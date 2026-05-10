แม็คโคร-โลตัส เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569

แม็คโคร-โลตัส เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569
📆5/10/2026 3:51 AM
📰Thansettakij
บริษัทฯ หรือ CPAXT ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก แม็คโคร-โลตัส เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีรายได้รวม 136,050 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,793 ล้านบาท ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องจากทั้งธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดสาขาใหม่ และการเติบโตของยอดขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Makro PRO และ Lotus’s Smart App ที่เพิ่มขึ้น 27.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) รวมถึงการขายนอกร้านที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 22% ของรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมด และรายได้จากการขายยังได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของกลุ่มสินค้าอาหารสด อาหารแห้ง และกลุ่มสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ (Private Label) ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท Renewed Hope Pte. Ltd. ภายใต้แบรนด์ Lucky Frozen ในประเทศมาเลเซีย ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของยอดขายให้ธุรกิจฟูดเซอร์วิส และสนับสนุนการเติบโตตามกลยุทธ์ขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในปี 2569 แพลตฟอร์มออนไลน์ Makro PRO ของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ยังได้รับการจัดอันดับจาก Euromonitor International ให้เป็นแพลตฟอร์ม Grocery E-Commerce อันดับ 1 ของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดอีคอมเมิร์ซของไทย ในส่วนของธุรกิจศูนย์การค้า บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าและการให้บริการ 3,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายพื้นที่เช่าทั้งในสาขาเดิม และการเปิดสาขาใหม่ รวมทั้งการปรับสัดส่วนผู้เช่า (Tenant Mix) ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็น ‘พื้นที่ความสุขของชุมชน’ หรือ Happy Mall โดยเฉพาะประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว อีกทั้งยังเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงขยายสัดส่วนยอดขายนอกร้าน และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน Retail Tech ของภูมิภาค

