แมนฯ ซิตี้-แสบสปอร์ตฉลองแชมป์ยูโรปา ลีก อีกรอบแล้วสำหรับ คอนคาเคฟ พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2019-20 จบลงด้วยความสำเร็จอีกครั้งกับ แมนฯ ซิตี้ ซึ่งเพิ่งแสบสปอร์ตฉลองแชมป์ยูโรปา ลีกเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในนัดสุดท้ายที่ต้อนรับ อาแจ็กซ์ หงส์แดง แมนฯ ซิตี้ สามารถทำประตูแก้ขอบได้ตามแผนของเก้าหลบที่ได้ร่วมมือกันอยู่แล้ว ส่วนแอสตัน วิลล่า ใกล้จะแยกทางกับซีซั่นนี้แล้ว หลังจากคว้าแชมป์ยูโรปา ลีก ทูแลดูจากแผนการจัดทัพแล้ว คาดว่า แอสตันวิลล่า จะวางแผนส่งตัวสำรองออกสตาร์ทเป็นหลัก เกมนี้ แมนฯ ซิตี้ vs แอสตันวิลล่า มาร่วมกันให้อีกครั้ง คว้าชัยได้เท่าไหร่มากกว่านี้ก็ไม่ว่ากัน โฟกัสตัวเลขทักทีมนี้ไปได้เลย...
แมนฯ ซิตี้ - ในการแถลงข่าวก่อนเกม เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ที่กำลังอำลาตำแหน่ง ตอบคำถามเป็นหลักเกี่ยวกับเส้นทางความสำเร็จและแผนในอนาคต โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสภาพทีมเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ทีมมีแนวโน้มจะมีขุมกำลังฟิตสมบูรณ์เต็มทีม หลัง โรดรี้ กลับมาออกสตาร์ตได้แล้วในเกมเสมอ บอร์นมัธ ที่ทำให้หมดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ขณะที่ แบร์นาร์โด้ ซิลวา และ จอห์น สโตนส์ ต่างมีสิทธิ์ได้ลงตัวจริงนัดอำลาต่อหน้าแฟนบอลตัวเอง แอสตัน วิลล่า - เอมิเลียโน่ มาร์ตีเนซ ผู้รักษาประตูมือหนึ่งอาจไม่ได้ถูกเสี่ยงส่งลงสนาม หลังได้รับบาดเจ็บนิ้วมือหักกแต่ยังกัดฟันลงเฝ้าเสานัดชิง ยูโรปา ลีก ข่าวดีคือ อมาดู โอนาน่า กลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้ว และถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองในเกมที่ทีมคว้าชัยที่นครอิสตันบูลเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ด้านการจัดทัพหลังผ่านการฉลองหนักคาดว่า อูไน เอเมรี่ น่าหมุนเวียนให้โอกาสตัวสำรองบางรายได้โชว์ฝีเท้าส่งท้ายฤดูกาลจานลุยจิ ดอนนารุมม่า - มาเตอุส นูเนส, จอห์น สโตนส์, มาร์ค เกอี, นิโก้ โอไรลี่ - โรดรี้, แบร์นาร์โด ซิลวา - อองตวน เซเมนโย่, ฟิล โฟเด้น, เฌเรมี่ โดกู - เออร์ลิง ฮาลันด์มาร์โก บิซ็อต - ลามาเร่ โบการ์ด, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, ไทโรน มิงส์, เอียน มาตเซ่น - ดั๊กลาส ลุยซ์, อมาดู โอนาน่า - เลออน เบลี่ย์, มอร์แกน โรเจอร์ส, เจดอน ซานโช่ - แทมมี่ อบราแฮม.
