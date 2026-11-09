แฟร์ฟิลด์ ไบว์ แมริออท เปิดตัวครั้งแรกในไทย อ่าวนาง กระบี่
แฟร์ฟิลด์ ไบว์ แมริออท กระบี่ อ่าวนาง บีช เปิดให้บริการแล้วเป็นแห่งแรกในไทย บนทำเลอ่าวนาง มีห้องพัก 218 ห้อง พร้อมสระว่ายน้ำและฟิตเนส 24 ชั่วโมง
แฟร์ฟิลด์ ไบว์ แมริออท กระบี่ อ่าวนาง บีช (Fairfield by Marriott Krabi Ao Nang Beach) ได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วในจังหวัดกระบี่ โดยนับเป็นโครงการโรงแรมภายใต้แบรนด์ แฟร์ฟิลด์ ไบว์ แมริออท แห่งแรกของประเทศประเทศไทย การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการขยายพอร์ตโฟลิโอแบรนด์โรงแรมระดับสากลของแมริออท บอนวอย ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ชั้นนำมากกว่า 30 แบรนด์ ให้เข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวอันดามันที่มีความต้องการสูง
มาตรฐานบริการแฟร์ฟิลด์ ไบว์ แมริออท ในประเทศไทย
แฟร์ฟิลด์ ไบว์ แมริออท กระบี่ อ่าวนาง บีช เป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยที่นำเสนอมุมมองใหม่ของการเดินทางโดยเน้นความอบอุ่นใจ ความสะดวกสบายร่วมสมัย และประสบการณ์การพักผ่อนที่ไร้กังวล ตามคอนเซปต์หลักของแบรนด์ที่มุ่งเน้นการมอบสิ่งสำคัญที่สุดแก่นักเดินทาง ได้แก่ บริการที่เป็นมิตร มาตรฐานความไว้วางใจ และพื้นที่ออกแบบที่ตอบโจทย์กิจวัตรประจำวันได้อย่างราบรื่นAlso readไม่ขายแต่ลองไปนั่งได้! Toyota bZ4X เวอร์ชันไทยที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2022
คริสเตียโน รินัลดี ประธานเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์และบริการด้านที่พัก ภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีน) ของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุว่า การเปิดตัวแบรนด์แฟร์ฟิลด์ ไบว์ แมริออท แห่งแรกในไทย เป็นก้าวสำคัญในการขยายแบรนด์ไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยหัวใจสำคัญของแฟร์ฟิลด์ คือการช่วยให้ผู้เข้าพักสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแม้ในขณะที่เดินทาง รวมถึงการเติมเต็มประสบการณ์ด้วยทำเลที่ตั้งอันโดดเด่นในกระบี่
เบรด เอ็ดแมน รองประธานภูมิภาคประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมา ของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวเสริมว่า ทีมงานมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอมุมมองใหม่ของแฟร์ฟิลด์ ไบว์ แมริออท ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของประเทศไทยที่รู้จักกันในชื่อ สยามเมืองยิ้ม ความอบอุ่นและความเป็นมิตรของคนไทยจะถูกเติมเต็มด้วยโรงแรมที่คุ้มค่าและเข้าถึงง่าย เพื่อเสริมความสมบูรณ์ให้กับพอร์ตโฟลิโอรีสอร์ทระดับหรูในกระบี่
ทำเลยุทธศาสตร์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร
แฟร์ฟิลด์ ไบว์ แมริออท กระบี่ อ่าวนาง บีช ตั้งอยู่ในย่านอ่าวนาง ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สะดวกต่อการเดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมถึงสามารถเดินทางไปยังจุดลงเรือเพื่อไปยังหาดไร่เลย์และหมู่เกาะพีพีได้อย่างคล่องแคล่ว โรงแรมแห่งนี้มีระยะห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ประมาณ 27 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักท่องเที่ยว
ภายในโรงแรมให้บริการห้องพักและห้องสวีทรวมทั้งหมด 218 ห้อง โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภทห้องที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย ได้แก่ ห้องพักวิวสวน ห้องพักวิวสระว่ายน้ำ และห้องพักแบบติดสระว่ายน้ำ มีขนาดพื้นที่เริ่มต้นที่ 24 ตารางเมตร ไปจนถึง 48 ตารางเมตร ซึ่งออกแบบโดยเน้นประโยชน์ใช้สอยร่วมกับหน้าต่างกระจกใสบานใหญ่ตั้งแต่พื้นจรดเพดาน
พื้นที่อำนวยความสะดวกภายในโรงแรมประกอบด้วยสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานจำนวน 2 แห่ง ซึ่งมีสไลเดอร์สำหรับเด็กให้ได้รับความสนุกสนาน พร้อมฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถดูแลสุขภาพและดำเนินกิจวัตรประจำวันได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดช่วง พร้อมระเบียงส่วนตัวและพื้นที่ทำงานที่แยกสัดส่วนชัดเจน
ตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายระดับ
การเริ่มต้นวันใหม่ของผู้เข้าพักสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ที่โรงแรมด้วยบุฟเฟต์อาหารเช้าซึ่งรวบรวมเมนูโปรดทั้งจานเด็ดท้องถิ่นและรสชาติระดับโลกไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่เปิดให้บริการตลอดวันเพื่อรองรับความหิวในทุกช่วงเวลา พร้อมตัวเลือกความอร่อยที่หลากหลายให้เพลิดเพลิน
Breeze Café & Bistro เป็นร้านอาหารที่เปิดให้บริการเสิร์ฟอาหารไทยและอาหารนานาชาติสำหรับมื้อกลางวันและมื้อเย็น ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการรสชาติมาตรฐานสากลในขณะที่พักอยู่ในกระบี่ โดยมีการบริการอาหารที่ใส่ใจในรายละเอียดและวัตถุดิบคุณภาพ
สำหรับการสังสรรค์ยามเย็น Style Bar เป็นสถานที่ดื่มด่ำกับเครื่องดื่มและค็อกเทลยามพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศที่สบายๆ ส่วน S Bar จะให้บริการของว่างและเครื่องดื่มริมสระว่ายน้ำ เพื่อให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศริมทะเลและกิจกรรมทางน้ำควบคู่ไปกับเครื่องดื่มพิเศษที่รังสรรค์โดยบาร์ทาน่า
ภาพรวมการดำเนินงานและเป้าหมายทางการตลาด
กฤษณชาณัฏฐ์ พราหมณ์ทอง ผู้จัดการทั่วไปประจำกลุ่มโรงแรม แฟร์菲尔ด์ ไบว์ แมริออท กระบี่ อ่าวนาง บีช กล่าวว่า ทีมงานตั้งตารอที่จะต้อนรับผู้เข้าพักสู่แฟร์菲尔ด์ ไบว์ แมริออท กระบี่ อ่าวนาง บีช โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่อบอุ่นและเรียบง่าย เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถทำกิจกรรมตามกิจวัตรของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมออกไปค้นพบเสน่ห์ของอ่าวนางและกระบี่ได้อย่างง่ายดาย
ทุกองค์ประกอบของโรงแรมถูกสรรค์สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางทั้งคู่รัก ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน โดยเน้นการออกแบบที่ยืดหยุ่นและเอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนอย่างสงบเงียบหลังจากออกไปสัมผัสธรรมชาติของเมืองกระบี่ ตั้งแต่ห้องพักที่มีการออกแบบอย่างใส่ใจ ไปจนถึงพื้นที่พักผ่อนและห้องอาหารในบรรยากาศสบายๆ
การเปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่นี้สะท้อนถึงกลยุทธ์ของแมริออทในการตอบสนองต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเน้นคุณค่า (Value Travel) ซึ่งนักท่องเที่ยวยุคใหม่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความสะดวกสบายควบคู่ไปกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น แฟร์菲尔ด์ ไบว์ แมริออท จึงเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของตลาดโรงแรมระดับกลางถึงบนในกระบี่ ที่เน้นบริการมาตรฐานสากลแต่ยังคงความอบอุ่นแบบไทย
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