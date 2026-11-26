แมนเชสเตอร์ ซิตี้ รอผลอุทธรณ์คดีละเมิดกฎการเงิน 114 อาจประกาศผลคริสต์มาสนี้
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ รอผลตัดสินอุทธรณ์คดีละเมิดกฎการเงิน 114 ข้อหา อาจประกาศผลช่วงกลางเดือนธันวาคมก่อนคริสต์มาส หากแพ้โทษสูงสุดคือการตกชั้นหรือถูกขับออกจากระดับสูงสุด
แมนเชสเตอร์ สโมสรฟุตบอลชั้นนำแห่ง พรีเมียร์ลีก ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อคำตัดสินเดิมในคดีละเมิดกฎการเงิน ข้อ 114 ซึ่งรวมถึงข้อหาฝ่าฝืนระเบียบ 114 ข้อในช่วงฤดูกาลปี 2009 ถึง 2018 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาคาดการณ์ว่าผลสรุปของกระบวนการอุทธรณ์นี้อาจจะปรากฏเป็นรูปธรรมภายในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
รายละเอียดคดีละเมิดกฎการเงิน 114 ข้อหา
คณะกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวได้ระบุว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้กระทำการจัดทำสัญญาปลอมขึ้นกับพันธมิตรทางการค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปกปิดเงินทุนลับที่มีมูลค่าสูงถึง 830 ล้านปอนด์ ภายในระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2018Also readสิ้น “หลวงปู่สอ ขันติโก” พระอริยสงฆ์ 6 แผ่นดิน สิริอายุ 114 ปี พรรษา 94
นอกจากนี้ คณะกรรมการอิสระยังได้ระบุเพิ่มเติมในรายงานด้วยว่า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ แต่กลับมีความพยายามอย่างจงใจที่จะขัดขวางและสร้างอุปสรรคต่อกระบวนการตรวจสอบของทางการ ทำให้สถานการณ์คดีนี้มีความซับซ้อนและส่งผลต่อระยะเวลาในการตัดสิน
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้ยืนกรานมาโดยตลอดว่าตนไม่มีความผิดในข้อกล่าวหาดังกล่าว และยืนยันว่าทุกการดำเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบที่มีอยู่ ทำให้สโมสรต้องเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองต่อหน้าผู้ตัดสินสูงสุด
ความคืบหน้าและคำทำนายของ สเตฟาน บอร์สัน
สเตฟาน บอร์สัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและกฎระเบียบของกีฬา ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของคดีนี้โดยระบุว่า น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะมาถึงนี้ โดยหากดูจากปฏิทินของพรีเมียร์ลีกและกระบวนการพิจารณาแล้ว ขั้นตอนหลักน่าจะเริ่มต้นในวันที่ 12 ของเดือน
บอร์สันคาดการณ์ว่า กระบวนการอุทธรณ์นี้จะใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 10 วันในการพิจารณาเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าขั้นตอนการวินิจฉัยข้อเท็จจริงน่าจะเสร็จสิ้นก่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาส แต่การรอคอยการตัดสินใจอย่างเป็นทางการอาจยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง
โดยปกติแล้ว การออกคำตัดสินสุดท้ายจากผู้เชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการตัดสินมักจะเป็นขั้นตอนที่ใช้ความระมัดระวังอย่างสูง และอาจต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะประกาศผลสรุปออกมาสู่สาธารณะเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางกฎหมาย
ผลกระทบและบทลงโทษหากอุทธรณ์ล้มเหลว
หากการอุทธรณ์ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่ประสบผลสำเร็จ สโมสรจะต้องเผชิญกับบทลงโทษหลายรูปแบบที่รุนแรงต่อสถานะการแข่งขัน โดยโทษเบื้องต้นอาจรวมถึงการปรับเงินจำนวนมหาศาล ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางการเงินของสโมสรในระยะยาว
ในกรณีร้ายแรงกว่านั้น สโมสรอาจโดนปรับตัดคะแนนการแข่งขัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตารางคะแนนและการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลปัจจุบัน หรือในกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้อีก สโมสรอาจถูกขับออกจากพรีเมียร์ลีก ซึ่งจะเป็นหายนะทั้งด้านชื่อเสียงและรายได้จากการแข่งขันในลีกสูงสุด
ดังนั้น ผลการอุทธรณ์ในเดือนธันวาคมนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่จะกำหนดอนาคตของทีมในเวทีระดับชาติ และส่งผลกระทบต่อการวางแผนกลยุทธ์ของสโมสรในช่วงฤดูกาลถัดไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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