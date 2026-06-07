แมตต์ ฮูกัน ชี้คริปโตอยู่รอดได้แม้ CLARITY Act ไม่ผ่าน แต่ราคา Bitcoin อาจถูกจำกัดจนกว่าความไม่แน่นอนจะหมดไป

Matt Hougan CIO ของ Bitwise มองว่าคริปโตจะอยู่รอดได้ไม่ว่าผล CLARITY Act จะเป็นอย่างไร แต่การเติบโตของราคา Bitcoin และ Ethereum จะถูกจำกัดจนกว่าความไม่แน่นอนจะหมดไป
แมตต์ ฮูกัน ( Matt Hougan ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Bitwise ออกมาแสดงความเห็นล่าสุดว่า 'คริปโตจะอยู่รอดได้ไม่ว่าผลของกฎหมาย CLARITY Act จะออกมาเป็นอย่างไร' โดยเขาชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่การผ่านหรือไม่ผ่านกฎหมาย แต่เป็นความคลุมเครือด้านกฎระเบียบที่ทำให้นักลงทุนสถาบันไม่กล้าทุ่มเงินลงทุนก้อนใหญ่ ฮูกันกล่าวชัดเจนว่าเหรียญที่มีมูลค่าตลาดสูงอย่าง Bitcoin และ Ethereum อาจ 'ไม่เกิดการเติบโตของราคาอย่างยั่งยืน' จนกว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ CLARITY Act จะหมดไป ซึ่งส่งผลให้ราคาถูกจำกัดเพดานไว้ อย่างไรก็ตาม ในระยะกลาง หาก CLARITY Act ผ่าน เขาคาดว่าตลาดจะ 'พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง' ทันที เพราะเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันที่รอดูทิศทางจะไหลเข้าสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงต้นปี 2026 ก่อนหน้านี้ ฮูกันเคยประเมินว่ามีโอกาส 80% ที่ CLARITY Act จะผ่าน แต่หลังจาก Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase แสดงความเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับปัจจุบัน 'อาจใช้งานไม่ได้จริง' อัตราต่อรองบน Polymarket ก็ลดลงเหลือ 55% ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในตลาด ในประกาศล่าสุดเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2569 ฮูกันเปลี่ยนโทนพูดอย่างชัดเจน จากที่เคยเป็นผู้สนับสนุนหลักของ CLARITY Act เขายอมรับว่าตอนนี้วงการคริปโตเหมือนกับบ่อนพนันที่ต้องรอลุ้นผล ขณะที่หุ้นกลุ่ม AI กำลังดูดเงินทุนออกจากตลาดคริปโต ฮูกันมองภาพอนาคตสองแนวทางไว้ชัดเจน ถ้า CLARITY Act ผ่าน ตลาดจะ 'พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง' เพราะนักลงทุนจะกล้าเทเงินมาลงทุน แต่หากไม่ผ่าน ตลาดคริปโตจะเข้าสู่ 'ช่วงของการพิสูจน์ตัวเอง' โดยต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปีในการพิสูจน์คุณค่าผ่านการยอมรับและการใช้งานจริงในโลก เขาเปรียบเทียบว่า 'เหมือนที่ Uber และ Airbnb ทำงานในพื้นที่สีเทาทางกฎหมาย จนกลายเป็นที่แพร่หลายเกินกว่าที่หน่วยงานกำกับดูแลจะปิดกั้นได้' ฮูกันชี้ว่า GENIUS Act ที่ผ่านมาแล้ว ทำให้ตลาดเห็นว่าความชัดเจนด้านกฎระเบียบสามารถสร้างเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าได้จริง หลัง GENIUS Act ผ่าน มีเงินไหลเข้าตลาดกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า CLARITY Act หากผ่านได้จะกระตุ้นคลื่นเงินลงทุนจากสถาบันรอบใหม่ที่ใหญ่กว่ารอบก่อน ๆ แม้คำพูดของฮูกันในสัปดาห์นี้อาจฟังดูขัดกัน แต่ก็สมเหตุสมผล เขาบอกว่าคริปโต 'ไม่สามารถเติบโตได้ในช่วงระหว่างรอความชัดเจนด้านกฎหมาย' แต่ก็บอกว่า 'ยังไปต่อได้' สิ่งที่เขาหมายถึงจริง ๆ คือโครงสร้างพื้นฐาน การใช้งาน stablecoin และโปรโตคอลที่มีรายได้อย่างแท้จริงสามารถเติบโตต่อได้โดยไม่ต้องพึ่งแรงกระตุ้นจาก CLARITY Act แต่สำหรับ Bitcoin และเหรียญใหญ่ ๆ ตัวอื่น ยังคงมีกำแพงนี้ขวางกั้นต่อไปจนกว่าความไม่แน่นอนจาก CLARITY Act จะหายไป การวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดคริปโตกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ รอเพียงความชัดเจนจากกฎหมายเพื่อปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริ.
แมตต์ ฮูกัน (Matt Hougan) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Bitwise ออกมาแสดงความเห็นล่าสุดว่า 'คริปโตจะอยู่รอดได้ไม่ว่าผลของกฎหมาย CLARITY Act จะออกมาเป็นอย่างไร' โดยเขาชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่การผ่านหรือไม่ผ่านกฎหมาย แต่เป็นความคลุมเครือด้านกฎระเบียบที่ทำให้นักลงทุนสถาบันไม่กล้าทุ่มเงินลงทุนก้อนใหญ่ ฮูกันกล่าวชัดเจนว่าเหรียญที่มีมูลค่าตลาดสูงอย่าง Bitcoin และ Ethereum อาจ 'ไม่เกิดการเติบโตของราคาอย่างยั่งยืน' จนกว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ CLARITY Act จะหมดไป ซึ่งส่งผลให้ราคาถูกจำกัดเพดานไว้ อย่างไรก็ตาม ในระยะกลาง หาก CLARITY Act ผ่าน เขาคาดว่าตลาดจะ 'พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง' ทันที เพราะเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันที่รอดูทิศทางจะไหลเข้าสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงต้นปี 2026 ก่อนหน้านี้ ฮูกันเคยประเมินว่ามีโอกาส 80% ที่ CLARITY Act จะผ่าน แต่หลังจาก Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase แสดงความเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับปัจจุบัน 'อาจใช้งานไม่ได้จริง' อัตราต่อรองบน Polymarket ก็ลดลงเหลือ 55% ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในตลาด ในประกาศล่าสุดเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2569 ฮูกันเปลี่ยนโทนพูดอย่างชัดเจน จากที่เคยเป็นผู้สนับสนุนหลักของ CLARITY Act เขายอมรับว่าตอนนี้วงการคริปโตเหมือนกับบ่อนพนันที่ต้องรอลุ้นผล ขณะที่หุ้นกลุ่ม AI กำลังดูดเงินทุนออกจากตลาดคริปโต ฮูกันมองภาพอนาคตสองแนวทางไว้ชัดเจน ถ้า CLARITY Act ผ่าน ตลาดจะ 'พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง' เพราะนักลงทุนจะกล้าเทเงินมาลงทุน แต่หากไม่ผ่าน ตลาดคริปโตจะเข้าสู่ 'ช่วงของการพิสูจน์ตัวเอง' โดยต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปีในการพิสูจน์คุณค่าผ่านการยอมรับและการใช้งานจริงในโลก เขาเปรียบเทียบว่า 'เหมือนที่ Uber และ Airbnb ทำงานในพื้นที่สีเทาทางกฎหมาย จนกลายเป็นที่แพร่หลายเกินกว่าที่หน่วยงานกำกับดูแลจะปิดกั้นได้' ฮูกันชี้ว่า GENIUS Act ที่ผ่านมาแล้ว ทำให้ตลาดเห็นว่าความชัดเจนด้านกฎระเบียบสามารถสร้างเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าได้จริง หลัง GENIUS Act ผ่าน มีเงินไหลเข้าตลาดกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า CLARITY Act หากผ่านได้จะกระตุ้นคลื่นเงินลงทุนจากสถาบันรอบใหม่ที่ใหญ่กว่ารอบก่อน ๆ แม้คำพูดของฮูกันในสัปดาห์นี้อาจฟังดูขัดกัน แต่ก็สมเหตุสมผล เขาบอกว่าคริปโต 'ไม่สามารถเติบโตได้ในช่วงระหว่างรอความชัดเจนด้านกฎหมาย' แต่ก็บอกว่า 'ยังไปต่อได้' สิ่งที่เขาหมายถึงจริง ๆ คือโครงสร้างพื้นฐาน การใช้งาน stablecoin และโปรโตคอลที่มีรายได้อย่างแท้จริงสามารถเติบโตต่อได้โดยไม่ต้องพึ่งแรงกระตุ้นจาก CLARITY Act แต่สำหรับ Bitcoin และเหรียญใหญ่ ๆ ตัวอื่น ยังคงมีกำแพงนี้ขวางกั้นต่อไปจนกว่าความไม่แน่นอนจาก CLARITY Act จะหายไป การวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดคริปโตกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ รอเพียงความชัดเจนจากกฎหมายเพื่อปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริ
CLARITY Act Matt Hougan Bitcoin การลงทุนสถาบัน ความไม่แน่นอนกฎหมาย
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