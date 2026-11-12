แมนยูติดต่อดินสอกุนซือโปเช็ตติโน่ ลุ้นปลดคารริคด่วน
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับแมวมองอันเชโลตติอย่างจริงจัง ขณะที่บอร์ดบริหารเตรียมพิจารณาปลดโอเล่ กุนนาร์ สชาเรียมสัน ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม หลังผลงานย่ำแย่ในลีกอันดับ 18
เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ใช้เวลาเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับทีมงานของ อันโตนิโอ คอนเต้ อย่างต่อเนื่อง โดยไม่พบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากกุนซือวัย 54 ปีมีความปรารถนาอย่างยาวนานที่ต้องการเข้ามาทำงานในถิ่น โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด และพร้อมรับข้อเสนอเพื่อเริ่มต้นงานทันที
เงื่อนไขสำคัญกับการปลดกุนซือคนปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบอร์ดบริหารตัดสินใจอย่างเป็นทางการในการปลดโอเล่ กุนนาร์ สชาเรียมสัน ซึ่งปัจจุบันพาททีมทำผลงานน่าผิดหวัง โดยรั้งอันดับ 18 ในโซนตกชั้นพรีเมียร์ลีก หลังเก็บชัยชนะได้เพียง 1 นัด จากการลงสนาม 10 เกมแรกในฤดูกาลนี้Also readชนสนั่น! พ่วง 18 ล้อเบรกแตกบนถนนมิตรภาพ กวาดชนรถ 18 คันรวด เจ็บ 6
ประชุมด่วนผู้บริหารระดับสูงที่โมนาโก
โอมาร์ เบรราดา ประธานบริหาร เจสัน วิลค็อกซ์ ผู้อำนวยฟุตบอล และเซอร์ จิม แรตคลิฟฟ์ ผู้ร่วมเป็นเจ้าของสโมสร มีกำหนดหารือร่วมกันที่โมนาโก โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอนาคตของโอเล่ กุนนาร์ สชาเรียมสัน อย่างรวดเร็วที่สุดในช่วงเวลาใกล้เคียง
อุปสรรคค่าฉีกสัญญากับทีมชาติสหรัฐ
อุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่งคือการดึงอันโตนิโอ คอนเต้ออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกา โดยจนถึงขณะนี้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังไม่ได้ติดต่ออย่างเป็นทางการกับสมาคมฟุตบอลสหรัฐอเมริกาท่านนั้น อันโตนิโอ คอนเต้ เพิ่งต่อสัญญาเมื่อเดือนสิงหาคม 2026 เพื่อคุมทีมชาติสหรัฐอเมริก ไปจนถึงฟุตบอลโลกปี 2030
บทสรุปผลกระทบต่อการตัดสินใจในทันที
ข้อตกลงดังกล่าวมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 7.4 ล้านปอนด์ ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่าประมาณ 344 ล้านบาท นอกจากนี้ทางแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติมสำหรับทีมงานสตาฟโค้ชของอันโตนิโอ คอนเต้ ด้วย
สถานการณ์ปัจจุบันของทีมแห่งชาติสหรัฐ
ออร์นสตีน ระบุผ่านแพลตฟอร์ม x.com ว่าการเปิดโต๊ะเจรจาไม่ได้เป็นเรื่องยากเมื่อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตัดสินใจดำเนินการอย่างเป็นทางการอันโตนิโอ คอนเต้ กำลังเตรียมทีมทีมชาติสหรัฐอเมริก ลงแข่งขันฟุตบอลคอนคาเคฟ เนชันส์ ลีก รอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับทีมชาติเฮติ แบบสองนัดเหย้า-เยือน ในช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนนี้
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