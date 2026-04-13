แมนซิตี้มาแรง! โรดรี้-แบร์นาโด้ คุมแดนกลาง แชร์กีสร้างสรรค์เกม, เชลซีเจอปัญหาเกมรับ

สรุปข่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีก: แมนซิตี้โชว์ฟอร์มแกร่ง, โรดรี้และแบร์นาโด้คุมแดนกลาง, รายาน แชร์กีสร้างสรรค์เกม, ฮาลันด์นำทัพ, เชลซีเจอปัญหาเกมรับและต้องพยายามอย่างหนักเพื่อรักษาตำแหน่งในท็อปไฟว์
โรดรี้ และ แบร์นาโด้ ประสานงานกันในแดนกลาง โดยมี รายาน แชร์กี เป็นผู้สร้างสรรค์เกม ขณะที่ เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้า โดยมี เฌเรมี่ โดกู และ อ็องตวน เซเมนโย่ ขนาบข้าง
เชลซี พ่ายแพ้ด้วยสกอร์ 0-0 ในพรีเมียร์ลีกมาสองนัดติดต่อกัน ทำให้เกมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีโอกาสหลุดจากตำแหน่งท็อปไฟว์ค่อนข้างสูง เลียม โรซิเนียร์ วางแผนมาเป็นอย่างดี และลูกทีมก็ทำได้ตามแผนอย่างมีระเบียบวินัย ด้วยการตั้งรับอย่างเหนียวแน่น และปิดพื้นที่ในกรอบเขตโทษอย่างมีประสิทธิภาพ ในยามเล่นเกมรับ มิดฟิลด์ตัวกลางอย่าง ซานโต้ส จะถอยลงมาช่วยเสริมแนวรับเป็นเซ็นเตอร์แบ็คอีกหนึ่งคน
จบครึ่งแรกด้วยผลเสมอ 0-0 พร้อมกับคำถามที่ว่า เชลซี จะสามารถเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งเกมโดยไม่พลาดเลยได้หรือไม่
เมื่อใช้แบ็คซ้ายอย่าง นิโก้ โอไรลี่ ขึ้นมาเติมเกมรุกในกรอบเขตโทษ และทำประตูได้เหมือนในนัดชิงชนะเลิศ ลีก คัพ เมื่อขึ้นนำ 1-0 แล้วก็ไม่ยอมผ่อนคันเร่ง บุกโจมตีอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ประตูที่สองและประตูที่สาม ประตูแรก เขาเปิดบอลให้ นิโก้ โอไรลี่ โหม่งได้อย่างแม่นยำ แต่ประตูที่ 2-0 นี่สิเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น เมื่อเขาลากบอลตัดเข้าจากด้านซ้าย แทนที่จะจ่ายบอลออกไปทางด้านขวา กลับหักมุมด้วยการยัดลูกเข้าไปตรงกลางให้ มาร์ค เกอี โดยไม่มีใครคาดคิด นี่คือสีสันของพรีเมียร์ลีก นอกเหนือจากลีลาที่สวยงามแล้ว ยังมีความกวนประสาทอีกด้วย
ตอนนี้ โมเมนตัมกำลังเหวี่ยงมาที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ อย่างเต็มที่ พวกเขากำลังมั่นใจและฮึกเหิมจนสามารถเอาชนะทุกทีมที่เหลืออยู่ได้
