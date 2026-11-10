แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังปลดคาร์ริค หลังจบพักทีมชาติอันดับตกชั้น
รายงานข่าวระบุ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีแนวโน้มจะปลดเอริก คาร์ริค ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมหลังจบช่วงพักทีมชาติ เนื่องจากทีมตกอยู่ในโซนตกชั้น โดยมีโปรแกรมสำคัญพบกับลิเวอร์พูล วันที่ 22 พฤศจิกายน
สโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการปลด เอริก คาร์ริค ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม สภาวะการณ์ของทีมตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างหนักเมื่อยามเข้าสู่ช่วงพักการแข่งขันระดับทีมชาติ โดยทีมตกไปอยู่ในโซนตกชั้นของตารางคะแนน ผลดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงในเก้าอี้กุนซือวัย 45 ปีรายนี้
ผู้บริหารสโมสรเจรจาดำเนินการปลดคาร์ริค
เจสัน วิลคอกซ์ ผู้อำนวยการด้านฟุตบอล และ โอมาร์ เบรร์ราด้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ทำการหารือกันอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของสโมสร รายงานข่าวระบุว่าทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มสูงที่จะตัดสินใจยุติบทบาทของ คาร์ริค ในเร็วๆ นี้ โดยขณะนี้ได้เริ่มเปิดพิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้ามารับตำแหน่งแทนแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการออกมาสู่สาธารณชนAlso readอัปเดต! เส้นทางน้ำท่วมวันนี้ 'ทางหลวง' ยังสัญจรไม่ได้ 22 แห่ง
สัญญา 2 ปีไม่ช่วยให้ทีมรอดพ้นวิกฤต
แม้ คาร์ริค เพิ่งจะได้รับการต่อสัญญาการคุมทีมเป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากพาทีมกลับมาสู่เวที ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ได้อีกครั้งในฤดูกาลก่อนหน้าก็ตาม แต่ผลงานในฤดูกาลปัจจุบันกลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความแตกต่างระหว่างผลงานในอดีตกับปัจจุบันทำให้ผู้บริหารสโมสรต้องทบทวนแนวทางใหม่เพื่อช่วยกู้สถานการณ์ให้ทีมหลุดพ้นจากอันตราย
โปรแกรมสำคัญหน้าปากประตูลิเวอร์พูล
รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีแนวโน้มที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมทันทีหลังจากกลับเข้าสู่การแข่งขันปกติ โดยโปรแกรมที่รออยู่ข้างหน้าถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ เมื่อทีมต้องเดินทางไปบุกเยือน ลิเวอร์พูล ที่สนามแอนฟิลด์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ การเตรียมตัวสำหรับเกมดังกล่าวจะกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทีมจะรอดพ้นจากวิกฤตหรือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
สถานะปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
แม้จะมีกระแสข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากทางสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เกี่ยวกับการปลด คาร์ริค สถานการณ์ล่าสุดยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายบริหารเท่านั้น จึงยังไม่สามารถสรุปผลสุดท้ายได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การวางตัวผู้เข้ามารับหน้าที่แทนกำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากแฟนบอลและผู้เกี่ยวข้องในวงการฟุตบอล
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