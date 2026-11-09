แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทบทวนอนาคต ไมเคิล คารร์ริก หลังผลงานย่ำแย่
บอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังไม่ตัดสินใจเด็ดขาดเรื่องอนาคตของไมเคิล คารร์ริก หลังจากทีมแพ้คาบ้านต่อโบรด์ฟอร์ดและทำผลงานแย่ที่สุดในรอบ 40 ปี
บอร์ดบริหารของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตในการคุมทีมของ ไมเคิล คารร์ริก ผู้จัดการทีมชั่วคราว แม้ผลงานของทีมจะน่าผิดหวังและต้องรอการประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดในช่วงหยุดพักทีมชาติ
ผลงานย่ำแย่ที่สุดในรอบ 40 ปี
ปัจจุบัน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำผลงานได้ย่ำแย่ที่สุดในการเริ่มต้นฤดูกาลในประเทศนับตั้งแต่เกิดเหตุโอลด์แทรฟฟอร์ดเมื่อ 40 ปีก่อน โดยปัจจุบันทีมรั้งอันดับที่ 18 ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกAlso readกรุงศรี ออโต้ $mart Creators ปี 3 สื่อสารการเงินดิจิทัล
การ เสมอกับ แอสตอน วิลลา 4-4 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ถือเป็นนัดที่ 3 แล้ว ที่ ไมเคิล คารร์ริก เข้ามาคุมทีม หลังจากคณะกรรมการบริหารตัดสินใจให้โอกาสโค้ชวัย 45 ปีรายนี้พิสูจน์ฝีมือเพื่อปลุกกระแสฟอร์มการเล่นของทีมอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ทีมเคยพ่ายแพ้คาบ้านต่อ โบรด์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 3-0 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บอร์ดบริหารต้องให้ คารร์ริก เข้ามาบริหารทีมในช่วงเวลาวิกฤต
บทสรุปผลการแข่งขัน 3 นัดแรก
ล่าสุด "บีบีซี" รายงานว่า ทางบอร์ดบริหารมองว่า ทั้งตัว ไมเคิล คารร์ริก และผู้เล่นในทีมสมควรได้รับโอกาสในการพิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถพลิกสถานการณ์ของสโมสรให้ดีขึ้นได้
ทั้งนี้ บอร์ดบริหารยังเล็งเห็นว่าการพักเบรก 2 สัปดาห์ ในเดือน พฤศจิกายน จะถือเป็นโอกาสที่ดีในการประเมินสถานการณ์ใหม่ด้วยอารมณ์ที่เย็นขึ้น
พวกเขาตั้งใจที่จะดำเนินการตามนั้น โดยพิจารณาจากผลงานใน 3 นัดที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยการ ชนะ 1 นัด เสมอ 1 นัด และ แพ้ 1 นัด สะท้อนให้เห็นถึงผลงานที่ยังมีความไม่แน่นอนภายใต้การคุมทีมของ คารร์ริก
สถิติการเสียประตูปิดไปถึง 8 ลูก แต่ชนะเพียงนัดเดียว และร่วงลงไปอยู่ในโซนตกชั้น ถือเป็นสัญญาณเชิงลบที่ชัดเจนมากสำหรับสโมสร
ท่าทีผู้เล่นและชื่อตัวเต็งเข้าแทนที่
อย่างไรก็ตาม การที่ทีมสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้หลังจากถูกนำห่างถึง 2 ประตูถึง 3 ครั้งในช่วง 2 นัดหลังสุด แสดงให้เห็นว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่ยังคงให้การสนับสนุน ไมเคิล คารร์ริก อยู่
ก่อนหน้านี้ บอร์ดบริหารเคยพิจารณาความเป็นไปได้ในการหาคนมาแทนที่ คารร์ริก หลังจากความพ่ายแพ้ต่อ โบรด์ฟอร์ด เมื่อเดือนที่แล้ว
ในจังหวะนั้นมีชื่อของ เอ็ดดี้ ฮาว อดีตโค้ช นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด และ ยูเลียน นาเกิลสมันน์ อดีตเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนี รวมอยู่ด้วยในตัวเลือกสำหรับตำแหน่งนี้
ขั้นตอนการตัดสินใจและโปรแกรมต่อไป
หลังจบเกมที่มีผลเสมอ 4-4 กับ แอสตอน วิลลา ไมเคิล คารร์ริก ยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่ง แต่การตัดสินใจว่าจะให้โอกาสอดีตโค้ชมิดเดิลสโบรช์รายนี้คุมทีมต่อไปหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ โอมาร์ เบอราด้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เจสัน วิลคอกซ์ ผู้อำนวยการฟุตบอล
สำหรับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีโปรแกรมบุกไปเยือนคู่ปรับตลอดกาลอย่าง ลิเวอร์พูล ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ซึ่งจะกลายเป็นเกมแรกหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติ
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