แมนฯ ยูไนเต็ด เฉือนชนะ เชลซี 2-1 ศึกพรีเมียร์ลีก เกมดุเดือดใบแดงว่อน

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ เชลซี 2-1 ในเกมพรีเมียร์ลีกที่เต็มไปด้วยความเข้มข้น บรูโน่ แฟร์นันด์ส และ กาเซมีโร่ ทำประตูให้เจ้าบ้านได้ แม้ทั้งสองทีมจะเหลือผู้เล่น 10 คน
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ เชลซี 2-1 ในศึก พรีเมียร์ลีก ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้น โดยมีใบแดงเกิดขึ้นกับทั้งสองทีม บรูโน่ แฟร์นันด์ส และ กาเซมีโร่ ทำประตูให้กับเจ้าบ้านได้คนละประตู ถึงแม้ว่าทั้งสองทีมจะต้องเล่นด้วยผู้เล่น 10 คน หลังจากที่ กาเซมีโร่ ของ แมนฯ ยูไนเต็ด และ โรเบิร์ต ซานเชซ ผู้รักษาประตูของ เชลซี ได้รับใบแดงไล่ออกจากสนามไป ทีมปีศาจแดงเก็บเพิ่มได้ 7 แต้ม ขยับขึ้นไปรั้งอันดับที่ 9 ของตาราง ในขณะที่ สิงห์บลูส์ พ่ายแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาล\เกมเริ่มขึ้นอย่างดุเดือดตั้งแต่นาทีแรก
โดยเชลซีต้องเสียเปรียบอย่างรวดเร็ว เมื่อโรเบิร์ต ซานเชซ ผู้รักษาประตูของทีมออกมาตัดบอลนอกกรอบเขตโทษ และถูกผู้ตัดสินชูใบแดงไล่ออกจากสนามไปในนาทีที่ 5 ทำให้ทีมต้องเสียผู้เล่นไปหนึ่งคนอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้น แมนฯ ยูไนเต็ด ก็สามารถขึ้นนำได้ในนาทีที่ 14 จากจังหวะที่ นูสแซร์ มาซราวี เปิดบอลจากฝั่งขวาเข้ามาในกรอบเขตโทษ แพทริค ดอร์กู โหม่งชงให้ บรูโน่ แฟร์นันด์ส วิ่งเข้ามาวอลเลย์เข้าประตูไปอย่างสวยงาม แม้ว่าจะมีเช็ค VAR ในเรื่องของลูกล้ำหน้า แต่ผู้ตัดสินก็ยืนยันให้เป็นประตู ทำให้ แมนฯ ยูไนเต็ด ขึ้นนำ 1-0 ต่อมาในนาทีที่ 36 เจ้าบ้านได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 จากจังหวะที่ แพทริค ดอร์กู โหม่งบอลในกรอบเขตโทษจากลูกเตะมุม รีซ เจมส์ เตะสกัดบอลไปเข้าทาง ลุค ชอว์ โหม่งตั้งให้ กาเซมีโร่ โหม่งจ่อๆ เข้าประตูไป หลังจากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก กาเซมีโร่ ไปทำฟาวล์ อันเดรย์ ซานโตส ทำให้ได้รับใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปอีกคน ทำให้ทั้งสองทีมเหลือผู้เล่น 10 คนเท่ากัน\ในช่วงครึ่งหลัง เชลซีพยายามเปิดเกมบุกเพื่อทวงประตูคืน แต่ก็ต้องผิดหวัง เมื่อลูกโหม่งของ เวสลี่ย์ โฟฟาน่า ถูกจับล้ำหน้าไปในนาทีที่ 63 อย่างไรก็ตาม เชลซีก็มาได้ประตูตีไข่แตกในนาทีที่ 80 จากลูกโหม่งของ เทรโวห์ ชาโลบาห์ ทำให้สกอร์ไล่มาเป็น 1-2 ในช่วงท้ายเกม แมนฯ ยูไนเต็ด เกือบได้ประตูเพิ่มจากจังหวะที่ บรูโน่ แฟร์นันด์ส ฉกบอลจาก รีซ เจมส์ ก่อนจะซัดด้วยเท้าขวา แต่ ฟิลิปป์ ยอร์เก้นเซ่น ปัดทิ้งออกไปได้ ทำให้จบเกม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ เชลซี ไปได้ 2-1 เก็บ 3 แต้มสำคัญได้สำเร็จ ส่วนรายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด: อัลตาย บายินดีร์, นูสแซร์ มาซราวี (มาเตอุส คุนญ่า น.62), มาต์ไตส์ เดอ ลิกต์, แฮร์รี่ แม็กไกวร์ (เลนี่ โยโร่ น.70), แพทริค ดอร์กู, กาเซมีโร่ (ใบแดง น.45+5), บรูโน่ แฟร์นันด์ส (ค็อบบี้ เมนู น.87), ลุค ชอว์, ไบรอัน เอ็มเบอโม่ (เมสัน เมานท์ น.69), อาหมัด ดิยัลโล่, เบนยามิน เชชโก้ (มานูเอล อูการ์เต้ น.46) เชลซี: โรเบิร์ต ซานเชซ (ใบแดง น.5), รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า (ไทริค จอร์จ น.64), มาร์ก กูกูเรย่า (มาโล่ กุสโต้ น.64), มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ, เปโดร เนโต้ (โทซิน อดาราบิโอโย่ น.7), โคล พาลเมอร์ (อันเดรย์ ซานโตส น.21), เอสเตเวา วิลเลียน (ฟิลิปป์ ยอร์เก้นเซ่น น.6), ชูเอา เปโด
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เชลซี พรีเมียร์ลีก บรูโน่ แฟร์นันด์ส กาเซมีโร่
