แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ครองอันดับ 3 องค์กรน่าทำงานที่สุดในประเทศไทย ปี 2569
แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับคัดเลือกให้จัดอยู่ในอันดับ 3 องค์กรน่าทำงานที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2569 กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ สะท้อนความสำเร็จตามปรัชญา Putting People First
แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศความสำเร็จในการคว้าอันดับ 3 องค์กรน่าทำงานที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2569 (Thailand's Best Workplaces 2026) ในรอบแรกของการเข้าร่วมการจัดอันดับอย่างเป็นทางการ การคว้ารางวัลนี้ในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน เกิดจากคะแนนโหวตที่มาจากเสียงของพนักงานโดยตรง ผ่านแบบสำรวจความไว้วางใจที่ไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งจัดขึ้นโดย Great Place To Work Thailand
กลไกการตัดสินและมาตรฐานวัฒนธรรมองค์กร
การจัดอันดับ Best Workplaces ประจำปีนี้ พิจารณาจากข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมผ่าน Great Place To Work Trust Index Survey ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นวัดองค์ประกอบสำคัญของสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างครอบคลุมและลึกซึ้ง เกณฑ์การประเมินครอบคลุมความไว้วางใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน ความเป็นธรรม ความภาคภูมิใจในองค์กร และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงานต่างๆAlso readกลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2569 ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
กระบวนการคัดเลือกให้ความสำคัญกับคุณภาพและความสม่ำเสมอของประสบการณ์การทำงานในทุกระดับชั้นขององค์กร ไม่ใช่เพียงเสียงจากผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น แต่รวมถึงความรู้สึกจริงของพนักงานทุกแผนก เพื่อให้ได้ภาพรวมของบรรยากาศการทำงานที่ถูกต้องและแท้จริงที่สุด ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว
มุมมองผู้บริหารและพันธสัญญาต่อบุคลากร
แบรด เอ็ดแมน รองประธานประจำภูมิภาค ประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมา ของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล แสดงความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เขาระบุว่ารางวัลนี้มีความหมายพิเศษเนื่องจากเป็นผลผลิตจากเสียงของพนักงานที่สะท้อนความรู้สึกปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนาตนเอง
แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ยึดมั่นในปรัชญา Putting People First หรือการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรกมาเป็นเวลาต่อเนื่องนานหลายทศวรรษ บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างจริงจัง สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและครอบคลุมทุกความแตกต่าง พร้อมทั้งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
ผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมและการรักษาบุคลากร
ข้อมูลจาก Great Place To Work Thailand ชี้ให้เห็นว่า พนักงานในองค์กรที่ได้รับการยกย่องให้เป็น Thailand's Best Workplaces มีระดับความไว้วางใจ ความภาคภูมิใจ และความพึงพอใจในการทำงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ สถิติเหล่านี้ยืนยันว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการทางธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในหน่วยงาน
การจัดอันดับในปีนี้ยังช่วยตอกย้ำสถานะของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในฐานะนายจ้างชั้นนำของอุตสาหกรรมการบริการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่านโยบายที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่เพียงโครงการทางสังคม แต่เป็นกลยุทธ์หลักที่ขับเคลื่อนความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจ
การได้รับการยอมรับในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า การสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานและการรักษาบุคลากรคุณภาพไว้กับองค์กร คือปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาว การให้ความสำคัญกับประสบการณ์การทำงานที่แท้จริง จะยังคงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ต่อไป
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