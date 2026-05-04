แมนซิตี้เจ๊ง! บุกเสมอเอฟเวอร์ตัน 3-3 แชมป์พรีเมียร์ลีกยิ่งห่าง

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทำได้เพียงบุกเสมอเอฟเวอร์ตัน 3-3 ในเกมพรีเมียร์ลีก ทำให้ตามหลังจ่าฝูงอาร์เซนอล 5 คะแนน แม้จะแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัด เกมนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นและพลิกผัน โดยเอฟเวอร์ตันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อหนีการตกชั้น
ความหวังในการป้องกันแชมป์ พรีเมียร์ลีก ของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ดูริบหรี่ลงอย่างมากหลังจากบุกไปเสมอ เอฟเวอร์ตัน ในเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและพลิกผัน 3-3 ทำให้พวกเขาตามหลังจ่าฝูง อาร์เซนอล อยู่ 5 คะแนน แม้จะแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดก็ตาม เกมนี้แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนในเกมรับของซิตี้อย่างชัดเจน และความเฉียบคมของ เอฟเวอร์ตัน ที่สามารถฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดี การแข่งขันที่ฮิลล์ ดิกคินสัน สเตเดี้ยม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 เป็นเกมที่น่าจดจำสำหรับแฟนบอลทั้งสองทีม โดย เอฟเวอร์ตัน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อหนีการตกชั้น ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อไล่ตาม อาร์เซนอล ในการแย่งชิงตำแหน่งแชมป์ เกมเริ่มต้นขึ้นด้วยความระมัดระวังของทั้งสองทีม แต่ความตื่นเต้นเริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เอฟเวอร์ตัน ได้โอกาสบุกบ้างและซิตี้ก็ตอบโต้กลับอย่างรวดเร็ว อิลิมาน เอ็นดิอาย กองหน้าตัวเก่งของ เอฟเวอร์ตัน สร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของซิตี้หลายครั้ง แต่ จานลุยจิ ดอนนารุมม่า ผู้รักษาประตูของซิตี้ก็ยังคงเหนียวแน่นและสามารถเซฟลูกยิงอันตรายได้หลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดในเกมรับของซิตี้ก็เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจน เมื่อมาร์ค เกฮี ส่งบอลคืนหลังให้ดอนนารุมม่าด้วยน้ำหนักที่เบาเกินไป ทำให้เธียโน่ แบร์รี่ ตัวสำรองของ เอฟเวอร์ตัน วิ่งเข้ามายิงประตูได้สำเร็จ ไล่ตีเสมอเป็น 1-1 และหลังจากนั้น เอฟเวอร์ตัน ก็พลิกขึ้นนำเป็น 2-1 จากลูกโหม่งของเจค โอไบรอัน จากจังหวะเตะมุม ความพ่ายแพ้ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เมื่อ เอฟเวอร์ตัน ขยายความนำเป็น 3-1 จากการทำประตูของเธียโน่ แบร์รี่ อีกครั้ง แต่ซิตี้ก็ไม่ยอมแพ้และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อกลับเข้าสู่เกม มาเตโอ โควาซิช จ่ายบอลทะลุให้ เออร์ลิง ฮาลันด์ หลุดเข้าไปยิงประตูไล่มาเป็น 2-3 และในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เฌเรมี่ โดกู ก็ยิงประตูตีเสมอเป็น 3-3 อย่างไรก็ตาม การทำประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ซิตี้ได้แต้มเต็มในการแข่งขันครั้งนี้ ผลการแข่งขันนี้ส่งผลให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มี 71 คะแนน ตามหลัง อาร์เซนอล 5 คะแนน แต่ยังคงมีโอกาสในการลุ้นแชมป์อยู่บ้าง เนื่องจากยังเหลือการแข่งขันอีกหลายนัด และซิตี้ยังคงมีเกมในมืออีกหนึ่งนัด การแข่งขันครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นและความน่าตื่นเต้นของ พรีเมียร์ลีก และความสำคัญของการรักษาความสม่ำเสมอในการแข่งขันเพื่อคว้าแชมป.
พรีเมียร์ลีก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟเวอร์ตัน ฟุตบอล ผลบอล เออร์ลิง ฮาลันด์ อาร์เซนอล เฌเรมี่ โดกู จานลุยจิ ดอนนารุมม่า อิลิมาน เอ็นดิอาย
