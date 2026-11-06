แมริออทเปิดตัวโรงแรมแห่งที่ 800 ในเอเชียแปซิฟิกที่หลวงพระบาง ลาว
แมริออท อินเตอร์เนชันแนล เฉลิมฉลองการเปิดโรงแรมแห่งที่ 800 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) ด้วยรีสอร์ตหรู ลา เรสซิเดนซ์ ภูว่าว ในหลวงพระบาง ประเทศลาวอย่างเป็นทางการ
แมริออท อินเตอร์เนชันแนล (Marriott International) ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการก้าวข้ามเส้นชัยในการเปิดโรงแรมแห่งที่ 800 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีน) โดยได้ขยายเครือข่ายการดำเนินงานอย่างเป็นทางการสู่ ประเทศลาว เป็นครั้งแรกผ่าน รีสอร์ต ลา เรสซิเดนซ์ ภูว่าว อะ ลักซุรี คอลเลคชัน รีสอร์ต แอนด์ สปา หลวงพระบาง (La Résidence Phou Vao, a Luxury Collection Resort & Spa, Luang Prabang)
รายละเอียดโครงการและคุณสมบัติของรีสอร์ต
รีสอร์ตแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาท่ามกลางสวนเขตร้อนขนาด 3 เอเคอร์ ซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง มรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยโครงการประกอบด้วยสวีททั้งหมด 36 ห้อง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมกับศิลปะการใช้ชีวิตแบบฝรั่งเศส (French art de vivre)Also readองุ่น เหรัญญิกมูลนิธิบุ๋ม ปนัดดา เปิดใจร่ำไห้แจงปมลือเงินเข้าบัญชีร้อยล้าน ยันตรวจสอบได้
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประตูสู่การค้นพบหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและสร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรีสอร์ตได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งในรีสอร์ตบนเนินเขาที่มีเอกลักษณ์ที่สุดของหลวงพระบางมาอย่างยาวนาน ก่อนที่จะเริ่มต้นบทใหม่ภายใต้แบรนด์เดอะ ลักซุรี คอลเลคชัน (The Luxury Collection)
มุมมองของผู้บริหารและความตั้งใจของแบรนด์
นายราจีฟ เมนอน (Rajeev Menon) ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีน) ของแมริออท อินเตอร์เนชันแนล ได้กล่าวแสดงความภาคภูมิใจในการเติบโตดังกล่าว โดยชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากเจ้าของโรงแรมและแขกผู้เข้าพัก ซึ่งประเทศลาวนับเป็นบทใหม่ที่ตื่นเต้นสำหรับแบรนด์
นายเมนอนระบุว่าการเปิด ลา เรสซิเดนซ์ ภูว่าว สะท้อนถึงมุ่งมั่นของแมริออทในการขยายการดำเนินงานสู่จุดหมายปลายทางที่เปี่ยมด้วยวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันยาวนานและความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับเมืองหลวงพระบาง ซึ่งตรงกับคำมั่นสัญญาของแบรนด์เดอะ ลักซุรี คอลเลคชัน ที่ขนานนามตนเองว่าเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านจุดหมายปลายทาง (The Destination Authority)
ผลกระทบต่อตลาดท่องเที่ยวและขั้นตอนต่อไป
สำหรับขั้นตอนการยกระดับคุณภาพ รีสอร์ตได้คงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมเดิม ภูมิทัศน์เขตร้อน และสระว่ายน้ำบนเนินเขาอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้งมีการออกแบบภายใน แนวคิดด้านอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนประสบการณ์และธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าพักที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นใหม่อย่างพิถีพิถัน เพื่อสะท้อนมาตรฐานระดับโลกของแบรนด์
การเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้ จึงเป็นหมุดหมายสำคัญทางธุรกิจที่แมริออท อินเตอร์เนชันแนล ใช้เพื่อแสดงศักยภาพในการเข้าถึงตลาดใหม่ที่มีความเฉพาะตัวสูง โดยมุ่งเน้นการดึงนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวัฒนธรรมและธรรมชาติ เข้าสู่วงจรการบริการระดับหรูภายใต้การดูแลขององค์กรระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบ
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