แมริออท บอนวอย เปิดแพ็กเกจฉลองคริสต์มาส-ปีใหม่ 2025 ใน 30 แบรนด์
แมริออท บอนวอย เปิดตัวโปรแกรมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2025 ในไทย ครอบคลุม 30 แบรนด์ ตั้งแต่กรุงเทพฯ ไปจนถึงรีสอร์ทริมทะเล ภูเก็ต พัทยา และเขาหลัก พร้อมกิจกรรมและอาหารชั้นนำ
แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) เปิดโปรแกรมการเดินทางและพอร์ตโฟลิโอโรงแรมชั้นนำกว่า 30 แบรนด์ในเครือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) เพื่อเชิญชวนคู่รัก ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีอย่างมีสไตล์ทั่วประเทศ ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นจุดหมายปลายทางหลักในการฉลองครั้งสำคัญนี้ โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ด้านอาหารและงานปาร์ตี้สุดพิเศษ
กิจกรรมส่งท้ายปีใจกลางเมืองกรุงเทพฯ
ในกรุงเทพฯ แมริออท บอนวอย ชวนสัมผัสบรรยากาศการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีในทำเลสุดพิเศษที่มองเห็นไฮไลต์สำคัญของเมืองได้อย่างใกล้ชิด โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (Royal Orchid Sheraton Riverside Bangkok Hotel) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและตรงข้ามไอคอนสยาม มอบวิวตระการตาของการแสดงพลุส่งท้ายปีเหนือสายน้ำประวัติศาสตร์ได้อย่างเต็มตา สำหรับผู้ที่ต้องการความเอ็กซ์คลูซีฟ โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) มีรูฟท็อป บาร์ แอนด์ เลาจน์ พร้อมมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดเดือนธันวาคมนี้Also read“ณัฐพงษ์” จี้ล่าตัวการปล่อยน้ำพิษปราจีนฯ ปลาตาย 3 อำเภอ “วราวุธ” ขีดเส้นปิดโรงงานเถื่อน 30 ธ.ค.
ที่เอญ่า รูฟท็อป บนชั้น 55-58 ของอาคารดิ เอ็มไพร์ ได้รวบรวมร้านอาหารระดับโลกไว้ รวมถึงโนบุ สาขา (Nobu) ที่อยู่บนชั้นที่สูงที่สุดในโลก ขณะที่โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ (W Bangkok Hotel) พร้อมต้อนรับเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขด้วยบุฟเฟ่ต์ฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ที่ห้องอาหาร เดอะคิทเช่นเทเบิ้ล (The Kitchen Table) พบกับเมนูอาหารทะเลสุดพรีเมียมที่ห้องอาหารพาย (Pie) และฉลองเคาท์ดาวน์ที่เดอะ เฮาส์ ออน สาทร (The House on Sathorn)
ย่านราชประสงค์เป็นศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ย่านเดียวกับงานเซนทรัลเวิลด์ แบ็งค็อก เค้าท์ดาวน์ (Central World Bangkok Countdown) หนึ่งในอีเวนต์นับถอยหลังส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โรงแรมในเครือแมริออทพร้อมมอบความสะดวกสบายให้แขกได้สัมผัสบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองอย่างใกล้ชิด ที่โรงแรมม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ (Moxy Bangkok Ratchaprasong) ทั้งม็อกซี่ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองต์และสาโท ซัง รูฟท็อป บาร์ จะถูกเนรมิตให้เป็นจุดหมายแห่งการเฉลิมฉลองตลอดเทศกาล พร้อมมอบหนึ่งในประสบการณ์เฟสทีฟที่ดีที่สุดและวิวเคานต์ดาวน์กรุงเทพฯ ใจกลางเมืองที่ไม่ควรพลาด
ประสบการณ์ริมชายหาดภาคกลางและภาคใต้
ในส่วนของโรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ (Courtyard by Marriott Bangkok) พร้อมเสิร์ฟมื้ออาหารแห่งความสุขต้อนรับเทศกาลที่โมโม่ คาเฟ่ ส่วน โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel) เตรียมมอบประสบการณ์เฉลิมฉลองอย่างมีสไตล์ เหมาะสำหรับคู่รัก ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ไม่ว่าจะเลือกพักที่โรงแรมใดในทั้งสามแห่ง แขกผู้เข้าพักสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีของกรุงเทพฯ ได้ในทันที
ในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา (Hua Hin Marriott Resort & Spa) รีสอร์ทติดชายหาดหัวหิน ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขผ่านหลากหลายประสบการณ์ด้านอาหาร ตั้งแต่มื้อสังสรรค์สำหรับครอบครัวที่แอมเบอร์ คิทเช่น (Amber Kitchen) เมนูพิเศษที่บิ๊กฟิช แอนด์ บาร์ ไปจนถึงการรับประทานอาหารในคาบาน่าส่วนตัวบนชายหาด ขณะที่เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า (Sheraton Hua Hin Pranburi Villas) มอบประสบการณ์พักผ่อนสุดพิเศษในพูลวิลล่ากว้างขวาง ลิ้มรสอาหารระดับโลกท่ามกลางวิวทะเลอันงดงามที่ลูน่า ลา (Luna La Pran)
โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา (Pattaya Marriott Resort & Spa) บนหาดจอมเทียน เตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองต่อเนื่อง ปิดท้ายด้วยปาร์ตี้เคานต์ดาวน์ธีม The Great Gatsby ที่โทะริเอ็น รูฟทอป แอนด์ บาร์ (Torren Rooftop & Bar) และโรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Rayong Marriott Resort & Spa) พร้อมมอบช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนริมชายหาดอันเงียบสงบ ให้แใช้เวลาส่งท้ายปีท่ามกลางทัศนียภาพของอ่าวไทยและบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองอันแสนอบอุ่นกับบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำวันคริสต์มาสอีฟริมทะเล
ความบันเทิงและวัฒนธรรมในภาคใต้
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (JW Marriott Phuket Resort & Spa) ชวนเข้าร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับกิจกรรมพิเศษหลากหลายตลอดช่วงเทศกาล ก่อนปิดท้ายด้วยงานกาล่าดินเนอร์ JW Golden Garden Gala และการนับถอยหลังสู่ปีใหม่สุดตระการตาที่ Reflection Pond ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของทะเลอันดามัน ขณะที่โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช (Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach) มอบประสบการณ์แห่งความสุขริมทะเลสำหรับทุกวัย ใจกลางย่านป่าตอง
โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท (Courtyard by Marriott Phuket Patong Beach Resort) และโรงแรมโฟร์พอยท์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตองบีช รีสอร์ท (Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort) พักผ่อนริมทะเลกับบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำสุดอลังการและปาร์ตี้สไตล์ทรอปิคัลในบีชคลับของรีสอร์ท สำหรับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของเมืองเก่า โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ (Courtyard by Marriott Phuket Old Town) มอบประสบการณ์เทศกาลอันน่าประทับใจด้วยมื้อค่ำกาล่าดินเนอร์ในคืนคริสต์มาสอีฟ และบรั้นช์วันคริสต์มาส ก่อนออกไปเดินเล่นและสำรวจย่านเมืองเก่าอันเปี่ยมเสน่ห์ของภูเก็ต
โรงแรมเขาหลัก แมริออท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (Khaolak Marriott Beach Resort & Spa) มอบหลากหลายประสบการณ์การรับประทานอาหารยามพระอาทิตย์ตก ไม่ว่าจะเป็น Christmas Rooftop Dining ที่ Panasia Grill & Bar ร้านอาหารและบาร์บนชั้นดาดฟ้าแห่งเดียวในเขาหลักที่มอบทัศนียภาพทะเลอันน่าประทับใจ ต่อด้วยค่ำคืนแห่งความอร่อยกับ Lobster & Steak Night ณ Lido Beach Restaurant & Lounge และปิดท้ายเทศกาลด้วยงานเลี้ยง New Year's Eve Gala Dinner สุดตระการตาที่ Goji Kitchen & Bar บนชายฝั่งอันงดงามของกระบี่
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