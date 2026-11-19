แมนฯ ยูไนเต็ด เลือกโปเช็ตติโน่ ลิเวอร์พูล ต้องระวังเอฟเฟกต์โค้ชใหม่ชนะทันที
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตัดสินใจแต่งตั้งเมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ สถิติการขึ้นแท่นคุมทีมของเขามักสร้างปรากฏการณ์ชนะหรือเสมอทันที ลิเวอร์พูล จะรับมือกับแรงกระเพื่อมนี้ที่แอนฟิลด์อย่างไร
Manchester United ประกาศอย่างเป็นทางการว่าแต่งตั้ง Mauricio Pochettino เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่后立即หลังจากการปลด Michael Carrick เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา การตัดสินใจครั้งนี้ของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของ ลิเวอร์พูล ที่จะต้องเผชิญหน้ากับ ปรากฏการณ์ New Manager Bounce หรือแรงกระเพื่อมจากการเปลี่ยนโค้ช ซึ่งทีมคู่แข่งมักมีผลงานดีขึ้นทันทีในเกมแรก Pochettino จะลงคุมทีมที่สนาม แอนฟิลด์ ซึ่ง ลิเวอร์พูล ไม่ยอมแพ้ให้กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มา 3 นัดติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2023
ประวัติศาสตร์ชนะทันทีเมื่อเปลี่ยนกุนซือ
Mauricio Pochettino สร้างสถิติพิเศษในการประเดิมสนามกับสโมสรใหม่ โดยไม่เคยแพ้เลยแม้แต่เกมเดียว สถิติที่ชัดเจนคือการชนะ 1 ครั้งและเสมอ 4 ครั้งจากการคุมทีมทั้งหมด 5 สโมสรในอดีต การเข้ารับงานของเขามักมาในช่วงที่ทีมกำลังมีปัญหากับตารางคะแนน และผลการแข่งขันเกมแรกมักเป็นผลเสมอหรือชนะ ซึ่งส่งสัญญาณบวกต่อบรรยากาศในสโมสรอย่างมากAlso readEnergyLIB ส่งโซลาร์ 4 กลุ่มร่วมโครงการภาคประชาชน
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นกับ Espanyol เมื่อปี 2013 แม้จะอยู่ในโซนตกชั้นของ La Liga แต่ Pochettino สามารถพาทีมยันเสมอ Barcelona ของ Pep Guardiola ที่สนามของตัวเองได้ 0-0 ก่อนแพ้ในเกมเลกที่สองไปอย่างหวุดหวิด 2-3 การรับมือกับความกดดันต่อคู่แข่งชั้นนำเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงทักษะการจัดการทีมที่เฉียบคม
นอกจากนี้ ในฤดูกาลเดียวกัน Pochettino ยังพา Espanyol สร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะ Barcelona ได้ในลีก ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเทคนิคการวางแผนเกมของเขาสามารถเอาชนะระบบการเล่นที่ซับซ้อนของคู่แข่งระดับท็อปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สไตล์การคุมทีมที่สร้างแรงดึงดูด
ประสบการณ์การคุมทีมชาติสหรัฐอเมริกาของ Pochettino ก่อนหน้านี้ เป็นช่วงเวลาที่เขานำพาทีมชนะ Haiti 2-0 ในศึก CONCACAF Nations League การคุมทีมระดับชาติแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรวมกลุ่มนักเตะที่มีความหลากหลายให้เล่นเป็นระบบเดียวกัน
เมื่อกลับมาสู่ลีกสโมสรกับ Southgateampton การเริ่มต้นเกมแรกของเขาต่อหน้าต่อตา David Moyes ในเกมเยือน Everton จบลงด้วยผลเสมอ 0-0 ทั้งที่ทีมกำลังลุ้นพื้นที่ไปเล่น UCL การสร้างผลงานเท่ากันกับทีมที่ต้องการชัยชนะ แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในการวางระบบเกมรับ
เกมต่อมาที่ Boleyn Ground สเปอร์สต้องเผชิญกับ Southampton ที่เหลือผู้เล่น 10 คน Pochettino พาทีมรอดพ้นจากการเสียจุดโทษจากการยิงพลาดของ Mark Noble ก่อนที่ Eric Dyer นักเตะใหม่จะยิงประตูชัยในทดเวลาบาดเจ็บ ผลชนะ 1-0 ครั้งนั้นเป็นชัยชนะครั้งแรกภายใต้การคุมทีมและสร้างความมั่นใจให้ทีมงานอย่างมาก
ความท้าทายใหม่กับแมนฯ ยูไนเต็ด
สำหรับการมาคุม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของ Pochettino ที่มีเวลา Pre-season เต็มรูปแบบในการเตรียมทีม ก่อนเข้าสู่เกมแข่งขันจริง การมีเวลาศึกษานักเตะและวางระบบตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ทีมสามารถปรับจูนฟอร์มได้รวดเร็วกว่าเกมกลางฤดูกาลที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เกมแรกกับ ลิเวอร์พูล จะเป็นบททดสอบที่หินที่สุดในประวัติศาสตร์การคุมทีมของเขา เนื่องจาก ลิเวอร์พูล ต้องการแก้แค้นจากการไม่แพ้Manchester United มา 3 เกมหลังที่แอนฟิลด์ สถิติการไม่แพ้ของทีมหงส์แดงในบ้านในช่วงเวลานี้ เป็นสิ่งที่ Pochettino ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ หากเกมแรกจบลงด้วยการแบ่งแต้ม ถือเป็นการเริ่มต้นที่น่าพอใจสำหรับ Pochettino ตามสถิติการเสมอ 3 เกมแรกจากการเข้ามารับงานกลางฤดูกาลของ Espanyol, Southgateampton และ Paris Saint-Germain แต่หาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สามารถเก็บชัยชนะได้ จะเป็นการฉีกสถิติการไม่แพ้ในเกมแรกของเขา และสร้างแรงดึงดูดให้แฟนบอลอย่างมหาศาล
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