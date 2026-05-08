แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ คริสตัล พาเลซ เตรียมพร้อมสำหรับนัดสองแถมหนึ่ง: เออร์ลิง ฮาลันด์ เป็นตัวเลือกกัปตันที่ดีที่สุด

ในสัปดาห์นี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ คริสตัล พาเลซ เป็นสองทีมสุดท้ายที่มีนัดสองแถมหนึ่ง ทำให้การเลือกเออร์ลิง ฮาลันด์ เป็นกัปตันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายที่สุดในฤดูกาลนี้ ผู้เล่นที่ยังเหลือชิป Triple Captain ควรกดใช้ในสัปดาห์นี้โดยเร็วเพื่อไม่ให้เสียโอกาส
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ คริสตัล พาเลซ เป็นสองทีมสุดท้ายที่มีนัดสองแถมหนึ่ง ทำให้การเลือกกัปตัน เออร์ลิง ฮาลันด์ (14.6) เป็นการตัดสินใจที่ง่ายที่สุดในฤดูกาลนี้ คำถามที่ตามมาคือ ควรกด Triple Captain (คูณสาม) หรือไม่?
ตอบได้ง่ายๆ เลยว่า ควรอย่างยิ่งครับ คนที่ยังเหลือชิป Triple Captain สัปดาห์นี้เด่นที่สุดชัดเจน ถ้ามีต้องกด!
ต้องย้ำไว้ก่อนว่าเราใช้ชิปได้แค่อาทิตย์ละอัน เพราะฉะนั้นคนที่เหลือ 3 ชิปขึ้นไปต้องใช้เลยไม่งั้นเสียของ โดยเรียงตามที่เหมาะสมกับทีมที่สุด ซึ่งผมจะแนะนำว่า Triple Captain ควรกดวีคนี้ที่สุด และ Bench Boost ไม่ควรใช้นัดปิดฤดูกาลครับ ตลาดแน่นอนต้องเปิดด้วยคู่เบิ้ล โดยคำถามส่วนใหญ่ในสัปดาห์นี้น่าจะเกี่ยวกับ พาเลซ ที่เพิ่งผ่านเข้ารอบชิงบอลถ้วยยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร ด้วยตำแหน่งที่จอดกลางตารางในลีก แถมกุนซืออย่าง โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ ก็ออกมาประกาศโฟกัสที่ชัดเจน ผมมองว่าการที่จะมองข้ามแข้งอินทรีแม้เตะสองนัดไม่ใช่เรื่องที่ผิดสำหรับคนที่มี Free Transfer จำกัด โดยเฉพาะแนวรุกที่มีทางเลือกค่อนข้างมาก แต่ในเกมรับก็ยังดูดี และสำหรับคนที่ฟรีเยอะ การเน้นคู่เบิ้ลยังไงก็ไม่ผิดแม้หนึ่งในเกมต้องไปเยือนเอติฮัด สเตเดียม:แม็กซ็อง ลาครัวซ์ (5.2): แต้มเกมรับและประวัติการลงตัวจริงชัวร์ที่สุดดาเนียล มุนญอซ (5.9): เหมาะสำหรับคนที่ไล่ตาม เพราะพื้นคะแนนสูงกว่าเพื่อน แต่ต้องแลกด้วยราคาที่แพงและพื้นคะแนนที่ต่ำกว่าเนื่องจากแต้ม Defcon ส่วนทาง ซิตี้ คาดว่าทุกคนมีสามทหารเสือ เตรียมไว้กันแล้ว สำหรับคนที่ยังไม่ครบ ฮาลันด์, รายาน แชร์กี้ (6.6) และ นิโก้ โอไรลี่ย์ (5.2) น่าจะดีที่สุด โดยมี เจเรมี่ โดกู (6.4) ที่ฟอร์มแรงเช่นกันสำหรับคนที่อยากฉีกแม่แบบ การขยับแข้งซิตี้กันเองจะขึ้นอยู่กับจำนวนฟรีของทุกคน ถ้ามีเหลือเฟือการขายนักเตะที่หลุดฟอร์มอย่าง อองตวน เซเมนโย่ (8.1) ก็น่าสน แต่ไม่ได้จำเป็นและไม่ควรใช้แต้ม -4 เพื่อขยับ โอไรลี่ย์ กินขาดในแผงหลังด้วยการเติมเกมของเขา แต่คนที่มี มาร์ค เกฮี (5.1) หรือ มาเทอุส นุนเยซ (5.3) ถือได้สบายๆ ครับในทีมที่เหลือแน่นอนว่าจ่าฝูง อาร์เซนอล เด่นที่สุด กาเบรียล (7.2) ควรเป็นเป้าหมายแรกสามมือปืน จำเป็นต้องมีอย่างช้าภายในอาทิตย์หน้า รอได้เผื่อเห็น 11 ตัวจริงที่คงที่หลังจากปืนใหญ่แข่งสัปดาห์ละนัดติดกันเป็นครั้งแรกในรอบปี แต่ขยับเร็วยังไงก็ไม่ผิด วีค 36 ยังมีแค่ วิลเลียม ซาลิบา (6.1) ที่มั่นใจว่าตัวจริงแน่นอน คำถามหลักจะอยู่ในแนวรุกพรีเมียมที่หลายคนน่าจะเตรียมขายจากคู่ปรับร่วมเมืองอย่าง เชลซี ที่ 6 นัดหลังสุดทำได้แค่ประตูเดียว การตัดสินใจขยับ โคล พาล์มเมอร์ (10.4) ไปทาง บูกาโย ซาก้า (9.9) ง่ายพอๆ กับการกัปตันฮาลันด์อาทิตย์นี้ แม้ซาก้าเพิ่งหายเจ็บและโอกาสลงครบ 90 นาทีเกือบเป็นศูนย์ แต่ฟอร์มส่วนตัวที่คนละขั้วกับเพื่อนร่วมทีมชาติ บวกกับโปรแกรมยังทำให้น่าซื้อมากๆเปโดร: เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บและหยุดสถิติยิงไม่ได้ 6 นัดรวด เป็นคนเดียวที่ดูมีโอกาสในเกมรุกของสิงห์บลูส์ การเก็บรอเจอ สเปอร์ส และ ซันเดอร์แลนด์ ก็น่าสนใจ เยอเคเรช: หากให้เลือกใหม่ยังไงก็น่าถือกว่าแน่นอน แต่ด้วยส่วนต่างราคา คนที่ต้องใช้สองฟรีอาจจะไม่คุ้ม หรือคนที่ถือ อิกอร์ ติอาโก้ (7.4) ก็ดูจะน่าขายกว่าครับหากเล็งถูกจุดน่ามองไปที่ ไบรท์ตัน และ เอฟเวอร์ตัน สองทีมที่กำลังไล่ล่าตั๋วบอลยุโรปและมีโปรแกรมดีที่สุด: ไบรท์ตัน: เด่นที่การเปิดบ้านรับบ๊วยอย่าง วูล์ฟแฮมป์ตัน นัดนี้ โดยมี เฟอร์ดี คาดิโอกลู (4.4) และ แดนนี่ เวลเบ็ค (6.3) ที่เพดานแต้มสูงน่าลุ้นที่สุด แต่คนที่มีครบสามแล้วอย่าง ปาสกาล โกรส (5.5) หรือ ฌอง ปอล ฟาน เฮ็ค (4.6) ก็มั่นใจได้ เอฟเวอร์ตัน: ระยะ 3 นัดโดยรวมดูดีกว่านิดๆ กองหน้าอาจคาดเดาตัวจริงยาก แต่ เคียร์นาน ดิวส์เบอร์รี่-ฮอลล์ (5.1) น่าจะเป็นกองกลางงบน้อยที่น่าถือที่สุดจนจบฤดูกาลครับตัวหลัก: เน้น เรือใบสีฟ้า-ปืนใหญ่, เปลี่ยน ซาก้า แทน พาล์มเมอร์ ได้เลยง่ายๆตัวเลือกอื่น: หาตัวถูกนัดเดียวดูที่ ไบรท์ตัน, จนจบฤดูกาลมอง ทอฟฟี่สีน้ำเงิน เดดไลน์: คืนวันเสาร์ 18.00 น.
ก่อนคู่หัวค่ำอย่างที่คุ้นเคย พบกันใหม่สัปดาห์หน้าก่อนนัดรองสุดท้าย ใกล้จะจบฤดูกาลแล้วขอให้ทุกคนโชคดี ขอบคุณครั
