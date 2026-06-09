แมคโดนัลด์เปิดตัวแคมเปญ FIFA World Cup Meal 2026 พร้อม 5 นักเตะระดับตำนานและแก้วสะสมสุดพิเศษ

แมคโดนัลด์ในฐานะผู้สนับสนุนฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026 เปิดตัวชุดอาหารพิเศษ FIFA World Cup Meal พร้อมพรีเซ็นเตอร์ระดับตำนาน 5 คน และแก้วสะสม FIFA Collectible Cup 6 แบบ ความพิเศษสำหรับสมาชิกแอปแมค
แมคโดนัลด์ ในฐานะแบรนด์ QSR เพียงหนึ่งเดียวที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก FIFA World Cup 2026 ได้ประกาศเปิดตัวแคมเปญ FIFA World Cup Meal อย่างยิ่งใหญ่ โดยชวนแฟนบอลทั่วไทยนับถอยหลังสู่ความมันส์ของ ฟุตบอลโลก ที่ทุกคนรอคอย ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ แมคโดนัลด์ นำ 5 นักเตะระดับตำนาน มาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ ได้แก่ เดวิด เบ็คแฮม ตำนานทีมชาติอังกฤษ, โรนัลดินโญ่ ตำนานทีมชาติบราซิล, เธียร์รี่ อองรี ตำนานทีมชาติฝรั่งเศส, ซน ฮึง-มิน นักเตะชื่อดังทีมชาติเกาหลีใต้ และลามีน ยามาล ดาวรุ่งพุ่งแรงจากสเปน พร้อมสร้างความตื่นเต้นด้วยการสุ่มฟรีแก้ว FIFA Collectible Cup สะสมได้ถึง 6 แบบจากทั้ง 5 นักเตะ และเพิ่มความน่ารักด้วยคาแรคเตอร์กริมเมสสีม่วงสุดคิวท์ของ แมคโดนัลด์ ที่มาพร้อมทุกมื้ออาหาร สร้างประสบการณ์ที่มากกว่าแค่อาหารจานด่วน โดยเชื่อมโยงแฟนบอลให้ใกล้ชิดกับบรรยากาศ ฟุตบอลโลก มากยิ่งขึ้น แคมเปญ FIFA World Cup Meal นำเสนอทั้งหมด 7 เมนูพร้อมแพ็กเกจจิ้งลิมิเต็ดเอดิชัน โดยแต่ละชุดมาพร้อมเครื่องดื่มโค้ก 16 ออนซ์และเฟรนช์ฟรายส์ขนาดกลาง เริ่มต้นด้วยชุดฟีฟ่า แมคนักเก็ต 11 ชิ้น ในราคา 199 บาท ซึ่งเป็นชุดพิเศษเฉพาะในไทยเท่านั้น จำนวนนักเก็ต 11 ชิ้นเท่ากับจำนวนผู้เล่นในสนามฟุตบอล พร้อมดิปซอสบิกแมคสูตรลับ นอกจากนี้ยังมีชุดฟีฟ่า ไก่ทอดแมค 1 ประกอบด้วยไก่ทอดแมค 2 ชิ้น ในราคา 199 บาท, ชุดฟีฟ่า ไก่ทอดแมค 2 ประกอบด้วยไก่ทอดแมค 4 ชิ้นและแมคนักเก็ต 4 ชิ้น ในราคา 299 บาท, ชุดฟีฟ่า บิกแมค ในราคา 249 บาท ใช้เนื้อวัว 100% นำเข้าจากออสเตรเลีย พร้อมซอสบิกแมคและชีสเยิ้ม, ชุดฟีฟ่า ซามูไรเบอร์เกอร์ ในราคา 199 บาท เนื้อย่างหมูชุ่มฉ่ำด้วยซอสเทอริยากิและมายองเนส, ชุดฟีฟ่า แมคฟิช ในราคา 199 บาท เนื้อปลาพอลล็อคทอดกรอบกับเชดด้าชีสจากนิวซีแลนด์และซอสทาร์ทาร์, และชุดฟีฟ่า ดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์ ในราคา 249 บาท เนื้อดับเบิ้ลชีสเข้มข้น นอกจากความอร่อยแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิกแอปแมค เมื่อซื้อ FIFA World Cup Meal ชุดใดก็ได้ และสแกน QR Code ก่อนชำระเงิน จะได้รับโบนัสพอยต์เพิ่มอีก 100 พอยต์ต่อชุด สะสมพอยต์เพื่อแลกสิทธิพิเศษต่างๆ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปแมคได้จาก App Store หรือ Google Play Store เพื่อร่วมสนุกยิ่งขึ้น แมคโดนัลด์ ยังสร้างปรากฏการณ์ลูกฟุตบอลยักษ์บุกเมือง ติดตั้งกลางโลโก้ แมคโดนัลด์ ที่สาขาสำคัญ 4 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท เอกมัย, อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง, พาซิโอ ลาดกระบัง และอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เพื่อให้แฟนบอลได้ถ่ายรูปและสัมผัสบรรยากาศ ฟุตบอลโลก อย่างใกล้ชิด แคมเปญ FIFA World Cup Meal เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2569 ที่ร้าน แมคโดนัลด์ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ รวมถึงแมคไดร์ฟทรูและแมคดิลิเวอรี โทร.
1711 หรือสั่งผ่านเว็บไซต์ www.mcdonalds.co.th อย่าพลาดโอกาสสะสมแก้ว FIFA Collectible Cup และลุ้นรับของรางวัลพิเศษอีกมากมาย เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความมันส์ของฟุตบอลโลกที่ทุกคนรอคอยกับแมคโดนัลด์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของแมคโดนัลด
แมคโดนัลด์ FIFA World Cup 2026 ฟุตบอลโลก ชุดอาหารพิเศษ นักเตะระดับตำนาน
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