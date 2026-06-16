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แฟนคลับห่วง! นักแสดงหนุ่ม แอดมิทด่วน ค่ายประกาศเลื่อนงานทั้งหมด

บันเทิง News

แฟนคลับห่วง! นักแสดงหนุ่ม แอดมิทด่วน ค่ายประกาศเลื่อนงานทั้งหมด
วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์GMMTVอาการป่วย
📆6/16/2026 1:14 AM
📰daradaily
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แฟนคลับห่วง! นักแสดงหนุ่ม วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์ อาการป่วยหลังเป็นหวัด คัดแน่นจมูกและหายใจไม่สะดวก ทางค่าย GMMTV ประกาศเลื่อนงานทั้งหมดของเขาจนกว่าจะหายดี

แฟนคลับห่วง!

นักแสดงหนุ่ม แอดมิทด่วน ค่ายประกาศเลื่อนงานทั้งหมด ทำเอาแฟนๆ เป็นห่วงกันยกใหญ่ เมื่อทางต้นสังกัดอย่าง GMMTV ได้ร่อนจดหมายแถลงการณ์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย แจ้งข่าวอาการป่วยของนักแสดงหนุ่ม วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์ หลังมีอาการเป็นหวัดคัดแน่นจมูกและหายใจไม่สะดวก ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากอาการไซนัสอักเสบ จึงต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที โดยทาง GMMTV ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า GMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่า วันนี้ เวลา 9.00 น.

วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์ นักแสดงในสังกัด GMMTV มีอาการเป็นหวัด คัดแน่นจมูก หายใจไม่สะดวก สาเหตุจากอาการไซนัสอักเสบ จึงได้แอดมิตเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ล่าสุด เวลา 17.00 น.

อัปเดตอาการ วินนี่ ยังคงอ่อนเพลีย จึงต้องรักษาตัวต่อ ตามคำแนะนำของแพทย์ โดยงานทั้งหมดของ วินนี่ จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะหายดี ขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคน หลังจากที่ประกาศนี้ถูกเผยแพร่ออกไป แฟนๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและอวยพรให้หนุ่มวินนี่หายจากอาการป่วยและกลับมาแข็งแรงไว

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วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์ GMMTV อาการป่วย เลื่อนงาน

 

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