แมนฯ ยูไนเต็ด พ่ายคาบ้าน! ลีดส์ ยูไนเต็ด บุกมาคว้าชัย พร้อมสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงของสเปอร์ส

แมนฯ ยูไนเต็ด พ่ายแพ้ต่อลีดส์ ยูไนเต็ด คาบ้าน ส่งผลให้สถานการณ์ลุ้นท็อปโฟร์ของปีศาจแดงสั่นคลอน ขณะที่ลีดส์ฯ เก็บสามแต้มสำคัญหนีโซนตกชั้น และสถานการณ์ของสเปอร์สก็ดูน่าเป็นห่วงมากขึ้น
ในเกมการแข่งขันล่าสุด ทีมของ ไมเคิล คาร์ริค ผู้จัดการทีม แสดงให้เห็นถึงฟอร์มที่ไม่เข้าท่า ไม่สามารถรับมือกับการเล่นที่มุ่งมั่นและกดดันของนักเตะ ลีดส์ ยูไนเต็ด ได้เลย ตรงกันข้ามกับลีดส์ที่ลงสนามด้วยความมุ่งมั่นเพื่อคว้าสามแต้มหนีโซน ตกชั้น ทัพ 'ยูงทอง' กลับมาคว้าชัยชนะในลีกได้อีกครั้งหลังจากรอคอยมา 8 เกม และชัยชนะครั้งนี้ยังสร้างความสุขให้กับแฟนบอลลีดส์ เพราะเป็นการบุกมาชนะที่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็น พรีเมียร์ลีก และในรอบ 16 ปี หลังจากที่เคยบุกไปเขี่ยตกรอบเอฟเอ คัพเมื่อปี 2010
แฮร์รี่ แม็กไกวร์ ติดโทษแบนหลังโดนใบแดงในเกมเสมอ บอร์นมัธ 2-2 แต่ลิซานโดร มาร์ติเนซ หายเจ็บกลับมาลงตัวจริงได้ทันเวลา หลังพลาดลงสนามไป 5 นัด ดูเหมือนทุกอย่างจะไม่มีปัญหา แต่จริงๆ แล้วมันคือจุดเริ่มต้นของความหายนะของทีม การขาดหายไปของ แม็กไกวร์ กลายเป็นปัญหาชัดเจนตั้งแต่เริ่มเกม เพราะทีมไม่สามารถรับมือกับการเล่นบอลยาวของลีดส์ได้เลย ที่สำคัญ มาร์ติเนซ ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับ เลนี่ โยโร่ เหมือนตอนที่ แม็กไกวร์ อยู่ข้างๆ ยิ่งไปกว่านั้น 'ลิซ่า' ยังเล่นนอกเกมจนโดนใบแดง ทำให้ความหายนะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีก นอกจากนี้ การขาด ค็อบบี้ เมนู และต้องใช้งาน มานูเอล อูการ์เต้ ทำให้แดนกลางของทีมไม่มีเสถียรภาพ เพราะกองกลางทีมชาติอุรุกวัยไม่สามารถสร้างอิมแพ็คให้กับทีมได้ ปล่อยให้ กาเซมีโร่ ต้องแบกรับภาระหนักคนเดียว การที่ทีมมีโปรแกรมลงเล่นแค่พรีเมียร์ลีก คาร์ริคจึงมักจะยึดสูตรการเล่นเดิมได้อย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ แต่การแพ้ในแมตช์นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 'ขุมกำลังเชิงลึก' ของทีมยังไม่เพียงพอ
โลกฟุตบอลในปัจจุบันไม่ควรมีการเล่นนอกเกม เพราะมีระบบ VAR ที่สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ได้ และในเกมนี้ มาร์ติเนซ สมควรได้รับคำตำหนิจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม การที่กองหลังชาวอาร์เจนตินากลับมาลงสนาม แต่อาจจะไม่ฟิตเต็มร้อย ถือเป็นข่าวดีของ แมนฯ ยูไนเต็ด แต่หลังจากเกมดำเนินไป นักเตะแสดงให้เห็นว่ายังไม่สามารถกะจังหวะการเล่นได้ดีนัก แม้จะมีการสกัดบอลสำคัญๆ หน้าประตูในช่วงท้ายครึ่งแรก ในครึ่งหลัง มาร์ติเนซ ทำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง เมื่อดึงผมของ โดมินิก คัลเวิร์ต-ลูวิน โดยตอนแรกเขาคิดว่ารอด แต่หลังจากนั้นไม่นาน สัญญาณจากห้อง VAR ก็แจ้งให้ พอล เทียร์นี่ย์ ตรวจสอบจังหวะดังกล่าว และเมื่อเขาไปดูจอมอนิเตอร์ ก็เห็นความจริงว่า แนวรับทีมชาติอาร์เจนตินาเล่นนอกเกม แม้ว่านักเตะจะทำตัวเหมือนไม่รู้เรื่อง แต่ภาพช้าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มาร์ติเนซ ตั้งใจเอื้อมมือไปดึงผมของกองหน้าลีดส์ ยูไนเต็ดอย่างชัดเจน การแจกใบแดงของ เทียร์นี่ย์ถือว่าเหมาะสมแล้วกับการกระทำของเขา และนำไปสู่ความหายนะของทีม
การแพ้ลีดส์ ยูไนเต็ด ทำให้ตอนนี้ แมนฯ ยูฯ ไม่มีแต้มเพิ่ม โดยอยู่ที่ 55 คะแนนเท่าเดิมกับ แอสตัน วิลล่า แต่ยังอยู่อันดับ 3 เพราะผลต่างประตูได้เสียดีกว่า อย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจจะต้องเสียวสันหลัง เพราะลิเวอร์พูลตามหลังแค่ 3 คะแนนเท่านั้น โปรแกรมพรีเมียร์ลีกเหลือ 6 เกม และ แมนฯ ยูไนเต็ด มีคิวต้องเจอกับ เชลซี ทีมอันดับ 6 ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ ในแมตช์ต่อไป แม้ว่าทัพ 'สิงโตน้ำเงินคราม' ฟอร์มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่พวกเขาต้องการชัยชนะต่อหน้าแฟนบอล และถ้าหากเก็บสามแต้มได้ โอกาสลุ้นโควตา ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก จะกลับมาสดใสอีกครั้ง นอกจากนี้พวกเขายังมีศึก 'แดงเดือด' รอต้อนรับ 'หงส์แดง' ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม และเกมอื่นๆ ก็ไม่ง่าย ถ้ามองจากผลงานในแมตช์นี้ สาวก 'เร้ดส์ อาร์มี่' ที่เคยคิดว่าสวรรค์อยู่ใกล้แค่เอื้อม อาจจะต้องคิดใหม่ เพราะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเสียแล้ว
ลีดส์ บรรลุเป้าหมายในการบุกชนะ แมนฯ ยูไนเต็ดได้สำเร็จ ซึ่งทำให้พวกเขาเก็บเพิ่มเป็น 36 คะแนน รั้งอันดับ 15 ขยับหนีโซนตกชั้น 6 แต้ม สถานการณ์นี้ทำให้พวกเขารู้สึกหายใจโล่งขึ้นจากความสำเร็จของ 'ยูงทอง' สะเทือนถึงสถานการณ์ของ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ เพราะมันทำให้การลุ้นหนีตกชั้นของพวกเขาเริ่มยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ตอนนี้หล่นไปอยู่อันดับ 18 มีแค่ 30 แต้มเท่านั้น แม้ว่าทีมของกุนซือโรแบร์โต้ เด แซร์บี้ จะมีแต้มห่างจาก เวสต์แฮม ยูไนเต็ด อันดับ 17 ซึ่งเป็นโซนปลอดภัยเพียง 2 คะแนน แต่ฟอร์มของทัพ 'ไก่เดือยทอง' น่าอนาถมาก แถมสภาพจิตใจก็ย่ำแย่ถึงขนาดกุนซือชาวอิตาเลียนบอกว่านักเตะเริ่มกลัวการตกชั้นแล้ว นอกจากลีดส์ที่ฟอร์มกำลังขึ้นหม้อแล้ว ทั้ง เวสต์แฮม และ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจจากผลงานในเกมล่าสุด นั่นยิ่งทำให้ สเปอร์ส ตกอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงที่จะต้องไปเริ่มต้นใหม่ในศึกเดอะ แชมเปี้ยนชิพจริง
