แมนยูติงฝึกซ้อมถูกสปาย ลือ 11 ตัวจริงเจอกับ ลิเวอร์พูล
คลิปดริปแมนยูถูกเผยแพร่ออกมาวิเคราะห์ระบบ 3-2-5 ของโปเช็ตติโนและทายใจผู้เล่นตัวจริงในศึกแอนฟิลด์ โดยลือโยโร่และเซิร์คซี่ปักลู่
มีการเผยแพร่ภาพการฝึกซ้อมของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ถูกบันทึกโดยโดรนลึกลับไม่ทราบสัญชาติและนำขึ้นโซเชียลเป็นเวลา 12 นาทีซึ่งสาระสำคัญที่ปรากฏคือรูปแบบการขึ้นเกมที่ เฮด โค้ช ชาวอาร์เจนตินา วางแผนให้ผู้เล่นยืนในรูปแบบ 3-2-5 โดยมีเซ็นเตอร์แบ็ค 3 คน มิดฟิลด์กลาง 2 คน มิดฟิลด์ปีก 2 คนและหน้าเป้า 1 คน
ระบบ 3-2-5 แบบใหม่ของ โปเช็ตติโน่
การยืนตำแหน่งนี้ไม่ใช่ความลับเพราะสไตล์ของ เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ ตอนคุม สเปอร์ส เคยใช้ระบบคล้ายกันโดยมิดฟิลด์กลาง 1 คนจะขยับเข้ามาช่วย 2 ปราการหลังในขณะที่ฟูลแบ็ค 2 ข้างดันขึ้นสูงทำนองปีกและหน้ากึ่งปีกจะหุบเข้าไปอยู่ในตำแหน่งฮาล์ฟ สเปซระหว่างเซ็นเตอร์แบ็คกับฟูลแบ็คคู่แข่งAlso readอดีตนักโทษแหกคุกปี 63 พ้นโทษแล้วยังไม่เปลี่ยนใจ กลับมาค้าและเสพยาบ้าไอซ์ ถูกตำรวจบุรีรัมย์จับกุมอีก
ทายใจ 11 ตัวจริงพบ ลิเวอร์พูล
ภาพการฝึกซ้อมนี้ยังบ่งชี้ถึงผู้เล่นตัวจริงในเกมที่ แอนฟิลด์ โดยคาดว่าการยืนตำแหน่งแบบ 3-2-5 อาจทำให้ แบ็คขวา เป็น เลนี่ โยโร่ ที่ในเกมรับจะหุบเข้ามาเป็นเซ็นเตอร์ฯ อีกตัวพร้อมทั้ง อันเดรย์ ซานโต้ส อาจได้ลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับคู่กับ ค๊อบบี้ เมนูแทนที่ ยูริ ตีเลอมันส์
ความหวังใหม่กับ โจชัว เซิร์คซี่
สำหรับตำแหน่งหน้าเป้าคาดว่า โจชัว เซิร์คซี่ จะได้รับโอกาสเริ่มต้นเล่นแทนที่ อาหมัด ดิยัลโล่ โดย ไบรอัน เอ็มเบอโม่ จะได้ย้ายไปเล่นเป็นหน้าขวาในตำแหน่งดั้งเดิมของตนซึ่งภาพเหล่านี้ช่วยทำนายรูปแบบเกมรุกของปีศาจแดงในนัดสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น
บทเรียนจากทีมใหญ่ในอดีต
ก่อนหน้านี้ ลีดส์ ยูไนเต็ด และ เซาธ์แฮมป์ตัน เคยส่งทีมไปแอบดูคู่แข่งฝึกซ้อมแบบปิดแต่ถูกจับได้และถูกลงโทษซึ่งกรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในการปล่อยปะละเลยการฝึกซ้อมที่อาจนำไปสู่การเปิดเผยกลยุทธ์และแผนการเล่นของทีมนักเตะและบุคลากรด้านเทคนิคจึงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ผลกระทบต่อภาพรวมของ พรีเมียร์ลีก
เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าข้อมูล战术ในปัจจุบันมีค่ามากสำหรับเกมการแข่งขันดังนั้นการใช้โดรนหรือเทคโนโลยีติดตามจึงเป็นประเด็นที่ต้องเอาจริงเอาจังเพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและไม่ให้คู่แข่งได้เปรียบจากการล่วงรู้แผนการเล่นล่วงหน้า
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