แมนฯ ยูไนเต็ด ลุยตลาดปี 2024 เล็งดูด 3 ยอดกองหลังเสริมเกมรับ
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตัดสินใจเสริมทัพปี 2024 โดยเล็งดูดตัวผู้เล่นระดับท็อป 3 คน ได้แก่ คัลวิน บาสซี่ย์ ลูก้า วูสโควิช และยานนิค ชูสเตอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาแผงหลังที่มีแนวโน้มจะสั่นคลอน
สถานการณ์ล่าสุดของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังเผชิญกับวิกฤตความไม่穩定ของแนวรับอย่างรุนแรง เนื่องจากกองหลังทั้งเซ็นเตอร์แบ็คและฟูลแบ็คไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมได้เลย สถานการณ์ในนาทีนี้ชี้ให้เห็นว่า การเสริมทัพเพื่อแก้ไขปัญหานี้เป็นเป้าหมายเร่งด่วนที่สุด
ทำไม คัลวิน บาสซี่ย์ คือเป้าหมายแรก
คัลวิน บาสซี่ย์ กลายเป็นชื่อแรกที่ปรากฏในแผนการเสริมทัพของปีศาจแดง ด้วยอายุเพียง 26 ปี เขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นปราการหลังระดับโลก แต่คุณสมบัติเฉพาะตัวของเขาตรงกับความต้องการของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อย่างมาก จากการสังเกตการเล่นของเขาให้ ฟูแล่ม จะเห็นว่าเขามีร่างกายที่บึกบึน แข็งแกร่ง และมีความรวดเร็วที่สูงกว่าผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันAlso readสืบนครบาลจับกุม 'ศักดิ์สยาม' ยอมรับล่วงละเมิดเด็ก 9 ขวบ 3 ครั้ง
จุดเด่นที่สุดของ บาสซี่ย์ คือความแม่นยำในการชิงจังหวะเข้าสกัด และสไตล์การเล่นที่เข้าปะทะหนักหน่วงถึงลูกถึงเม็ด ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถควบคุมเกมป้องกันได้อย่างมีเสถียรภาพ สถิติล่าสุดของ ฟูแล่ม ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แสดงให้เห็นว่า จาก 10 นัด ทีมโดนยิงไป 12 ประตู ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าแมนซิตี้ เชลซี และแอสตัน วิลล่า อีกด้วย
บทวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการเจรจาซื้อขาย
หาก ฟูแล่ม ยอมขายจริงๆ การเจรจาไม่น่าจะยากเกินไป เนื่องจากสถานะปัจจุบันของสโมสรไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นรายเดียวแบบวิกฤตชีวิต บาสซี่ย์ มีสัญญากับต้นสังกัดจนถึงสิ้นฤดูกาลนี้ และมีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก 1 ปี
ค่าเหนื่อยปัจจุบันของเขาอยู่ที่สัปดาห์ละ 60,000 ปอนด์ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับระดับความสามารถ และประวัติการย้ายทีมก่อนหน้านี้ เมื่อเขาถูก ฟูแล่ม คว้าตัวมาจาก อาแจ๊กซ์ ในปี 2023 ด้วยค่าตัวประมาณ 19 ล้านปอนด์
แหล่งข่าวระบุว่าการยื่นข้อเสนอให้สัก 50-60 ล้านปอนด์ (รวมภาษีที่ปีศาจแดงต้องแบกรับ) น่าจะเป็นตัวเลขที่คุยกันได้ไม่ยาก และจะทำให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้กองหลังที่มีคุณภาพสูงมาประดับทีมอย่างแท้จริง
แผนเสริมทัพแบบเปลี่ยนทั้งแผงหลัง
อย่างไรก็ตาม การมีเพียง คัลวิน บาสซี่ย์ เพียงคนเดียวคงไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาระยะยาว แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างแผงหลังใหม่ทั้งหมด โดยมีรายชื่อผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าสนใจจากหลายสโมสรมาอยู่ในบัญชีเป้าหมาย
หนึ่งในนั้นคือ ลูก้า วูสโควิช เซ็นเตอร์แบ็คดาวรุ่งวัย 19 ปี ชาวโครเอเชีย จาก ไบรท์ตัน ที่ได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิดในวงการฟุตบอลยุโรป เนื่องจากศักยภาพที่สูงเกินอายุของเขา
เป้าหมายเพิ่มเติมจากเบร้นท์ฟอร์ดและคู่แข่ง
นอก จาก วูสโควิช แล้ว ยังมีการเล็งดูด ยานนิค ชูสเตอร์ ปราการหลังตัวกลางชาวออสเตรีย วัย 20 ปี จาก เบร้นท์ฟอร์ด ซึ่งมีความสูงถึง 190 ซม. เหมาะกับแทคติคการยืนป้องกันแนวสูง
นอกจากนี้ คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์ เซ็นเตอร์แบ็คสายพันธุ์ไวกิ้งจากสโมสรเดียวกันอย่าง เบร้นท์ฟอร์ด ก็เป็นอีกชื่อที่ทีมสนใจ ด้วยความสูงถึง 198 ซม. เขามีความสามารถในการครอบครองอากาศและตัดบอลที่สูงมาก ซึ่งตรงกับรูปแบบการเล่นของทีมที่ต้องการความแข็งแกร่ง
ก่อนหน้านี้เมื่อมีข่าวว่า แมนยูไนเต็ด จากการทำงานของ'พอช' เล็ง คัลวิน บาสซี่ย์ มาเสริมเกมรับ แฟนบอลหลายคนรวมถึงผู้เขียนข่าวรู้สึกดีใจเล็กๆ เพราะเป็นกองหลังที่ชอบคนหนึ่งคือก่อนหน้านี้ ผมโคตรชอบ แฮร์รี่ แม็กไกวร์ และอยากให้ย้ายมาสวมเครื่องแบบปีศาจแดง การกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีของ บาสซี่ย์ จึงเป็นข่าวดีล่าสุด
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