แมนฯ ยูไนเต็ด แสวงหากองหน้าและเซ็นเตอร์แบ็กเสริมทีมหลังพ่ายลิเวอร์พูล 0-4
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ภายใต้การนำทัพของแมวซีโปเช็ตติโน่ เตรียมเสริมทัพเดือนมกราคม หลังแพ้ลิเวอร์พูล 0-4 รั้งอันดับ 19 โดยมีโฟลาริน บาโลกัน และคัลวิน บาสซีย์ในลิสต์เป้าหมาย
สถานการณ์ของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังอยู่ในภาวะอันตรายอย่างหนัก เมื่อทีมต้องพ่ายแพ้ให้กับ ลิเวอร์พูล ด้วยสกอร์ 0-4 ภายใต้การคุมทีมของ กุนซือ แมวซีโปเช็ตติโน่ การสูญเสียในครั้งนี้ส่งผลให้ทีมยังคงรั้งอยู่ในอันดับที่ 19 ของตาราง พรีเมียร์ลีก โดยมีคะแนนรวมเพียง 8 คะแนนจาก 11 นัดที่ลงสนามมา และเก็บชัยชนะได้เพียงเกมเดียวตลอดทั้งฤดูกาล
โปเช็ตติโน่ ต้องการกองหน้าตัวเป้าจากโมนาโก
หนึ่งในตำแหน่งที่ แมวซีโปเช็ตติโน่ ต้องการเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนคือกองหน้าตัวเป้า หลังการบาดเจ็บของ เบนยามิน เชชโก้ ยังไม่มีกำหนดการกลับมาลงสนามที่ชัดเจน ทำให้การมองหาตัวเสริมใหม่เป็นสิ่งจำเป็นทันที โฟลาริน บาโลกัน กองหน้าวัย 25 ปี ของโมนาโก กลายเป็นเป้าหมายหลักที่น่าสนใจมากที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากเขามีความสัมพันธ์เก่าแก่กับกุนซือชาวอาร์เจนไตน์ เคยร่วมงานกันในทีมชาติสหรัฐอเมริกา และเจ้าตัวเองก็แสดงความจำนงที่จะกลับไปทำงานกับโปเช็ตติโน่ อีกครั้งAlso readสรุปศึกแดงเดือด 'โปเช็ตติโน่-บรูโน่' โวยใบแดงหลังผีพ่ายหงส์ 0-4
การทำธุรกรรมกับ บาโลกัน อาจไม่ซับซ้อนนักเนื่องจากความคุ้นเคยระหว่างกัน โดยมีรายงานคาดการณ์ว่าค่าตัวในการเจรจาอาจอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านปอนด์ แม้เขาจะลงสนามให้โมนาโกไปเพียง 7 นัดในฤดูกาลนี้โดยยังไม่เคยเป็นตัวจริงและทำได้เพียง 1 ประตู แต่ความเป็นไปได้สูงที่เขาจะย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเพื่อหาโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอ
ฟูแล่ม ต้องการราคาสูงสำหรับกองหลังทีมชาติไนจีเรีย
อีกหนึ่งจุดอ่อนที่สำคัญคือแนวรับที่เสียประตูไปมากเกินไปในช่วงต้นฤดูกาล ทำให้ คัลวิน บาสซีย์ ปราการหลังทีมชาติไนจีเรียของฟูแล่ม ถูกยกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อเป้าหมายของฝั่ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จุดแข็งของ บาสซีย์ คือความแข็งแกร่งในเกมรับที่อาจเข้ามาช่วยแก้ปัญหาคอขวดของทีมปีศาจแดงได้โดยตรง
อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการเจรจาอาจติดขัดเนื่องจาก ฟูแล่ม ตั้งราคาสูงถึง 50 ล้านปอนด์ สำหรับผู้เล่นคนสำคัญรายนี้ การที่ต้นสังกัดในลอนดอนยึดเขาเป็นแกนหลักในการป้องกันบั่นทอนทำให้อาจไม่พร้อมปล่อยตัวง่ายๆ ในตลาดเดือนมกราคม เว้นแต่จะมีความตกลงด้านตัวเลขเงินตราที่น่าพอใจทั้งสองฝ่าย
ทางเลือกแบ็กซ้ายแทนลุค ชอว์และตัวเลือกเซ็นเตอร์แบ็ก
นอกเหนือจากกองหลังตัวกลาง แบ็กซ้ายฝั่งซ้ายก็มีความจำเป็นในการเสริมทัพ เนื่องจาก ลุค ชอว์ ต้องการผู้แทนความสามารถในการเพิ่มความแข็งแกร่งริมเส้น โดยมีการเชื่อมโยงกับดาวเตะวัย 29 ปีที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกสูง แม้รายละเอียดเฉพาะเจาะจงชื่อผู้เข้าข่ายในแหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุชัดเจน แต่แนวโน้มการมองหาผู้เล่นที่มีคุณภาพในระดับสูงเพื่อทดแทนนักเตะบาดเจ็บยังคงดำเนินต่อไป
ในส่วนของผู้คุมทีมจากเบรนท์ฟอร์ด ที่เป็นกัปตันทีมและทีมชาติไอร์แลนด์ ก็เป็นอีกชื่อที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คอยจับตา เนื่องจากมีประสบการณ์ในลีกสูงสุดของอังกฤษสูงมาก ความแข็งแกร่งในการดวลกับกองหน้าคู่แข่งและความเป็นผู้นำจากบทบาทกัปตันทีม ทำให้เขาสามารถเข้ามาเพิ่มตัวเลือกในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กได้อย่างทันที
การคว้าตัวกัปตันทีมเบรนท์ฟอร์ดอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักเนื่องจากเขาเป็นกำลังหลักที่ขาดไม่ได้ของต้นสังกัด เว้นแต่จะมีความเห็นพ้องต้องกันเรื่องค่าตัวและการปล่อยตัวในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความต้องการเร่งด่วนของ แมนฯ ยูไนเต็ด ในการปรับปรุงโครงสร้างทีมให้แข็งแกร่งขึ้นทันเวลาสำหรับครึ่งฤดูกาลหลังของพรีเมียร์ลีก
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