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แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังปลดคาร์ริค หลังจบพักทีมชาติอันดับตกชั้น

siamsport_news#26 in ประเทศไทย
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังปลดคาร์ริค หลังจบพักทีมชาติอันดับตกชั้น
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด · เอริก คาร์ริค · เจสัน วิลคอกซ์
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รายงานข่าวระบุ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีแนวโน้มจะปลดเอริก คาร์ริค ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมหลังจบช่วงพักทีมชาติ เนื่องจากทีมตกอยู่ในโซนตกชั้น โดยมีโปรแกรมสำคัญพบกับลิเวอร์พูล วันที่ 22 พฤศจิกายน

สโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการปลด เอริก คาร์ริค ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม สภาวะการณ์ของทีมตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างหนักเมื่อยามเข้าสู่ช่วงพักการแข่งขันระดับทีมชาติ โดยทีมตกไปอยู่ในโซนตกชั้นของตารางคะแนน ผลดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงในเก้าอี้กุนซือวัย 45 ปีรายนี้

ผู้บริหารสโมสรเจรจาดำเนินการปลดคาร์ริค

เจสัน วิลคอกซ์ ผู้อำนวยการด้านฟุตบอล และ โอมาร์ เบรร์ราด้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ทำการหารือกันอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของสโมสร รายงานข่าวระบุว่าทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มสูงที่จะตัดสินใจยุติบทบาทของ คาร์ริค ในเร็วๆ นี้ โดยขณะนี้ได้เริ่มเปิดพิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้ามารับตำแหน่งแทนแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการออกมาสู่สาธารณชน

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สัญญา 2 ปีไม่ช่วยให้ทีมรอดพ้นวิกฤต

แม้ คาร์ริค เพิ่งจะได้รับการต่อสัญญาการคุมทีมเป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากพาทีมกลับมาสู่เวที ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ได้อีกครั้งในฤดูกาลก่อนหน้าก็ตาม แต่ผลงานในฤดูกาลปัจจุบันกลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความแตกต่างระหว่างผลงานในอดีตกับปัจจุบันทำให้ผู้บริหารสโมสรต้องทบทวนแนวทางใหม่เพื่อช่วยกู้สถานการณ์ให้ทีมหลุดพ้นจากอันตราย

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โปรแกรมสำคัญหน้าปากประตูลิเวอร์พูล

รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีแนวโน้มที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมทันทีหลังจากกลับเข้าสู่การแข่งขันปกติ โดยโปรแกรมที่รออยู่ข้างหน้าถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ เมื่อทีมต้องเดินทางไปบุกเยือน ลิเวอร์พูล ที่สนามแอนฟิลด์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ การเตรียมตัวสำหรับเกมดังกล่าวจะกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทีมจะรอดพ้นจากวิกฤตหรือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

สถานะปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ

แม้จะมีกระแสข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากทางสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เกี่ยวกับการปลด คาร์ริค สถานการณ์ล่าสุดยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายบริหารเท่านั้น จึงยังไม่สามารถสรุปผลสุดท้ายได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การวางตัวผู้เข้ามารับหน้าที่แทนกำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากแฟนบอลและผู้เกี่ยวข้องในวงการฟุตบอล

siamsport_news#26 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เอริก คาร์ริค เจสัน วิลคอกซ์ โอมาร์ เบรร์ราด้า พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล แอนฟิลด์

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