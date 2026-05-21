แพ็กเกจ “TFEX Super คุ้ม” เปิดตัวชำระเงินthrough QR Code ในแอป Liberator ได้ทันที

บริษัท Liberator Securities เปิดตัวแพ็กเกจใหม่ TFEX Super คุ้ม โดยลูกค้าสามารถซื้อได้เฉพาะในแอปพลิเคชัน Liberator เท่านั้น ภายในระยะเวลา 5 วัน (วันที่ 25 พ.ค. - 29 พ.ค. 2569) โดยโปรโมชั่นนี้ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่าน QR Code ได้ทันที ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในตัวโปรโมชั่น
ลูกค้าที่สนใจสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้ในวันที่ 25 พ. ค. 2569 (เริ่ม 08.30 น. ) - วันที่ 29 พ. ค. 2569 (สิ้นสุด 21.00 น.
) โดยเข้าแอปพลิเคชัน Liberator >ไปที่เมนู YOU >LIB Product >Special Package >เลือกแพ็กเกจ >ชำระเงินผ่าน QR Code ได้ทันที แพ็กเกจนี้เริ่มใช้ในเดือนมิถุนายน 2569 (แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้ภายในเดือนไม่สามารถสะสมหรือโยกไปใช้ข้ามเดือนได้ ทั้งนี้ การนับจำนวนสัญญาจะคิดจากการเปิดและปิดสถานะ โดยการเปิดสถานะ 1 ครั้ง และปิดสถานะ 1 ครั้ง จะนับรวมเป็น 2 สัญญา หากลูกค้าเทรดเกินจำนวนสัญญาที่กำหนดในแพ็กเกจ ส่วนเกินจะคิดค่าคอมมิชชั่นตามอัตราขั้นบันไดปกติของบริษัท Liberator Securitie
Liberator TFEX Super Conf QR Code Liberator App Special Package FX Securities
