แมริออตฉลองโรงแรมแห่งที่ 800 เปิดลา เรซิดองซ์ ภูว่าว หลวงพระบาง
แมริออต อินเทอร์เนชันแนล เปิดตัวโรงแรมแห่งที่ 800 ในเอเชียแปซิฟิก นอกจีน ด้วยลา เรซิดองซ์ ภูว่าว อเดอะ ลักซเชอริ คอลเลคชัน รีสอร์ท แอนด์ สปา หลวงพระบาง ในลาว
แมริออต อินเทอร์เนชันแนล ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการขยายเครือข่ายโรงแรมสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีน) ด้วยการเปิดบริการโรงแรมแห่งที่ 800 ในภูมิภาคอย่างเป็นทางการ โดยเลือกพื้นที่ประเทศลาวเป็นหมุดหมายใหม่ในการเติบโตครั้งนี้ การเปิดตัวดังกล่าวเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่สำหรับแบรนด์ระดับโลกที่ต้องการนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวระดับสูงในภูมิภาคอาเซียน
จุดเริ่มต้นธุรกิจแมริออตในลาว
ลา เรซิดองซ์ ภูว่าว อเดอะ ลักซเชอริ คอลเลคชัน รีสอร์ท แอนด์ สปา หลวงพระบาง เป็นรีสอร์ตหรูระดับพรีเมียมที่ถือเป็นการเปิดต้วครังแรกของแมริออตในประเทศลาวอย่างแท้จริง รีสอร์ตแห่งนี้เชิญชวนให้นักเดินทางมาร่วมสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเมืองหลวงพระบาง ผ่านสถานที่พักผ่อนบนเนินเขาอันเงียบสงบ โดยประกอบด้วยห้องสวีทจำนวน 36 ห้องที่ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมAlso readอั๋น ภูวนาท เปิดใจเรื่อง 'บุ๋ม ปนัดดา' บอกช็อกและถอนหายใจเมื่อรู้ตัวเลข 800 ล้านบาท
สถาปัตยกรรมและการออกแบบสไตล์ฝรั่งเศส
รีสอร์ตหรูแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาท่ามกลางสวนเขตร้อนขนาด 3 เอเคอร์ เหนือเมืองหลวงพระบางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) รีสอร์ทแห่งนี้เป็นสถานที่เดียวบนเนินเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตเมืองมรดกโลกของยูเนสโก ซึ่งมอบประตูด่านแรกสู่การค้นพบหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและสร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การยกระดับมาตรฐานบริการระดับโลก
ลา เรซิดองซ์ ภูว่าว ได้รับการยกย่องมายาวนานว่าเป็นหนึ่งในรีสอร์ตบนเนินเขาที่มีเอกลักษณ์ที่สุดของหลวงพระบาง และเริ่มเริ่มต้นสู่บทใหม่ภายใต้แบรนด์ เดอะ ลักซเชอริ คอลเลคชัน (The Luxury Collection) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านจุดหมายปลายทาง (The Destination Authority) คัดสรรโรงแรมที่สะท้อนมรดก วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของแต่ละสถานที่อย่างแท้จริง
รายละเอียดห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสวีททั้ง 36 ห้องของรีสอร์ตได้รับการออกแบบจากศิลปะงานฝีมือลาว ผสานความสะดวกสบายอันหรูหราเข้ากับงานหัตถกรรมท้องถิ่นอย่างลงตัว ห้องพักบางประเภทมาพร้อมพื้นที่นั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วนและระเบียงส่วนตัวที่ตกแต่งด้วยไม้พะยุงและผ้าทอมือ สะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณียิ่งใหญ่ของท้องถิ่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่อย่างอ่างอาบน้ำเทอราซโซ อ่างล้างหน้าคู่ และฝักบัวเรนโวเวอร์
มุมมองจากผู้บริหารและทิศทางในอนาคต
นายราจีฟ เมนอน ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีน) ของแมริออต อินเทอร์เนชันแนล กล่าวว่า การเปิดโรงแรมแห่งที่ 800 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีน) ถือเป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของแมริออต สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากเจ้าของโรงแรมและแขกผู้เข้าพัก การเปิดต้ว ลา เรซิดองซ์ ภูว่าว อเดอะ ลักซเชอริ คอลเลคชัน รีสอร์ท แอนด์ สปา หลวงพระบาง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแมริออตในการขยายการดำเนินงานสู่จุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทำเลทองและทิวทัศน์เมืองมรดกโลก
รีสอร์ตแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูว่าวท่ามกลางทิวเขาที่โอบล้อมด้วยสายหมอกเหนือของเมืองหลวงพระบาง มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน โดยมีพระธาตุสีทองของวัดจอมสีโดดเด่นอยู่บนยอดภูสี และยอดเจดีย์สีทองของวัดธาตุหลวงที่สง่างามเหนือแนวหลังคาเมืองเบื้องล่าง รีสอร์ทตั้งอยู่ห่างจากย่านเมืองเก่าเพียง 2 กิโลเมตร ทำให้แขกผู้เข้าพักสามารถเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ ได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑสถานพระราชวังหลวง วัดเชียงทอง และจุดชมพระอาทิตย์ตกบนยอดภูสี
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy