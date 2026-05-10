บริษัทฯ หรือ CPAXT ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก แม็คโคร-โลตัส เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีรายได้รวม 136,050 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,793 ล้านบาท ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องจากทั้งธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดสาขาใหม่ และการเติบโตของยอดขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Makro PRO และ Lotus’s Smart App ที่เพิ่มขึ้น 27.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) รวมถึงการขายนอกร้านที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 22% ของรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมด และรายได้จากการขายยังได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของกลุ่มสินค้าอาหารสด อาหารแห้ง และกลุ่มสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ (Private Label) ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท Renewed Hope Pte. Ltd. ภายใต้แบรนด์ Lucky Frozen ในประเทศมาเลเซีย ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของยอดขายให้ธุรกิจฟูดเซอร์วิส และสนับสนุนการเติบโตตามกลยุทธ์ขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในปี 2569 แพลตฟอร์มออนไลน์ Makro PRO ของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ยังได้รับการจัดอันดับจาก Euromonitor International ให้เป็นแพลตฟอร์ม Grocery E-Commerce อันดับ 1 ของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดอีคอมเมิร์ซของไทย ในส่วนของธุรกิจศูนย์การค้า บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าและการให้บริการ 3,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายพื้นที่เช่าทั้งในสาขาเดิม และการเปิดสาขาใหม่ รวมทั้งการปรับสัดส่วนผู้เช่า (Tenant Mix) ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็น ‘พื้นที่ความสุขของชุมชน’ หรือ Happy Mall โดยเฉพาะประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว อีกทั้งยังเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงขยายสัดส่วนยอดขายนอกร้าน และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน Retail Tech ของภูมิภาค
บริษัทฯ หรือ CPAXT ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก แม็คโคร-โลตัส เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีรายได้รวม 136,050 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,793 ล้านบาท ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องจากทั้งธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดสาขาใหม่ และการเติบโตของยอดขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Makro PRO และ Lotus’s Smart App ที่เพิ่มขึ้น 27.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) รวมถึงการขายนอกร้านที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 22% ของรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมด และรายได้จากการขายยังได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของกลุ่มสินค้าอาหารสด อาหารแห้ง และกลุ่มสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ (Private Label) ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท Renewed Hope Pte.
Ltd. ภายใต้แบรนด์ Lucky Frozen ในประเทศมาเลเซีย ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของยอดขายให้ธุรกิจฟูดเซอร์วิส และสนับสนุนการเติบโตตามกลยุทธ์ขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในปี 2569 แพลตฟอร์มออนไลน์ Makro PRO ของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ยังได้รับการจัดอันดับจาก Euromonitor International ให้เป็นแพลตฟอร์ม Grocery E-Commerce อันดับ 1 ของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดอีคอมเมิร์ซของไทย ในส่วนของธุรกิจศูนย์การค้า บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าและการให้บริการ 3,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายพื้นที่เช่าทั้งในสาขาเดิม และการเปิดสาขาใหม่ รวมทั้งการปรับสัดส่วนผู้เช่า (Tenant Mix) ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็น ‘พื้นที่ความสุขของชุมชน’ หรือ Happy Mall โดยเฉพาะประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว อีกทั้งยังเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงขยายสัดส่วนยอดขายนอกร้าน และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน Retail Tech ของภูมิภา
CPAXT Macro-Lotus Retail Tech ESG Happy Mall Grocery E-Commerce Retail E-Commerce Retail Tech Thailand Retail E-Commerce Thailand Retail E-Commerce Asia Retail E-Commerce Asia-Pacific Retail E-Commerce Southeast Asia Retail E-Commerce Southeast Asia-Pacific Retail E-Commerce Thailand-Macro-Lotus Retail E-Commerce Thailand-Macro-Lotus-Macro-P Retail E-Commerce Thailand-Macro-Lotus-Macro-P Retail E-Commerce Thailand-Macro-Lotus-Macro-P Retail E-Commerce Thailand-Macro-Lotus-Macro-P Retail E-Commerce Thailand-Macro-Lotus-Macro-P
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
แฟนเพลงวง KLEAR ล็อคคิวกันได้เลยเมื่อทางวงปล่อยภาพโปสเตอร์เตรียมจัด KLEAR With You Always Fan Meetข่าวเกี่ยวกับการจัดงานแฟนมีตของวง KLEAR ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2569 ที่ร้าน Ratch Hour
Read more »
SST ปลื้ม นักลงทุนแห่จองหุ้นกู้ชุดใหม่ล้นเกินเป้า สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจคลังสินค้าและอาหารบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SST เผยผลตอบรับจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่แห่จองซื้อจนล้นเป้า
Read more »
QTC ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจโลก! รายได้โต 65% แม้ขาดทุน ลุ้น Q2/69 ฟื้น งานในมือแน่น 1,700 ล้านบาทQTC รายได้ไตรมาส 1/2569 โตแรง 65% และขาดทุนสุทธิ 9.64 ล้านบาท จากต้นทุนพลังงาน ราคาทองแดง และปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลก แย้มไตรมาส 2/2569 ลุ้นฟื้นตัว หลังคว้างานใหญ่หม้อแปลง Super Low Loss มูลค่า 700 ล้านบาท ดันมูลค่างานในมือพุ่ง 1,700 ล้านบาท
Read more »
AIS รายงานไตรมาส 1/2569 รายได้รวม 58,197 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 13,496 ล้านบาทAIS รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2569 มีรายได้รวม 58,197 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 13,496 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
Read more »
GGC ส่งสัญญาณบวกไตรมาส 2/69 รับอานิสงส์นโยบาย B7 เต็มสูบGGC เดินหน้าฝ่าวิกฤตสงครามตะวันออกกลางและความผันผวนราคาพลังงานได้อย่างแข็งแกร่ง หลังอวดผลงานไตรมาส 1/2569 พลิกกลับมามีกำไร พร้อมส่งสัญญาณไตรมาส 2 โตต่อ รับอานิสงส์นโยบายไบโอดีเซล B7
Read more »
SCBX ผนึก ‘จุฬาฯ’ ลงนามความร่วมมือด้านควอนตัม ขับเคลื่อนการเงินสู่ยุคควอนตัมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด มหาชน (SCBX) ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์
Read more »