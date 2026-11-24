แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ล้มเหลวในการเก็บ 3 คะแนนเต็มหน้าบ้านกับ นาโปลี ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แพ้โอกาสขึ้นนำเมื่อเสมอกับ นาโปลี 2-2 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ทำให้ไม่ชนะมา 3 เกมติด ก่อนพบ อาร์เซน่อล ในสัปดาห์หน้า
การแข่งขันฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 พบกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่เป็นเจ้าบ้านเปิดสนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม รับมือกับ นาโปลี จากอิตาลี โดยทั้งสองทีมต้องจบเกมด้วยการแบ่งแต้มกันไปด้วยสกอร์ 2-2 ซึ่งเป็นการเสมอกันที่สร้างความผิดหวังให้แฟนบอลเจ้าถิ่นอย่างมาก
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ หลุดโอกาสชนะก่อนถูกตีเสมอ
ก่อนเริ่มเกม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับที่ 9 ของกลุ่ม ส่วน นาโปลี นั้นมีเพียง 3 คะแนนจากการแข่งขันเพียง 4 นัดแรก ทำให้บรรยากาศในเกมนี้เต็มไปด้วยแรงจูงใจสำหรับทั้งสองฝ่ายในการแสวงหาชัยชนะเพื่อเพิ่มคะแนนสะสมในตารางAlso read'อันเชลอตติ' รับ 'รีลมาดริด' เล่นไม่ได้ตามแผนหลังเสมอ 'บาเยิร์น' 2-2 ลั่นนัดหน้าสนุกแน่ได้เล่นในบ้าน
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สามารถทำประตูขึ้นนำได้ก่อนในนาทีที่ 67 เมื่อ เฌเรมี่ โดกู ที่ลงมาเล่นเป็นตัวสำรอง ได้บอลและจ่ายให้ อายูบ บูอัดดี้ วิ่งเข้ามาซัดบอลตุงตาข่ายพาทีมไล่ตีเสมอเป็น 1-1 ซึ่งประตูนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ดูจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในการพลิกสถานการณ์
นาโปลี ยิงสวนเร็วแซงนำและแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตามตีเสมอ
แต่ความดีใจของ แมนซิตี้ มีไม่ทันนานเพราะ นาโปลี ก็มาแซงนำอีกครั้งในนาทีที่ 76 จากจังหวะสวนกลับที่รวดเร็ว เลโอนาร์โด้ สปินัซโซล่า ได้บอลแล้วกระชากเข้าเขตโทษก่อนตักไปเสาสองให้ โนอา แลง วิ่งมาซัดด้วยเท้าขวาเข้าไปอย่างแม่นยำ พาทัพอัซซูร์ร่าแซงนำ 2-1
ช่วงท้ายเกม นาทีที่ 86 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังไม่ยอมแพ้ โดย เอ็นดิอาย ที่ลงมาเล่นเป็นตัวสำรองได้ผ่านบอลมาให้ ไรยัน แชร์กี ซัดบอลตีเสมอเป็น 2-2 และจบเกมด้วยสกอร์นี้ ทำให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต้องเก็บเพียงคะแนนเดียวในเกมนี้
ผลกระทบต่อทีมและคิวแข่งสุดสัปดาห์กับอาร์เซน่อล
ผลพวงของการเสมอกันในครั้งนี้ ทำให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่ได้ชัยชนะติดต่อกันมาแล้วถึง 3 นัดทุกรายการ ซึ่งนับเป็นสถานการณ์ที่อันตรายสำหรับทีมที่ต้องพึ่งพาผลชนะในการรักษาสถานะในการแข่งขันครั้งนี้
หลังจากนี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มีคิวบุกไปเยือน อาร์เซน่อล ในศึกพรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งแฟนบอลและสื่อต่างจับตามองว่าทีมจะฟื้นตัวจากการสะดุดในยุโรปครั้งนี้ได้หรือไม่ ก่อนลงสนามในรอบต่อไป
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports