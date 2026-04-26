แมวส้มคลั่งบนรถไฟเตือนภัย! สัตว์เลี้ยงเสี่ยง 'ฮีทสโตรก' ช่วงหน้าร้อน

เหตุการณ์แมวส้มอาละวาดบนรถไฟสายใต้สะท้อนถึงอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อสัตว์เลี้ยง สัตวแพทย์เตือนเจ้าของต้องระมัดระวังและสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าร้อน เพื่อป้องกันภาวะฮีทสโตรกที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
เหตุการณ์แมวส้มอาละวาดบนรถไฟสายใต้เนื่องจากความร้อนเป็นอุทาหรณ์เตือนใจถึงอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าร้อนนี้ นักวิชาการและสัตวแพทย์ออกมาเตือนว่าสัตว์เลี้ยงมีความสามารถในการระบายความร้อนที่ด้อยกว่ามนุษย์อย่างมาก เนื่องจากไม่มีต่อมเหงื่อทั่วตัว แต่ต้องพึ่งพาการหอบและการระบายความร้อนผ่านอุ้งเท้าเป็นหลัก เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส สัตว์เลี้ยงอาจเข้าสู่ภาวะเลือดข้น ระบบอวัยวะภายในล้มเหลว หรือฮีทสโตรก ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะพิเศษ เช่น สุนัขพันธุ์บูลด็อก ปั๊ก หรือแมวเปอร์เซีย ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าปกติเนื่องจากระบบทางเดินหายใจสั้นและการระบายความร้อนที่ช้า สัตวแพทย์เน้นย้ำว่าสัตว์เลี้ยงมีความรู้สึกและสามารถประสบกับความทุกข์ทรมานจากความร้อนได้ไม่ต่างจากมนุษย์ แม้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดได้ เจ้าของจึงต้องสังเกตอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด สุนัขอาจแสดงอาการหอบรุนแรง ลิ้นห้อยยาว น้ำลายเหนียวข้น เหงื่อออกอุ้งเท้า หรือเหงื่อเปลี่ยนเป็นสีแดงจัด ส่วนแมวอาจแสดงอาการอ้าปากหายใจ พยายามหาที่เย็นจัด หรือนอนนิ่งไม่ยอมลุก กระต่ายและหนูจะแสดงอาการเส้นเลือดใบหูขยายตัว หูร้อนจัด นอนนิ่งไม่กินอาหาร และจมูกเปียกโชก การประเมินระดับความรุนแรงของอาการเริ่มต้นจากระดับเริ่มร้อน ซึ่งสัตว์เลี้ยงจะรู้สึกไม่สบายตัวและพยายามหาที่เย็น จากนั้นคือระดับเพลียแดด ซึ่งสัตว์เลี้ยงจะหอบรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน และเดินโซเซ และสุดท้ายคือระดับฮีทสโตรก ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของชีวิตที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกิน 40-41 องศาเซลเซียส และอาจหมดสติ ชัก หรือมีอุจจาระปนเลือด การคลายร้อนและดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าร้อนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เจ้าของควรจัดหาที่ร่มเงาให้สัตว์เลี้ยง เช็คอุณหภูมิหูและหน้าท้อง หากร้อนจี๋ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุณหภูมิห้องเช็ดตามขาหนีบและรักแร้ ห้ามใช้น้ำแข็งประคบโดยตรง และต้องจัดเตรียมน้ำสะอาดให้เพียงพอตลอดเวลา นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในรถที่จอดกลางแดด การล่ามตากแดด การพาสัตว์เลี้ยงออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงแดดจัด และการมองข้ามสัญญาณเตือน หากพบอาการผิดปกติ ควรรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยย้ายสัตว์เลี้ยงเข้าที่ร่ม ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตามตัว และรีบนำส่งโรงพยาบาลสัตว์ทันที การสังเกตและดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดในช่วงหน้าร้อนนี้ คือการแสดงความรักและความรับผิดชอบต่อชีวิตของพวกเข
