คโคร ผู้นำด้านธุรกิจค้าส่งของไทย ได้ประกาศสรุปผลสำเร็จของมหกรรม "Makro HORECA 2026" อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 งานนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง (HORECA) เข้ากับผู้ผลิตสินค้าและซัพพลายเออร์ต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่
ตัวเลขสถิติจากงานระบุว่า มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์สำหรับงานประเภทนี้ นอกจากนี้ยังมียอดการรับชมผ่านช่องทางออนไลน์สูงถึง 7.5 ล้านวิว และติดอันดับ Top 3 เทรนด์บนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างกว้างขวางจากภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยที่มีต่อแพลตฟอร์มนี้Also readApple เตรียมตรวจลิงก์ iCloud หากพบเนื้อหาอันตรายอาจโดนปิดบัญชี
กลยุทธ์โซลูชันและเครือข่ายขับเคลื่อนธุรกิจ
แนวคิดหลักของการจัดงานในปีนี้คือการใช้แนวทาง "โซลูชัน-เครือข่าย-คน" เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจโฮเรก้าผ่านโครงการ Makro HORECA 2026 โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดเส้นทางอาชีพของผู้ชนะการแข่งขัน Makro HORECA Champion 2026 ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งรวมถึงเชฟระดับมืออาชีพ เชฟเยาวชน และมิกโซโลจิสต์
แม็คโครนำเสนอว่า การทำธุรกิจอาหารในปัจจุบันไม่ได้มีโจทย์เพียงการทำให้อาหารอร่อยเท่านั้น แต่ผู้บริโภคยังมองหาความสะดวก รวดเร็ว ประสบการณ์ที่ดี และความแปลกใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ผู้ประกอบการจึงต้องรับมือกับต้นทุนวัตถุดิบและการแข่งขันที่ท้าทายขึ้นพร้อมกัน
ดังนั้น การสร้างความแตกต่างจึงต้องเดินคู่กับการเลือกสินค้าและโซลูชันที่เหมาะกับรูปแบบธุรกิจ ซึ่งมีคุณภาพ คุ้มค่า และเชื่อถือได้ ไม่ใช่เพียงการเพิ่มตัวเลือกให้มากที่สุด แต่คือการพัฒนาเมนูหรือซอสสูตรเฉพาะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ หรือการร่วมมือกับแบรนด์พันธมิตรเพื่อสร้างสรรค์เมนูใหม่
ผลลัพธ์เชิงลึกและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ
ในงานดังกล่าวมีการจัดเวที HORECA TALK ที่สะท้อนมุมมองของแม็คโครเกี่ยวกับการปรับตัวในยุคปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นว่าโอกาสใหม่ยังอยู่ที่การต่อยอดจุดแข็งของร้านให้ไปไกลกว่าการขายอาหารในรูปแบบเดิม แนวทางเหล่านี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เวทีที่เชื่อมวัตถุดิบ ความรู้ เทคโนโลยี และพันธมิตรเข้าด้วยกันมีความหมายมากกว่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าทั่วไป
Makro HORECA 2026 นำแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการสามด้านมาเชื่อมไว้ในเวทีเดียว ได้แก่ คุณภาพสินค้าและความคุ้มค่า เพื่อให้เลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเปิดมุมมองการพัฒนาเมนู และการความเป็นพันธมิตรเพื่อเชื่อมโยงเชฟ ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และผู้ประกอบการเข้าหากัน
ความสำเร็จของงานนี้ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนบทบาทของแม็คโครจากผู้จำหน่ายสินค้า สู่พันธมิตรธุรกิจผ่านบริการอย่าง Makro PRO และ Chef's Club by Makro ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ HORECA ในมุมมองที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดจริง
ผลกระทบและทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรม
มหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 19 ครั้งนี้ ได้จุดไฟโอกาสใหม่ให้อุตสาหกรรมอาหารไทย ภายใต้แนวคิด "FOOD FESTA จุดพลุความคิด จุดไฟธุรกิจอาหาร" ที่ผสานองค์ความรู้ นวัตกรรม วัตถุดิบ และโอกาสทางธุรกิจไว้ในงานเดียว เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผลลัพธ์ที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าแรงบันดาลใจสามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการเข้าถึงและการเชื่อมต่อการกับผู้ประกอบการและผู้ผลิตมากมายไว้ที่เดียวกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับภาคธุรกิจ
ทั้งนี้ แม็คโครจะเดินหน้าสนับสนุนเส้นทางอาชีพของผู้ชนะ Makro HORECA Champion 2026 ต่อไป โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนระหว่างผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง เพื่อให้เติบโตไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก
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