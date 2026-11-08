แมนยูตีเสมอแอสตัน วิลลา 4-4 เกมระทึก Old Trafford
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เสมอแอสตัน วิลลา 4-4 ในเกมพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2026 ช่วยเพิ่มคะแนนเป็น 8 แต้ม ขึ้นสู่อันดับ 18 ของตาราง
ในเกมการแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026-27 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2026 ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หรือ "ปีศาจแดง" กลับมาสร้างปรากฏการณ์ดราม่าอีกครั้งเมื่อสามารถไล่ตีเสมอ "สิงห์ผงาด" แอสตัน วิลลา ไปอย่างฉิวเฉียดด้วยสกอร์ 4-4 เกมนี้เปิดฉากมาได้ไม่ถึง 5 นาที ทีมเยือนก็ขึ้นนำ 2-0 อย่างรวดเร็ว ก่อนที่เกมจะระเบิดความมันส์ตลอดสองครึ่งหลังด้วยประตูรวมกันถึง 8 ลูก สร้างบรรยากาศสุดระทึกใจให้แฟนบอลทั้งสองฝ่ายได้ติดตามกันอย่างเข้มข้น
รายละเอียดเกมและการยิงประตู
เกมนี้ แอสตัน วิลลา ซึ่งนำโดย โยฮัน มานซามบีย์ เป็นฝ่ายออกตัวเร็วและเฉียบขาดที่สุด โดย นีโกลัส แจ็กสัน ยิงนำในเกมที่ 16 และ จอห์น แมกกินส์ ยิงเพิ่มเป็น 2-0 ภายใน 4 นาทีแรก ทำให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตตั้งแต่เนิ่นๆ ด้าน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ส่ง บรูโน แฟร์นันเดส, มาเตอูส์ กูนยา และ ไบรอัน เอ็มโบโม ลงสนามพยายามไล่ตามเพื่อไม่ให้พ่ายแพ้Also read'มาซะ' ชมแข้ง 'บุรีรัมย์' สู้จนไล่เจ๊าเมืองทอง 4-4 ขอบคุณแฟนบอลช่วยเชียร์ (คลิปไฮไลท์)
ครึ่งหลัง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เริ่มเห็นแสงสว่างเมื่อ บรูโน แฟร์นันเดส ยิงจุดโทษเข้าปากประตูในนาทีที่ 16 ช่วยลดความเสียเปรียบลงเหลือ 1-2 ก่อนจะที่ยูริ เทเยร์มันส์ ยิงตีเสมอเป็น 2-2 ได้ในนาทีที่ 44 ถือเป็นการกู้สถานการณ์สำคัญที่ช่วยให้ทั้งสองทีมเสมอกันก่อนพักครึ่ง
แต่ความสนุกยังไม่สิ้นสุดเพราะ แอสตัน วิลลา เติมเกมบุกมาได้ทันควัน จอห์น แมกกินส์ ยิงจุดโทษตีตื้นขึ้นนำอีกครั้งในนาทีที่ 48 ตามด้วย เลออน กอเร็ตสกา ทำประตูที่ 4 ให้ทีมเยือนนำ 4-2 ในนาทีที่ 53 ดูเหมือนเกมจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของ แมนฯ ยูไนเต็ด แต่สุดท้ายเกมยังมีความหวัง
ปฎิวัติเกมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แสดงความมุ่งมั่นอย่างบ้าคลั่งเมื่อ โจชัว เซิร์กเซ่ ยิงตีแตกในนาทีที่ 90+2 ตามมาด้วยแพทริก ดอร์กู ยิงประตูชัยในนาทีที่ 90+6 ช่วยพา แมนฯ ยูไนเต็ด กลับมาเสมอ 4-4 ได้ทันเวลา ถือเป็นการกลับมาเล่นอย่างยอดเยี่ยมในช่วงท้ายเกมที่น่าจดจำ
ผลจากการเสมอกันครั้งนี้ทำให้ แมนฯ ยูไนเต็ด มีคะแนนรวมเป็น 8 คะแนนจาก 10 นัดที่แข่งขันไป ทำให้ดีดตัวเองขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 18 ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก แม้จะยังไม่พ้นโซนตกชั้น แต่เป็นการยุติการแพ้ติดต่อกัน 8 นัดในลีกได้อย่างหวุดหวิด ขณะที่ แอสตัน วิลลา เพิ่มเป็น 15 คะแนน จาก 10 นัด และขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 8 ของตารางคะแนน
ผลบอลคู่อื่นและการแข่งขันรอบนี้
ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษรอบเดียวกัน คู่ระหว่าง คริสตัล พาเลซ เสมอ ลิเวอร์พูล 1-3 ส่วน ซันเดอร์แลนด์ พ่ายให้ เชลซี 0-1 นอกจากนี้ ไบรท์ตัน เอาชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 และ อิปสวิช ทาวน์ พ่าย แบนฟิลด์ 1-2 ซึ่งผลการแข่งขันเหล่านี้ส่งผลต่อความคล่องตัวของตารางคะแนนในโซนบนและโซนกลางตารางอย่างมีนัยสำคัญ
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