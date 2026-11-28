แมนฯ ยูไนเต็ด พ่ายเบรนท์ฟอร์ด 0-4 โปเช็ตติโน่ เจอจุดเริ่มต้นเลวร้าย
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พ่ายเบรนท์ฟอร์ด 0-4 เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ พลาด debut การคุมทีมในบ้าน อันดับ 19 ฤดูกาลนี้ยังไม่มีชัยชนะ
เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ เริ่มต้นการคุมทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในนัดแรกของการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ อย่างน่าผิดหวังอย่างยิ่ง เมื่อต้องประสบกับความพ่ายแพ้ต่อ เบรนท์ฟอร์ด ด้วยคะแนนขาดลอย 0-4 ในการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เกมนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังคงรั้งอันดับ 19 ของตารางคะแนนและอยู่ในตำแหน่งรองบ๊วยของลีก หลังจากแพ้ติดต่อกันในเกมที่เปิด โอลด์แทรฟฟอร์ด เป็นเจ้าบ้าน
ประวัติศาสตร์การพ่ายแพ้ครั้งแรกในรอบ 89 ปี
เบรนท์ฟอร์ด สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการบุกมาชนะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ 89 ปี นับเป็นความน่าอับอายครั้งใหญ่ของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์นี้ การแข่งขันในครึ่งหลัง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พยายามบุกประชิดเกมอย่างหนักเพื่อหาทางตีเสมอ แต่ไม่สามารถสร้างประตูขึ้นนำได้Also readแมนยู แจ้ง เอฟเอ ยื่นอุทธรณ์ใบแดง โยโร เกมพ่าย ลิเวอร์พูล ขาดลอย
นาทีที่ 60 ยูริ ตีเลอมันส์ ได้โอกาสสำคัญในการยิงด้วยเท้าซ้ายจากนอกกรอบเขตโทษ แต่บอลพุ่งเข้าชนคานอย่างน่าเสียดาย ทำให้ทีมเจ้าบ้านพลาดโอกาสทองในการลดช่องว่างคะแนนในเกมนั้น การบุกของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังคงติดขัดและขาดประสิทธิภาพในการจบสกอร์อย่างชัดเจน
กระแสเกมเบรนท์ฟอร์ดเข้าใส่แบบไร้เกรงกลัว
เบรนท์ฟอร์ด มาทำประตูขึ้นนำ 3-0 ในช่วงนาทีที่ 82 จากจังหวะที่บอลมาจากลูกเตะมุม โดยดังโก้ วัตตาร่า ผ่านบอลให้คริสโตฟเฟอร์ อาเยอร์ ซัดเผาขนพาทีมออกนำห่างอย่างขาดลอย เกมที่เหลือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไม่สามารถสร้างแรงกดดันใดๆ ได้เลย ทำให้ เบรนท์ฟอร์ด คุมเกมได้อย่างสบาย
ในนาทีที่ 90+2 หรือช่วงทดเวลาเจ็บ เควิน ชาเด้อ ที่ลงมาเล่นในฐานะตัวสำรอง ได้โอกาสปิดกล่องการทำประตูในเกมนนี้ด้วยการยิงเข้าไปพา เบรนท์ฟอร์ด บุกมาถล่ม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อย่างขาดลอยคาบ้าน 4-0 ประตูนี้ทำให้ผลสกอร์จบลงที่ 4-0 ตามลำดับเหตุการณ์ของเกมการแข่งขันที่บันทึกไว้
รายชื่อนักเตะและผลกระทบในตารางคะแนน
ทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ส่งลงเล่นด้วยรายชื่อ เซนเน่อ ลัมเมนส์ เป็นผู้รักษาประตู แนวรับมี ดีโอโก้ ดาโลต์, เลนี่ โยโร่, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, และลิซานโดร มาร์ตีเนซ ส่วนแนวรุกนำโดยบรูโน่ แฟร์นันด์ส ร่วมกับอาหมัด ดิยัลโล่ และแพทริค ดอร์กู ในขณะที่ฝั่ง เบรENTFORD มีสควอควิล เคลเลเฮอร์ เป็นประตู แนวรับมีไมเคิ่ล คาโยเด้, คริสโตฟเฟอร์ อาเยอร์, เซ็ปป์ ฟาน เดน เบิร์ก, และคีน ลูอิส-พอตเตอร์
ส่วนกลางสนามของเบรนท์ฟอร์ดนำโดยมามาดู ซ็องกาเร่, วิตาลี่ ยาเนลต์, และมิคเคล ดัมส์การ์ด แนวรุกมีเจดอน แอนโธนี่, คัลลั่ม วิลสัน, และดังโก้ วัตต่า ทำให้องค์ประกอบทีมทั้งสองฝั่งชัดเจน เกมนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์และรอหาชัยชนะนัดแรกต่อไปในศึกพรีเมียร์ลีก ขณะที่อันดับยังรั้งท้ายตารางคะแนนอย่างต่อเนื่อง
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