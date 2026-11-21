แมนฯ ซิตี้ เสมอฟูแล่ม 1-1 พลาดโอกาสครองจ่าฝูง พรีเมียร์ลีก
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แพ้คะแนนให้ฟูแล่มในเกมพรีเมียร์ลีก คืนวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน โดยเสมอกัน 1-1 หลังตามหลังอยู่ก่อนหน้า ส่งผลให้ทีมอันดับ 3 ยังคงตามหลังผู้นำ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมอันดับ 3 ของศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ต้องพบกับความผิดหวังในการแข่งขันคืนวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน โดยเปิดบ้านพบกับ ฟูแล่ม ทีมอันดับ 15 ที่สนามเอติฮัด สเตเดี้ยม เป็นเกมแรกหลังหยุดพักเพื่อรอการแข่งขันทีมชาติตามโปรแกรมฟีฟ่า เดย์ ผลสุดท้ายทั้งคู่แบ่งแต้มกันได้ด้วยคะแนนเท่ากัน 1-1
ไฮไลท์เกมแมนฯ ซิตี้ พบฟูแล่ม
การแข่งขันในครึ่งแรกแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นฝ่ายครองบอลมากกว่าตามความคาดหมายและพยายามสร้างสรรค์เกมรุกเข้าใส่กรอบเขตโทษของทีมเยือนอย่างหนักแน่น แต่กลับต้องเสียประตูขึ้นนำก่อนจาก โรดริโก้ มูนิซ ในนาทีที่ 16 ส่งผลให้ฟูแล่มซึ่งเป็นทีมรองบ่อนขยับไปขึ้นนำก่อนตามสูตรฟุตบอลในยุคปัจจุบันและจบครึ่งแรกด้วยคะแนนนำ 1-0 สร้างความช็อกให้กับแฟนบอลทั่วโลกที่ติดตามชมเกมนี้Also readบาเยิร์น มิวนิค เสมอ โคโลญ 1-1 ในเกมบุนเดสลีกา
แผนการเล่นและรายชื่อผู้เล่น
ในเกมนี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า ตัดสินใจจัดทัพโดยนำนักเตะตัวจริงอย่าง เอลเลียต แอนเดอร์สัน, อิลิมาน เอ็นดิอาย, ฟิล โฟเด้น, เฌ Jeremy โดกู และเออร์ลิ่ง ฮาลันด์ ลงทำศึก ในขณะที่ฝั่งฟูแล่ม ของกุนซือ อัลบาโร่ อาร์เบลัว จัดกองหน้านำโดย ซานเดอร์ เบอร์เก้, เชอา ชาร์ลส์, ออสก้าร์ บ๊อบบ์, โจชัว คิง, อเล็กซ์ อิโวบี้ และโรดริโก้ มูนิซ ซึ่งการปรับแผนในครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับจังหวะเกมในช่วงต้นครึ่งแรกเท่าที่ควร
การกลับมาของแมนเชสเตอร์ ซิตี้
เข้าสู่ครึ่งหลัง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งต้องการพลิกสถานการณ์ต้องเร่งเครื่องขึ้นเล่นและพยายามหาจังหวะตีเสมอ จนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จเมื่อ เอลเลียต แอนเดอร์สัน สามารถซัดประตูนำทีมไล่ตีเสมอเป็น 1-1 ในนาทีที่ 57 โดยผลการเสมอกันในครั้งนี้ถือเป็นการทำลายสถิติของฟูแล่มที่ไม่แพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ นับตั้งแต่ปี 2011 อีกด้วย
สถานการณ์คะแนนและอันดับตารางลีก
หลังจบการแข่งขันแมนเชสเตอร์ ซิตี้ สามารถเก็บเพิ่มได้ 1 คะแนนจากเกมนี้รวมแล้วเตะไป 11 นัดมี 22 แต้ม ยังคงรั้งอันดับ 3 ของตารางคะแนน ส่วนฟูแล่มที่เตะไป 11 นัดเช่นเดียวกันมี 11 แต้มและขยับขึ้นมาจากอันดับ 15 มาอยู่ที่อันดับ 14 ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
ผลกระทบต่อการแข่งขันที่เหลือ
ผลเสมอในเกมนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการไม่ชนะทีมใดในลีกติดต่อกันถึง 3 นัดของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า ต้องเร่งแก้ไขจุดบกพร่องในแผนการเล่นเพื่อป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดนี้ส่งผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ ขณะที่ฟูแล่มก็สามารถสร้างความประทับใจและเก็บแต้มจากทีมใหญ่ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี
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