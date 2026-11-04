แฟนแมนยูประท้วงตระกูลเกลเซอร์ด้วยลูกโป่งสีทองเขียว
กองเชียร์แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จัดประท้วงในสนามด้วยลูกโป่งสีทองและเขียว เพื่อส่งสัญญาณต่อต้านตระกูลเกลเซอร์และเซอร์จิม แรตคลิฟฟ์ พร้อมเสนอเดินออกจากสนามนาทีที่ 21
แฟนบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จัดกิจกรรมประท้วงภายในสนามอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยเน้นการใช้ลูกโป่งสองสีหลักคือ สีเขียวและสีทอง ในการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อการบริหารงานของ ตระกูลเกลเซอร์ และ เซอร์จิม แรตคลิฟฟ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของสโมสร กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ทีมกำลังเผชิญกับความยากลำบาก ทั้งผลงานบนสนามที่ต่ำกว่ามาตรฐานและความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในปัจจุบัน
ความหมายเชิงประวัติศาสตร์ของสีทองเขียว
การเลือกใช้ลูกโป่งสีทองและเขียวในครั้งนี้ไม่ใช่การสุ่มเลือกสีสันเพื่อความสวยงาม แต่เป็นการหยิบยืมสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งกลับเข้ามาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในสังคมแฟนบอล สีคู่ดังกล่าวคือสีประจำเดิมของ นิวตัน ฮีธ สโมสรฟุตบอลต้นกำเนิดของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก่อนที่ทีมจะเปลี่ยนชื่อและโครงสร้างมาสู่ชื่อที่แฟนบอลทั่วโลกคุ้นเคยในปัจจุบัน การนำสีเหล่านี้กลับมาใช้ จึงถือเป็นรหัสลับและความทรงจำร่วมที่สื่อถึงรากเหง้าที่แท้จริงของทีม ซึ่งต่างจากการจัดการในยุคปัจจุบันที่แฟนบอลจำนวนมากมองว่าหลุดลอยจากอัตลักษณ์เดิมAlso readMTS Gold คาดทองโลกปรับฐานรับแรงขาย เฝ้าดูทิศทางดอกเบี้ยเฟด
กลยุทธ์การประท้วงและความลับก่อนเกม
กลุ่มแฟนบอลผู้จัดกิจกรรมได้วางแผนการประท้วงครั้งนี้ด้วยความระมัดระวัง โดยพยายามเก็บความลับของแผนการดังกล่าวไว้จนกระทั่งช่วงเวลาที่ใกล้จะเริ่มต้นการแข่งขันจริงเท่านั้น เพื่อให้ข้อความที่สื่อออกมาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมาจากแฟนบอลที่เข้าเชียร์ในสนามโดยตรง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพลังในการแสดงออกมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มยังต้องการนำป้ายข้อความขนาดใหญ่ขึ้นโชว์ในสนามด้วยข้อความภาษาอังกฤษว่า No new stadium we want new owners หรือแปลว่าเราไม่ต้องการสนามแห่งใหม่ แต่ต้องการเจ้าของสโมสรคนใหม่ ทว่าแผนการดังกล่าวไม่สามารถทำได้สำเร็จเนื่องจากกฎระเบียบของยูฟ่าไม่อนุญาตให้มีการนำป้ายดังกล่าวเข้าสนามทันเวลา
ผลกระทบและการเคลื่อนไหวในอนาคต
หลังจากเหตุการณ์ประท้วงในครั้งนี้ คาดการณ์ว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อาจมีการจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันซ้ำอีกครั้ง ในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดต่อไปที่ทีมจะเปิดบ้านพบ แอสตัน วิลลา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอที่น่าสนใจจากกลุ่มแฟนบอลบนโลกออนไลน์ ซึ่งเรียกร้องให้ผู้ชมทุกคนรวมตัวกันเดินออกจากสนามในนาทีที่ 21 ของการแข่งขัน เพื่อเป็นการสื่อถึงความเจ็บปวดและระยะเวลา 21 ปีเต็ม นับตั้งแต่ที่ตระกูลเกลเซอร์เข้าซื้อกิจการและเข้ามาเป็นเจ้าสัวของสโมสรในปี 2005
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