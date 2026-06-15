แฟนๆ กัวลาลัมเปอร์เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำไปด้วยกัน! แฟนคลับมาเลเซียเตรียมพบกับความฟินได้เลย เพราะทาง GMMTV ได้ประกาศงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวของ "จุง อาเชน" ที่เจ้าตัวพร้อมมอบโมเมนต์ที่จะทําให้แฟนๆ ได้ฟินกันถ้วนหน้า
แฟนมีตติ้งเดี่ยว " จุง อาเชน " มาแล้วจ้า!! แฟนๆ กัวลาลัมเปอร์ เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำไปด้วยกัน!
แฟนคลับมาเลเซียเตรียมพบกับความฟินได้เลย เพราะทาง GMMTV ได้ประกาศงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวของ "จุง อาเชน" ที่เจ้าตัวพร้อมมอบโมเมนต์ที่จะทําให้แฟนๆ ได้ฟินกันถ้วนหน้า โดยทางต้องสังกัดได้โพสต์ข้อความที่แปลเป็นไทยว่า "จุงนักแสดง นักร้อง และดาราขวัญใจแฟนๆ ชาวไทย กำลังจะมาเยือนกัวลาลัมเปอร์เพื่อจัดงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวที่ทุกคนรอคอย!
" "จุง" กำลังจะเดินทางไปมาเลเซียเพื่อใช้เวลาช่วงบ่ายที่น่าจดจำกับแฟนๆ "โดยเจ้าตัวเป็นที่รู้จักจากบทบาทนำในซีรีส์ยอดฮิตอย่าง Star in My Mind, Hidden Agenda และ The Heart Killers เขาได้ครองใจแฟนๆ ทั่วเอเชียด้วยเสน่ห์ ความสามารถ และเคมีที่เข้ากันได้ดีบนหน้าจอ" แฟนๆ อย่าพลาดโอกาสที่จะพบกับ "จุง" ในงาน "Joong Solo Fan Meeting in Kuala Lumpur" ประเทศมาเลเซีย และสร้างความทรงจำที่ไม่มีวันลืมร่วมกันในวันที่ 11 ตุลาคม 2026 เวลา 14.00 น.
ตามเวลาท้องถิ่น มาเจอกันได้ที่ JioSpace เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 18 มิถุนายน 2026 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป แล้วไปร่วมสนุกกับจุงกันน๊
แฟนมีตติ้งเดี่ยว จุง อาเชน กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย GMMTV
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